Afrique Avenir : Diana Bouli, de modèle photo à star des années 80 sur TikTok

il y a 33 minutes

La jeune camerounaise s’est spécialisée dans des remakes de vidéos clips de quelques grands noms de la musique africaine des années 80, et des réunions de familles avec des personnages atypiques.

Avec plus de 700 mille abonnées, et des vidéos qui font parfois plus de 2 millions de vues, Diana Bouli fait sensation sur l’application TikTok avec ses publications.