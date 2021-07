L'éphémère "îlot" de la Méditerranée objet de toutes les convoitises

Par Alessia Franco et David Robson

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une peinture de l'époque représente la formation de l'île connue sous les noms de Ferdinandea, Graham Island ou Julia au large de la Sicile

C'est un groupe de pêcheurs qui a remarqué que quelque chose d'étrange se tramait au fond de la mer Méditerranée.

Avant 1831, les eaux situées au large de la côte sud-ouest de la Sicile étaient surtout connues pour leur corail, encore prisé aujourd'hui par les bijoutiers. En juillet de cette année-là, cependant, les pêcheurs siciliens ont commencé à remarquer des bancs de poissons morts remontant à la surface de l'océan - comme s'ils avaient déjà été bouillis par l'océan. Les poissons étaient comestibles, mais ils puaient le soufre. (Les fumées étaient apparemment si fortes que certains des pêcheurs ont perdu connaissance).

La cause de la mort des poissons est devenue claire quelques jours plus tard, dans la nuit du 10 juillet, lorsque les marins ont remarqué que la bouche d'un volcan avait émergé au-dessus des vagues, crachant de la fumée, des cendres et de la lave. Le volcan n'a cessé de croître et, en août, une île entière s'était formée.

L'île n'était guère plus qu'un rocher - environ 800 mètres de diamètre et 60 mètres au-dessus de la mer - mais elle était pleine de possibilités ; de nombreuses personnes pensaient même qu'elles assistaient à la naissance d'un tout nouveau continent.

Crédit photo, Alamy Légende image, L'île se trouvait dans une position stratégique et a été rapidement revendiquée par l'Italie, la Grande-Bretagne et la France

Située au cœur des routes maritimes européennes, l'île a rapidement donné lieu à un conflit international, la France et le Royaume-Uni se disputant la propriété de l'île avec les Siciliens. Mais cette dispute n'a servi à rien. En l'espace de cinq mois, l'île s'est enfoncée sous la surface de l'océan, ce qui a conduit certains à la baptiser "L'isola che non c'è" (l'île qui n'est pas là) ou "L'isola che se ne andò" (l'île qui est partie).

Ce mois-ci marque le 190e anniversaire de l'émergence de l'île. Les volcanologues ont pu cartographier le fond marin autour du détroit de Sicile de façon extraordinairement détaillée, avec des images étonnantes de cette Atlantide éphémère. Leur travail peut nous aider à comprendre pourquoi elle a émergé et disparu - et si une nouvelle île peut un jour se dresser à sa place.

L'étoffe des légendes

L'histoire de la Sicile est intimement liée à l'activité sismique de la région. Les historiens ont découvert des écrits grecs datant d'il y a plus de 2 700 ans qui font référence aux éruptions de l'Etna, qui reste l'un des volcans les plus actifs du monde. Deux des pires éruptions de l'Etna, au 12e et au 17e siècle, auraient fait des dizaines de milliers de morts.

La Sicile a également été secouée par de graves tremblements de terre, dont le célèbre séisme de la Val di Noto de 1693 qui a fait 60 000 morts et détruit la ville de Catane, et le tremblement de terre de 1908 à Messine qui a fait 82 000 victimes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le roi Ferdinand II régnait sur la Sicile ainsi que sur une partie de l'Italie continentale, dont Naples, qui étaient connues sous le nom de "Deux-Siciles"

Sans compréhension moderne de la sismologie, la population sicilienne avait créé une riche mythologie pour expliquer ces événements tragiques. "Les légendes aident les gens à vivre avec cette peur ancestrale, et justifient l'existence des phénomènes", explique l'écrivain Marinella Fiume, dont le livre Sicilia Esoterica examine le riche folklore et les traditions de la Sicile.

Selon une légende, il était une fois un jeune pêcheur, Cola, qui était célèbre pour sa capacité à rester sous l'eau pendant de longues périodes, ce qui lui valut le surnom de Colapesce - Cola le poisson.

Ayant entendu parler de ses talents, le roi a mis Colapesce au défi de récupérer de nombreux objets dans les fonds marins. Lors d'une de ces missions sous-marines, le pêcheur découvre qu'une des colonnes, censée soutenir l'île, a été endommagée par le feu de l'Etna.

Pour éviter que la Sicile ne sombre sous les flots, Colapesce s'est chargé de remplacer la colonne brisée. "Dans certaines versions de la légende, le Colapesce remonte à la surface tous les cent ans pour revoir la terre - et ce sont ces mouvements qui provoquent les tremblements de terre et les secousses", explique Fiume.

Aujourd'hui, nous savons que la Sicile et ses eaux se trouvent à la frontière entre les plaques tectoniques eurasienne et africaine. Le mouvement des plaques peut provoquer une tension dans la croûte terrestre, ce qui entraîne des tremblements de terre.

Le mouvement en cours force la plaque africaine sous l'Eurasie, la poussant dans le manteau. Il en résulte une accumulation de roches en fusion, qui peuvent percer les points faibles de la surface de la Terre et provoquer des éruptions volcaniques.

L'Etna et le Vésuve en sont les exemples les plus visibles, mais des éruptions peuvent également se produire sous l'eau, lorsque le magma s'élève à travers les faiblesses de la croûte terrestre sous le plancher océanique.

On trouve une série de cônes volcaniques sous-marins à environ 40 à 64 km de la côte sud-ouest de la Sicile. Ils sont "monogénétiques", explique Danilo Cavallaro de l'observatoire de l'Etna à Catane, qui fait partie de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie. Cela signifie que chaque cône résulte d'une seule éruption.

"Le magma remonte par un conduit et, après l'éruption, il se refroidit et se cristallise pour former une roche très dure", explique-t-il. Lors d'éventuelles éruptions ultérieures, le magma contournera ce conduit et percera la roche plus tendre environnante, produisant ainsi un tout nouveau cône.

Choléra et chaos

L'éruption de 1831 s'est produite à une période tumultueuse de l'histoire de la Sicile.

L'Italie, en tant que pays unifié, n'existait pas encore, et l'île de Sicile faisait partie d'un État qui couvrait le sud de la péninsule. L'île de Sicile faisait partie d'un État qui couvrait le sud de la péninsule, y compris Naples, qui, historiquement, était également connue sous le nom de Sicile, ce qui a conduit l'État à s'appeler le Royaume des Deux-Siciles, et il était dirigé par le roi Ferdinand II, qui était monté sur le trône en novembre 1830.

Le nouveau roi n'est cependant pas accepté par tous et, dès 1831, certains membres de la population complotent contre sa souveraineté, explique Filippo D'Arpa, journaliste et auteur du livre "L'isola che se ne andò" (L'île qui s'en va).

La population est également confrontée à la menace d'une épidémie de choléra, pour laquelle il n'existe aucun remède éprouvé et dont la fin n'est pas en vue - une situation que les lecteurs d'aujourd'hui ne connaissent que trop bien.

Au milieu de cette agitation, l'apparition d'une nouvelle île au large de la côte sud-ouest de la Sicile est considérée comme une distraction par le citoyen moyen. "Les événements étaient perçus comme un problème pour les nobles", explique D'Arpa.

L'emplacement de la nouvelle île signifiait toutefois qu'elle présentait un grand intérêt pour le roi Ferdinand II - et pour les gouvernements d'autres pays européens. "Rappelons-nous que le canal de Suez n'avait pas encore été créé", explique Nino Blando, historien à l'université de Palerme. "Et la position de l'île était particulièrement favorable pour contrôler les passages commerciaux le long de la route vers le Moyen-Orient."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien que spectaculaire, l'île surgie de la mer était considérée comme une distraction dans une période tumultueuse en Sicile

Plus important encore, les eaux entourant l'île étaient infestées de "corsaires" - des navires sanctionnés par l'État qui étaient autorisés à piller les navires marchands des pays ennemis. L'Angleterre, la France et le Royaume des Deux-Siciles ont tous leurs propres corsaires, qui sont surtout engagés dans une "guerre" avec les navires de l'empire ottoman. La bande de terre nouvellement émergée, au large de la Sicile, aurait donc pu aider ses propriétaires à prendre le contrôle des eaux.

Il n'est donc pas étonnant que chaque pays ait tenté de revendiquer l'île pour lui-même.

Compte tenu de l'emplacement de l'île, le Royaume des Deux-Siciles semble avoir eu les arguments les plus convaincants. L'île se trouvait entre la ville côtière de Sciacca et Pantelleria, une autre île volcanique beaucoup plus ancienne qui faisait déjà partie des territoires du royaume. Ils l'ont appelée Ferdinandea, du nom du roi Ferdinand II.

Malheureusement pour les Siciliens, des marins anglais ont prétendu être les premiers à avoir posé le pied sur l'île nouvellement formée. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'une terra nullius - libre d'occupation - et ont planté leur drapeau. Ils ont nommé l'île Graham, en l'honneur du Premier Lord de l'Amirauté, Sir James Graham. (Graham n'avait en fait jamais visité l'île).

La France ne veut pas non plus manquer l'occasion. Le pays a envoyé des géomètres pour cartographier le terrain et a planté son drapeau sur le point le plus élevé de l'île. Ils l'ont appelé Julia, d'après le mois de la naissance de l'île

Crédit photo, Danilo Cavallaro Légende image, Aujourd'hui, la masse de l'île peut encore être tracée clairement dans le plancher océanique, mais elle reste à plusieurs mètres sous le niveau de la mer

Le conflit a duré cinq mois, au cours desquels l'île, autrefois haute de 61 mètres, avait déjà commencé à s'enfoncer. "Fin septembre, elle mesurait 18 mètres de haut. Un mois plus tard, elle n'avait plus que quelques pieds de haut. Et enfin, entre décembre 1831 et janvier 1832, elle a complètement disparu", explique Cavallaro. Le problème, explique-t-il, est que la base de l'île a été formée principalement de scories, également appelées "cendres". "Ces roches sont très fragiles et peuvent être très facilement érodées par les vagues de la mer", explique M. Cavallaro.

De manière assez étonnante, les études de la France avaient mis en garde contre cette possibilité, mais le pays avait continué à revendiquer la propriété de ce morceau de roche qui disparaissait rapidement.

À la recherche du Pays Imaginaire

La promesse d'un autre point d'appui stratégique en Méditerranée s'est peut-être soldée par une déception pour les trois parties, mais l'île éphémère s'est avérée être une source d'inspiration pour de nombreux écrivains, dont Jules Verne. "Il a connu l'histoire de l'île parce qu'elle était connue en France par la société géologique", explique Salvatore Ferlita, professeur de littérature italienne à l'université Kore d'Enna. L'écrivain a mentionné l'île dans le roman À la recherche des naufragés et elle est devenue l'île au trésor dans son roman ultérieur Capitaine Antifer. Il est même possible que le Neverland de JM Barrie - la maison de sa création la plus célèbre, Peter Pan - ait été inspiré par "l'île qui n'était pas là", dit Ferlita.

Entre mythe et légende, et malgré sa disparition, l'île n'a jamais quitté l'imaginaire populaire, et au cours des deux siècles suivants, des signes apparents d'activité volcanique ont fait naître l'espoir que l'île - ou une autre très semblable - pourrait un jour revenir dans le détroit de Sicile.

L'un des événements les plus notables s'est produit en 1968, lorsqu'un tremblement de terre dans la région a été suivi d'un bouillonnement apparent de l'eau de mer autour de l'ancien emplacement de l'île.

Cela a conduit certains à penser que les événements de 1831 étaient sur le point de se répéter. Les Siciliens ne voulaient pas risquer de perdre la propriété de l'île, et Blando raconte qu'ils ont placé une plaque de pierre sur les vestiges de l'île pour affirmer leurs droits. On pouvait y lire : "cette bande de terre, autrefois Isola Ferdinandea, a appartenu et appartiendra toujours au peuple sicilien".

Crédit photo, Getty Images Légende image, On pense que Ferdinandea a pu être une source d'inspiration pour Neverland, dans les célèbres contes de JM Barrie sur Peter Pan

L'île ne s'est cependant jamais matérialisée. Selon Cavallaro, les bulles dans l'eau de mer n'étaient que le résultat de gaz piégés entre des couches de roche, qui étaient remontés à la surface de l'océan.

Cela a créé l'illusion qu'une éruption se préparait, mais il n'y a jamais eu de réelle possibilité que l'île revienne. Selon lui, lorsqu'une nouvelle éruption se produira dans cette zone, elle aura lieu à un endroit différent, car la roche de l'explosion précédente aura bouché le conduit du magma.

L'équipe de Cavallaro a récemment cartographié le champ volcanique sur le fond marin du détroit de Sicile. Leurs images montrent les restes de l'île, qui se trouvent à côté d'un cône volcanique beaucoup plus ancien, datant d'environ 20 000 ans. Aujourd'hui, l'Isola Ferdinandea se trouve à environ 9 mètres sous le niveau de la mer et à 137 mètres au-dessus du fond marin. "C'est un cône tronqué presque parfait avec des pentes très raides", explique M. Cavallaro. Il y a un pic au milieu, dit-il, qui marque la partie supérieure du conduit par lequel le magma est entré en éruption. Aujourd'hui, il est entièrement colonisé par le corail, dit-il, et abrite de nombreuses espèces de poissons.

L'île ne s'élèvera peut-être plus jamais au-dessus des vagues, mais son histoire nous rappelle les énormes forces géologiques qui façonnent notre paysage, et qui donnent et reçoivent dans une égale mesure.

Alessia Franco est une auteur et un journaliste qui se concentre sur l'histoire, la culture, la société, la narration et ses effets sur les gens.