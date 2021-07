Bronzes du Bénin : un différend au Nigeria compromet le retour des objets d'art

Un différend entre les dirigeants nigérians pourrait compromettre le projet de restitution de certains des objets les plus célèbres d'Afrique, les bronzes du Bénin, qui ont été pillés pendant l'ère coloniale et se trouvent aujourd'hui principalement dans des musées occidentaux, comme le rapporte l'écrivain Barnaby Phillips.

Les Bronzes, des milliers de sculptures en métal et en ivoire, ont été saisis dans le royaume ouest-africain du Bénin - dans l'actuel État d'Edo, dans le sud du Nigeria - par une force militaire britannique en 1897.

En Europe, leur beauté et leur raffinement ont immédiatement fait sensation, et ils sont largement considérés comme l'une des plus grandes œuvres d'art africaines.

Ces dernières années, alors que les gouvernements européens ont été mis sous pression pour expier les crimes de l'ère coloniale, certains ont exprimé leur désir de restituer les objets d'art pillés. En avril, le gouvernement allemand a annoncé son intention de restituer des centaines de bronzes du Bénin, et plusieurs musées britanniques ont fait des annonces similaires.

Le retour des bronzes du Bénin au Nigeria marquerait un moment extraordinaire dans l'histoire post-coloniale de l'Afrique, et cette perspective semble plus probable aujourd'hui qu'à tout autre moment depuis 1897.

Ewuare II (c) est l'arrière-arrière-petit-fils de l'Oba qui a été renversé par les Britanniques en 1897

Mais lorsque le roi, ou Oba, du Bénin, Ewuare II, a convoqué "toutes les personnes bien intentionnées" à une réunion d'urgence dans la capitale d'Edo, Benin City, au début du mois, ce n'était pas pour se réjouir.

Des centaines de personnes ont répondu à l'appel de l'Oba et se sont rassemblées dans son palais, vêtues de belles robes, pour chanter ses louanges.

Ewuare II, l'arrière-arrière-petit-fils de l'Oba qui fut renversé par les Britanniques en 1897, a mis en garde contre une tentative de ce qu'il a appelé un "groupe artificiel" de "détourner" le retour des bronzes.

Ce groupe, le Legacy Restoration Trust (LRT), bénéficiait du soutien du gouverneur de l'État d'Edo, Godwin Obaseki, et avait prévu de placer les bronzes dans un musée d'art africain occidental d'Edo (EMOWAA).

L'Oba a clairement exprimé son opposition.

"La bonne et unique destination légitime" des bronzes serait un "musée royal du Bénin", a-t-il annoncé, dans l'enceinte de son palais. Il a insisté sur le fait que les bronzes devaient retourner là où ils avaient été pris et qu'il était "le gardien de tout le patrimoine culturel du Royaume du Bénin".

Le gouverneur de l'État d'Edo, Godwin Obaseki (en lunettes), a de grands projets pour les bronzes

L'argument de l'Oba est convaincant, mais, curieusement, son fils et héritier désigné, le prince héritier Ezelekhae Ewuare, assiste aux réunions du conseil d'administration du LRT dont il prétend ne rien savoir. Il en va de même pour la Commission nationale des musées et des monuments du Nigeria, qui représente le gouvernement fédéral.

Le gouverneur Obaseki a convaincu un architecte de renom, Sir David Adjaye, de concevoir le nouveau musée, ce qui a apporté du prestige et une vague de publicité internationale positive au projet. Bien que l'Oba prévienne désormais tous ceux qui s'occupent du LRT qu'ils le font "à leurs propres risques et contre la volonté du peuple du Royaume du Bénin", il doit s'inquiéter qu'il soit déjà trop tard.

Le British Museum a signé un accord avec la LRT pour un projet archéologique à Benin City. Le gouvernement allemand envisage de faire de même et de financer un bâtiment de la LRT pour abriter initialement les bronzes restitués. Ces contrats se chiffrent en millions de dollars. Les responsables britanniques et allemands, ainsi que d'autres Européens, ont adopté le Trust en partie parce qu'ils pensaient que le Trust et l'Oba travaillaient ensemble.

Comment en est-on arrivé là ? Avant tout, à cause de la méfiance et de la rivalité entre Oba Ewaure II et le gouverneur Obaseki. "C'est une lutte d'ego entre eux", affirme une personne proche du processus.

Les accusations échangées ne sont pas jolies - d'individus prétendument plus intéressés par le gain financier, que ce soit des bronzes eux-mêmes ou des contrats autour d'un nouveau musée, que par la rectification d'une injustice historique.

Cependant, un fonctionnaire du gouvernement allemand m'a dit : "Ceux qui pensent qu'il y a de l'argent à gagner avec ce nouveau musée se trompent. Un musée est un endroit où l'on dépense de l'argent, on ne le gagne pas".

Rien de tout cela n'est une bonne nouvelle pour ceux qui rêvent de voir les bronzes retourner à Benin City. Un historien d'Edo impliqué dans des discussions avec des musées européens m'a confié que le différend entre l'Oba et le gouverneur "a jeté un froid sur nous tous".

Le directeur d'un musée européen qui possède une importante collection de bronzes et qui s'est déjà prononcé en faveur de leur restitution, m'a dit : "notre politique est que si les demandeurs sont en conflit entre eux, nous attendons qu'ils le résolvent".

L'université d'Aberdeen, en Écosse, a déclaré au début de l'année que son musée rendrait une tête en bronze du Bénin "sans condition". Mais à la suite des récents événements, le directeur du musée, Neil Curtis, m'a dit qu'il serait "très mal à l'aise" si cette restitution avait lieu sans l'accord de toutes les parties au Nigeria.

Le gouvernement fédéral du Nigeria est légalement responsable de la restitution des bronzes du Bénin et, selon lui, il en prendra finalement "possession", bien que les partisans de l'Oba soulignent qu'il ne cédera jamais sur la question de la propriété.

Le directeur général de la Commission nationale des musées et des monuments du gouvernement, Abba Isa Tijani, m'a déclaré que le différend entre l'Oba et le gouverneur était "une affaire privée entre eux - une politique locale qui ne peut ralentir la restitution". Il suggère un compromis, selon lequel les bronzes du Bénin retourneraient dans différents musées de la ville de Bénin, dont un dans l'enceinte du palais et le plus ambitieux, l'EMOWAA, à l'extérieur de ses murs.

Certains conservateurs de musées européens reprochent au gouvernement allemand d'avoir fait des annonces audacieuses sur la restitution des bronzes de Bénin avant d'avoir confirmé que tout le monde au Nigeria était d'accord sur cette question sensible. Un fonctionnaire allemand a admis qu'ils avaient agi rapidement, en partie à cause de préoccupations de politique intérieure, mais surtout, a-t-il insisté, par sens de ce qui était moralement juste.

Victor Ehikhamenor est un fervent défenseur de la restitution des bronzes du Bénin

Un allié du gouverneur Obaseki a affirmé : "rien ne se passe au Nigeria sans drame. Je suis encore à 95% certain que nous pouvons trouver une solution".

Victor Ehikhamenor est un artiste acclamé de l'État d'Edo et un fervent défenseur du retour des bronzes du Bénin. Il est également membre du conseil d'administration du Legacy Restoration Trust. Lorsque je lui ai parlé récemment, il est resté optimiste.

"Nous ne nous attendions pas à ce que ce processus soit une promenade de santé", a-t-il expliqué. "Le colonialisme nous a mis au pied du mur. Nous devons simplement parler d'une seule voix."