Jeux olympiques Tokyo 2021 : Sara Gamal, l'arbitre en hijab qui entre dans l'histoire olympique

il y a 22 minutes

Le basket-ball 3x3 est considéré comme le sport d'équipe urbain le plus pratiqué au monde. Il s'est développé à partir du jeu pratiqué dans les parcs et les zones de loisirs, connu sous le nom de Streetball, Blacktop ou Playground Ball.

On estime que 182 pays et plus de 430 000 joueurs dans le monde jouent au 3x3.

'Donner le meilleur de moi-même'

"C'est une grande responsabilité quand on ne représente pas seulement soi-même, mais aussi [l'Afrique et le monde arabe].

"Chaque fois que je réalise quelque chose et que je pense que c'est la plus grande chose, Allah me surprend et m'ouvre une nouvelle opportunité qui est encore plus grande qu'avant", me dit-elle.