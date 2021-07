Kojo Marfo du Ghana : un spectacle à guichets fermés pour le boucher devenu peintre

Par Andy Jones

Londres

il y a une heure

Crédit photo, JD Malat Gallery

Kojo Marfo est un boucher devenu artiste, déterminé à faire connaître au monde l'importance des vaches.

"La vache construit les civilisations", dit Marfo. "Au Ghana, nous les utilisons pour labourer la terre et si vous avez deux ou trois animaux, vous pouvez obtenir qu'une belle femme vous épouse. Dans certaines régions de l'Inde, elles sont traitées comme des dieux."

Son appréciation a commencé dès l'enfance dans la campagne ghanéenne, où il a été élevé par sa mère et sa grand-mère, et elle a grandi après son déménagement à New York pour le travail, où il est tombé dans une carrière à court terme de boucher.

"J'étais vraiment désespéré. J'en savais si peu sur la viande que je trichais", raconte l'homme de 41 ans.

Crédit photo, Kojo Marfo/JD Malat Gallery

"Sur le mur, il y avait des dessins anatomiques des animaux détaillant chaque coupe et je devais m'en servir comme guide. Même dans ce cas, mon patron me surprenait et je ne faisais que discuter avec les clients."

S'il a autrefois vendu leur chair, ses toiles d'inspiration bovine atteignent aujourd'hui le triple de leur prix d'achat. L'œuvre de Marfo orne désormais une gamme d'écharpes de créateurs de la marque Aspinal de Londres.

Crédit photo, Kojo Marfo/Aspinal of London

D'autres thèmes chers à l'artiste sont le pouvoir de la féminité, la valeur de la monoparentalité et la beauté du vitiligo.

À première vue, son œuvre est typiquement africaine - il a grandi dans la ville montagneuse de Kwahu, à environ quatre heures d'Accra - mais chaque pièce est un patchwork minutieux de différents continents.

On y trouve des collerettes Renaissance de Grande-Bretagne, des vaches sacrées d'Inde et des poupées de fertilité du Ghana.

Crédit photo, Kojo Marfo/JD Malat Gallery

"Nous vivons dans un grand melting-pot - il a de nombreuses fissures", dit-il. "Mais je veux rassembler les gens et que chacun puisse voir sa culture reflétée".

Marfo se souvient d'avoir passé ses années de formation à la bibliothèque locale à regarder des photos de Picasso et à observer les artisans d'Accra vendre leurs marchandises aux touristes, mais dit que ses propres ambitions artistiques n'allaient initialement pas plus loin que la rive du fleuve.

"J'avais l'impression que je devais devenir médecin ou comptable, mais j'allais au bord de la rivière et je ramassais l'argile dure ou je ramassais des baies et je les écrasais pour en faire des teintures.

"Je mettais de la vaseline sur du papier pour créer des calques à partir de livres d'art ou de magazines. Mais ce n'est que lorsque j'ai quitté le Ghana que mon travail est devenu sérieux."

Il finit par trouver le chemin de New York vers le Royaume-Uni, où il travaille dans l'épicerie de sa tante à Londres.

Crédit photo, Kojo Marfo/JD Malat Gallery

Dans les années 2000, Marfo admet qu'il a abandonné son art, mais qu'il s'y est remis lorsque l'inspiration est revenue.

"Je voulais montrer à quel point un mode de vie monoparental pouvait être positif", dit-il.

"Dans les montagnes, les femmes sont les personnes qui travaillent le plus dur et ce sont elles seules qui m'ont élevé. Une féministe convaincue m'a dit un jour que les hommes étaient toujours aux commandes, que les femmes étaient toujours des victimes. Mais les femmes sont toujours aux commandes là d'où je viens."

Son travail a également commencé à jouer avec les idées de beauté - en donnant à tous ses personnages du vitiligo sur leur visage. Ce trouble médical entraîne l'apparition de taches pâles et non pigmentées sur la peau d'une personne.

Crédit photo, Kojo Marfo/JD Malat Gallery

"Les visages, qui ressemblent à un collage découpé, j'ai eu ces idées d'une personne que je connais qui avait le vitiligo", raconte Marfo dans une interview récente.

"Quand je l'ai essayé, ça a marché pour moi. Je me dis toujours que je ne veux pas peindre de l'art magnifique... Je veux juste peindre quelque chose que je pourrais utiliser pour parler des problèmes."

Le fait d'avoir été élevé par une mère Témoin de Jéhovah a également nourri sa curiosité pour le symbolisme religieux.

"Une compréhension africaine de l'art est complètement différente de celle des Européens. Les Européens peuvent jouer avec l'art et s'exprimer, mais, en Afrique, ils le regardent sous un angle différent".

"Si vous peignez une belle figure, un homme ou une femme ou la nature, c'est accepté. Mais dès que tu te plonges dans la spiritualité et le vaudou, tout le monde dit : "ce type est dangereux !". Même de bons amis diront : 'comment peux-tu référencer ces choses, tu ne peux pas jouer avec ces trucs'."

Crédit photo, Kojo Marfo/JD Malat Gallery

Marfo a commencé à vendre des pièces en ligne, puis a envoyé ses œuvres à un appel d'offres ouvert aux artistes en développement, appelé Isolation Mastered.

La vivacité et l'originalité de ses œuvres ont attiré l'attention des juges, dont l'historien de l'art David Bellingham de Sotheby's et le collectionneur d'art Gavin Rossdale, du groupe de rock britannique Bush, qui a acheté l'une des peintures de Marfo pour sa collection personnelle.

Soudain, toutes les œuvres de Marfo se sont vendues.

Crédit photo, Kojo Marfo/JD Malat Gallery

"Je ne sais pas si c'était à cause du contexte de Black Lives Matter", dit Marfo.

"J'entends deux choses de la part des acheteurs : ils voient quelque chose de différent dans mon travail - 'il n'y a personne qui fait ce que vous faites', disent-ils - et ils aiment les histoires personnelles que j'y attache."

Parmi ces histoires, citons Coronation, qui représente un couple regardant fixement devant lui. Au deuxième coup d'œil, on remarque que la femme porte un gant de boxe serré dans un poing. Selon Marfo, il s'agit d'une ode à une femme qu'il connaît et qui a découvert que son partenaire avait une liaison pendant le lockdown.

Lors de sa première exposition à la JD Malat Gallery de Londres, toutes ses œuvres ont été vendues dès le premier mois. Lors de sa deuxième exposition, Dreaming of Identity, toutes ses œuvres se sont arrachées dès la fin du premier jour.

Crédit photo, JD Malat Gallery

Mais Marfo, un garçon des montagnes, ne se soucie pas de l'argent. Il s'agit de s'en sortir.

"Au Kwahu, la terre n'est pas bonne pour la culture, alors on apprend à se débrouiller. Au Ghana, si vous êtes du Kwahu, vous êtes considéré comme un voleur d'argent, mais on m'a toujours fait sentir reconnaissant pour ce que j'avais dans ma poche".

Et il n'a pas non plus totalement renoncé à troquer son pinceau contre le couteau de boucher.

"Je suis toujours fasciné par le travail des bouchers, j'aimerais apprendre le métier et le faire correctement."

Crédit photo, Kojo Marfo/JD Malat Gallery