Covid : 'quinze de mes proches sont morts'

Par Samantha Granville

Windhoek, Namibie

il y a 25 minutes

Crédit photo, Stuart Phillips

L'ancienne star du football namibien Marley Ngarizemo a perdu 15 membres de sa famille, dont son père, son frère, sa belle-sœur et une tante, depuis que la troisième vague de Covid a frappé la nation d'Afrique australe le mois dernier.

Six autres personnes sont actuellement hospitalisées.

"Vous ne savez pas si c'est la fin du monde", déclare cet homme de 42 ans, qui a joué pour la Namibie lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2008.

"Vous pouvez comparer cela à un tsunami, vous pouvez comparer cela à un volcan, vous pouvez comparer cela à un génocide. Je ne sais pas. C'est comme s'il y avait du poison dans l'eau, et chaque goutte que vous prenez peut en avoir, ou ne pas en avoir."

La Namibie, qui compte 2,5 millions d'habitants, a actuellement le taux de mortalité le plus élevé au monde, soit 22 par million de personnes, selon Our World in Data. La Tunisie a le deuxième plus mauvais taux, à 13, et le Suriname le troisième, à 10.

Pour faire face à l'augmentation constante du nombre de cas, le gouvernement a construit des hôpitaux de fortune pour accueillir les patients. Mais même avec ces hôpitaux, les installations sanitaires et les travailleurs de la santé ne peuvent pas suivre.

Non seulement le nombre de Namibiens malades augmente, mais aussi le nombre de ceux qui doivent être soignés à l'hôpital.

Le nouveau centre d'isolement de l'hôpital principal de la capitale, Windhoek, est un bâtiment sans prétention.

On dirait qu'il a été déposé au milieu d'un parking.

Pénurie d'oxygène

Avant d'entrer dans le service, les infirmières doivent enfiler un équipement de protection complet, avec plusieurs couches de masques et de gants, et des bottes spéciales. Cela prend 15 minutes.

Les infirmières sont constamment soumises à cette procédure afin de pouvoir surveiller les niveaux d'oxygène des patients, dont la plupart dorment ou sont dans un état de semi-conscience.

Légende image, Donnovan Soresbeb dit qu'il est émotionnellement épuisant de voir tant de patients mourir

Donnovan Soresbeb affirme que cette vague a été physiquement et émotionnellement épuisante pour lui et ses collègues infirmiers, ajoutant qu'il était effrayant de voir à quelle vitesse l'état d'un patient pouvait se détériorer.

"Vous perdez des patients qui allaient bien il y a quelques minutes. Vous tournez le dos, et puis ils disparaissent", raconte l'infirmier à la BBC.

"Certains [restent] tellement longtemps à l'hôpital, que vous les abandonnez en quelque sorte, et c'est difficile, mais vous continuez à espérer le meilleur."

Les hôpitaux de toute la Namibie sont à pleine capacité et il n'y a pas assez d'oxygène pour les patients.

Crédit photo, Famille

Les médecins ont expliqué qu'ils devaient prendre des décisions "pour le bien de tous", en privant des patients malades d'oxygène afin de préserver l'approvisionnement d'un patient qui a plus de chances de survivre.

Le père de M. Marley a été victime du manque d'oxygène.

Lorsque son état s'est aggravé, les médecins l'ont immédiatement mis sous oxygène. Mais dès que son état s'est amélioré, l'oxygène a été retiré.

Moins de 24 heures plus tard, le père de M. Marley est décédé.

La Namibie n'était pas préparée à la troisième vague, en raison d'une tempête parfaite de complaisance de la part du gouvernement, de désinformation concernant les vaccins et d'une profonde lassitude à l'égard des mesures visant à contrôler la propagation du virus.

Les médias sociaux ont été inondés de faux messages critiquant la sécurité et l'efficacité des vaccins.

Ceux qui souhaitent se faire vacciner ne savent pas si et quand ils pourront l'obtenir en raison des pénuries, et le gouvernement a changé d'avis sur la manière dont le vaccin devrait être distribué.

Lors d'un sombre discours à la nation à la fin du mois de juin, le président Hage Geingob a dit aux Namibiens que le pire était à venir.

"Les projections d'experts et les outils de simulation indiquent que la courbe d'incidence croissante, au cours de cette troisième vague, devrait atteindre un pic vers la mi-août et pourrait se poursuivre jusqu'à la mi-septembre 2021", a-t-il sinistrement affirmé tout en annonçant une série de mesures de confinement.

"Seuls vous et moi pouvons empêcher la propagation de ce virus qui ravage nos foyers et nos communautés", a-t-il conclu.

Malgré cet appel, de nombreux Namibiens continuent de ne pas respecter les règles.

Les masques pendent d'une oreille et couvrent rarement la bouche et le nez des gens.

Les marchés alimentaires, les magasins de vêtements et les restaurants vous pourchassent avec du désinfectant pour les mains lorsque vous entrez, mais ils ne limitent pas le nombre de personnes qui peuvent entrer.

De grands rassemblements de jeunes gens ont toujours lieu dans les espaces publics, en violation des réglementations qui sont censées limiter les rassemblements à 10 personnes.

Un groupe d'adolescents qui se réunissent régulièrement dans un centre commercial de Windhoek a déclaré qu'ils craignaient de transmettre la maladie à leurs aînés, mais qu'ils voulaient aussi se rencontrer.

Certains signes montrent cependant que certains commencent à prendre les choses plus au sérieux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le décès de l'influent chef traditionnel Vekuii Rukoro (C) a incité certains à prendre la maladie plus au sérieux

Par exemple, au début, les membres de la communauté Herero du pays, qui représente environ 7 % de la population, ont semblé ignorer les avertissements et ont continué à organiser de grands rassemblements traditionnels.

Puis, à mesure que certains mouraient, les funérailles elles-mêmes sont devenues des événements à forte diffusion. Mais le décès récent d'un chef suprême, Vekuii Rukoro, a changé les attitudes.

La peur est partout, dit Josua Musuuo, un vieil Herero.

"La nation entière est en train de mourir, ce corona est en train de nous achever. Toutes les personnes âgées sont en train de mourir.

"Donc, tout le monde dans les fermes du village et tous ces gens assis ici sont tous dans la peur, la peur de la mort, ils attendent tous de mourir."

Quant à M. Ngarizemo, il pense que beaucoup de décès dans sa famille auraient pu être évités si le gouvernement avait introduit des restrictions plus strictes plus tôt, et si les communautés avaient pris plus de responsabilités personnelles.

"Imaginez que des gens ont survécu au VIH et que maintenant les gens ne font que mourir de cette maladie - à gauche, à droite et au centre - et que personne ne peut la gérer. C'est vraiment dur, c'est effrayant".

