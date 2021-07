Emeutes Zuma en Afrique du Sud : 72 morts, des dégâts matériels importants et quelques incertitudes

Crédit photo, EPA Légende image, Des personnes font l'objet d'une enquête pour incitation à la violence.

Plusieurs dizaines de personnes sont mortes dans des scènes de violences, pillages et incendies, alors que les foules se sont heurtées mardi à la police dans plusieurs villes.

La BBC a filmé un bébé jeté d'un immeuble en feu à Durban après le pillage des magasins du rez-de-chaussée.

Un jour plus tôt, 10 personnes avaient été tuées dans une bousculade lors d'un pillage dans un centre commercial de Soweto.

La police est débordée depuis le début des troubles la semaine dernière. L'armée a été déployée pour apporter son soutien.

La police sud-africaine a déclaré dans un communiqué avoir identifié 12 personnes soupçonnées d'avoir provoqué les émeutes et qu'un total de 1 234 personnes avaient été arrêtées.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que le pays subit la pire escalade de violences observées en Afrique du Sud depuis les années 1990, avant la fin de l'apartheid, avec des incendies, des autoroutes bloquées et des entreprises et des entrepôts pillés dans les grandes villes et les petites villes des provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng.

Les ministres ont averti que si les pillages se poursuivaient, il y a un risque que les zones soient à court de denrées alimentaires de base - mais ont exclu de déclarer l'état d'urgence.

Qu'est-il arrivé au bébé ?

L'enfant a été attrapé par une foule de personnes qui se sont précipitées pour aider les personnes piégées mardi après-midi dans l'immeuble du quartier central des affaires de Durban, une ville côtière du KwaZulu-Natal.

Ceux qui volaient dans les magasins du rez-de-chaussée de Smith Street avaient déclenché l'incendie qui s'était propagé, affectant ceux qui vivaient à l'étage.

Nomsa Maseko de la BBC à Durban dit qu'après avoir attrapé le bébé, les passants et les voisins se sont précipités pour obtenir des échelles pour aider les autres résidents, dont plusieurs enfants, à s'échapper.

Les services de secours sont arrivés après environ 20 minutes pour aider à éteindre les incendies.

"Pourquoi j'ai jeté mon bébé entre les mains d'étrangers"

La mère qui a jeté son bébé à la foule depuis un immeuble enfumé dans la ville côtière sud-africaine de Durban a confié à la BBC sa gratitude envers ceux qui ont sauvé sa fille.

"Tout ce que je pouvais faire, c'était faire confiance à de parfaits inconnus", a déclaré Naledi Manyoni, ajoutant qu'elle et sa fille Melokuhle se portaient bien après cette épreuve.

Légende image, Naledi Manyoni et sa fille Melokuhle ont survécu à cette preuve

Le caméraman de la BBC, Thuthuka Zondi, l'a filmée en train de lancer Melokuhle alors qu'elle se trouvait dans une rue du centre-ville de Durban, mardi après-midi, après que celui-ci ait été touché par des pillards.

Les auteurs de l'attaque des magasins du rez-de-chaussée ont déclenché un incendie dans l'immeuble où Mme Manyoni rendait visite à son compagnon.

Ils se trouvaient au 16e étage de l'immeuble lorsqu'ils ont remarqué que de la fumée s'élevait.

L'ascenseur ne fonctionnant pas à cause de l'incendie, Mme Manyoni a couru frénétiquement dans les escaliers avec son bébé.

Cependant, elle n'a pas pu se rendre au rez-de-chaussée car la zone était bloquée.

Elle dit avoir réussi à se faufiler jusqu'à un balcon au deuxième étage où elle a appelé les passants à l'aide.

"Tout ce que je pouvais penser était de m'assurer que mon bébé vivait", a-t-elle déclaré.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux environ 20 minutes après que des personnes dans la foule aient commencé à secourir d'autres résidents avec des échelles - c'est ainsi que Mme Manyoni a pu retrouver sa fille.

Elle a déclaré à la BBC qu'ils ont réussi à retourner à l'appartement vers minuit.

Quelle est la gravité des dégâts causés par ces émeutes ?

Plus de 200 centres commerciaux ont été pillés lundi après-midi, a déclaré l'agence de presse Bloomberg citant le directeur général de Business Leadership South Africa, Busisiwe Mavuso.

Crédit photo, EPA Légende image, Les forces de sécurité ont été incapables d'arrêter les pillages.

Plusieurs centres commerciaux de Soweto - le plus grand township d'Afrique du Sud où vivait autrefois Nelson Mandela - ont été complètement saccagés, avec des guichets automatiques cambriolés, des restaurants, des magasins vendant de l'alcool et des magasins de vêtements en lambeaux.

Les soldats travaillant avec la police ont réussi à attraper quelques émeutiers ; au total, près de 800 ont été arrêtés, mais les forces de l'ordre restent largement inférieures en nombre, rapporte-t-il.

Au KwaZulu-Natal - où du bétail a également été volé - les troubles se poursuivent avec des ambulances attaquées par des émeutiers dans certaines régions, rapporte le site d'information sud-africain TimesLive.

Des séquences vidéo montrent qu'une banque de sang a été pillée à Durban alors que M. Ramaphosa s'adressait à la nation lundi soir.

Analyse : qu'est-ce qui se cache derrière les émeutes ?

Par Farouk Chothia, BBC News

Le catalyseur a été l'arrestation la semaine dernière de Zuma, ses partisans bloquant les principales routes - les artères économiques de la nation - alors qu'ils exigeaient la libération de leur héros politique.

Les faibles revenus et le chômage - atteignant un niveau record de 32,6 % parmi la population active et encore plus élevé à 46,3 % parmi les jeunes - sont considérés comme des bombes à retardement, et ces dernières ont explosé.

De nombreux Sud-Africains ont été secoués par les émeutes qui ont balayé le cœur politique de Zuma, le KwaZulu-Natal, et le centre économique de Gauteng.

Et beaucoup pensent que son successeur à la présidence, Cyril Ramaphosa, n'a pas réussi à faire preuve de leadership décisif - soit pour calmer la colère suscitée par l'emprisonnement de Zuma, soit pour rassurer les Sud-Africains qu'ils seront en sécurité.

M. Ramaphosa a été accusé d'avoir déployé des troupes tardivement - et seulement 2 500 d'entre elles contre les 70 000 qu'il avait déployées pour imposer le confinement national pour freiner la propagation de Covid-19 l'année dernière.

Mais il n'y a pas d'accord sur le déploiement - le parti d'opposition Economic Freedom Fighters (EFF) s'y est opposé, affirmant que la solution réside dans "l'intervention politique et l'engagement avec notre peuple".

De nombreux habitants des zones touchées sont restés chez eux, et certains ont formé ce que les médias locaux appellent des "escouades de défense" pour protéger leurs quartiers et leurs entreprises alors que les pillages et les incendies se poursuivent.

Il ne fait aucun doute que les troubles sont le plus grand défi de sécurité auquel M. Ramaphosa a été confronté depuis qu'il est devenu président en 2018 après avoir évincé Zuma. Elle ne peut qu'aggraver la crise économique, déjà touchée par la pandémie, compte tenu de l'ampleur des destructions.

Le jour d'après

Les pompiers nettoient les dégâts, aidés par des habitants maniant des balais.

Les émeutiers ont pillé et détruit des magasins, entraînant de graves pénuries de produits de base.

Certaines stations-service ont limité la quantité de carburant que les automobilistes peuvent acheter, car le transport du carburant a été perturbé.

Crédit photo, AFP Légende image, Les habitants se portent volontaires pour nettoyer les débris après les émeutes

Les médias locaux font également état de files d'attente à Johannesburg.

Pendant ce temps, le Nord du Cap et le Mpumalanga sont les dernières provinces à être touchées par la violence.

Selon Nomsa Maseko, de la BBC, à Durban, les commerçants de la ville retournent lentement dans leurs magasins pour évaluer les dégâts après plusieurs jours d'agitation.

Des boîtes à chaussures vides, de la vaisselle cassée, de la nourriture pourrie et des débris jonchent pratiquement toutes les rues de ce centre ville normalement animé, dit-elle.

Pourquoi Zuma est-il en prison ?

Il a été reconnu coupable d'outrage au tribunal le mois dernier après avoir omis de se présenter à une enquête sur la corruption au cours de sa présidence.

L'homme de 79 ans, qui nie catégoriquement les charges de corruption qui pèsent sur lui, a été condamné à 15 mois de prison. Il s'est rendu à la police mercredi dernier.

Il espère obtenir l'annulation ou la réduction de la peine par la Cour constitutionnelle du pays. Cependant, les experts juridiques affirment que ses chances de succès sont minces.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jacob Zuma

Le ministre de la Police, Bheki Cele, a averti qu'"aucune quantité de mécontentement ou de circonstances personnelles de la part de notre peuple ne donne le droit à quiconque de piller, de vandaliser et de faire ce qu'il veut et d'enfreindre la loi".

Il y a eu une certaine inquiétude concernant les fausses nouvelles en ligne alimentant les troubles, alors que le Congrès national africain (ANC) au pouvoir avait déjà révélé qu'il examinait les tweets envoyés par la fille de Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla.