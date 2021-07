Jeremiah Thoronka : "l'accès à l'énergie est un droit humain"

il y a 25 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'infrastructure électrique du pays remonte aux années 1960 et a un besoin urgent de modernisation

Par Isabelle Gerretsen

Jeremiah Thoronka a commencé à développer le dispositif piézoélectrique - qui utilise l'énergie cinétique pour générer de l'électricité propre- alors qu'il était à l'université de Kigali, au Rwanda, à 17 ans.

Ayant grandi pendant la guerre civile en Sierra Leone, Jeremiah Thoronka a eu une enfance difficile. Vivant avec sa mère célibataire dans un bidonville à la périphérie de Freetown, la capitale du pays, ils dépendaient du charbon de bois sale et du bois de chauffage pour produire de la chaleur et de la lumière.

"J'ai fait l'expérience de grandir sans énergie ni électricité", explique Thoronka, qui a maintenant 20 ans. "Vers 18h00, tout le quartier était plongé dans l'obscurité."

À l'âge de 10 ans, il obtient une bourse pour fréquenter l'une des meilleures écoles de la région. "Chaque jour, j'allais entre deux mondes", dit-il. "Il y avait de l'électricité en abondance à l'école.

De retour chez lui, il a été témoin des effets dévastateurs de la pauvreté énergétique. De nombreux enfants de la région souffraient de problèmes respiratoires causés par l'inhalation de fumée et avaient du mal à faire leurs devoirs sans un éclairage approprié. La dépendance des familles au bois de chauffage et aux générateurs de kérosène bon marché a conduit à de fréquents incendies de maison.

Les forêts de la région ont été détruites lorsque les gens ont abattu des arbres pour le bois de chauffage. La dégradation de l'environnement et la déforestation ont rendu la Sierra Leone très vulnérable aux impacts du changement climatique et aux événements extrêmes tels que les inondations et les glissements de terrain, selon le programme national d'adaptation du gouvernement. Cela a conduit Thoronka à chercher une solution.

"Je voulais développer un système énergétique plus durable, éduquer les gens sur l'efficacité énergétique et arrêter la surexploitation des ressources naturelles", dit-il.

Crédit photo, TONY KARUMBA Légende image, La Sierra Leone a l'un des taux d'accès à l'électricité les plus bas au monde

La pauvreté énergétique est un défi majeur en Sierra Leone. Le pays d'Afrique de l'Ouest a l'un des taux d'accès à l'électricité les plus bas au monde. Selon l'organisation soutenue par l'ONU Sustainable Energy for All (SEforALL), seulement 26 % de la population a accès à l'électricité. Dans les zones rurales, seulement 6 % des personnes ont de l'électricité et la plupart des gens dépendent de lanternes solaires et de piles sèches car ils ne peuvent pas se connecter au réseau national.

"Garantir la fourniture de services énergétiques abordables est un énorme défi. Le manque d'électricité pose des défis importants à la croissance et au développement économiques, aux services de santé et aux possibilités d'apprentissage", déclare Ingrid Rohrer, spécialiste de l'énergie chez SEforALL. "Les personnes sans accès à l'électricité doivent acheter des services de recharge coûteux pour leurs téléphones, des batteries coûteuses pour leurs lumières ou du kérosène, qui, lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur, ont des effets négatifs sur la santé."

Même ceux qui sont connectés au réseau subissent des coupures de courant fréquentes en raison de la faible capacité énergétique et du vieillissement des infrastructures, ajoute-t-elle. L'infrastructure électrique du pays remonte aux années 1960 et a un besoin urgent de modernisation, bien que des investissements récents ont contribué à ce qu'elle soit lentement mise à jour.

"C'est inefficace, coûte des millions de dollars et pousse tant de gens dans la précarité énergétique", dit Thoronka. "Même dans les grandes villes, les gens ne peuvent pas se connecter au réseau national. Il y a un vide d'énergie dans les zones rurales.

"L'accès à l'énergie est un droit humain"

Crédit photo, Crédit : Sheillah Munsabe Légende image, Jeremiah Thoronka tente de lutter contre la pauvreté énergétique dans son pays d'origine, la Sierra Leone

La solution de Thoronka était d'inventer un appareil qui fournirait aux habitants de sa communauté une énergie propre, abordable et fiable.

"L'accès à l'énergie est un droit humain", dit-il. "Nous ne pouvons pas fonctionner dans une société sans énergie."

Lorsqu'il avait 17 ans et qu'il étudiait à l'African Leadership University au Rwanda, Thoronka a fondé Optim Energy, une start-up innovante qui utilise l'énergie cinétique - lorsque les objets énergétiques sont en mouvement - pour générer de l'électricité propre. Il a développé un dispositif piézoélectrique qui exploite l'énergie de la chaleur, du mouvement et de la pression, qui se produisent naturellement dans l'environnement.

Lorsque l'appareil est placé sous une route, dans une zone très fréquentée et passante, il absorbe les vibrations qu'elles créent et les utilise pour générer un courant électrique. Comme rien n'est brûlé, aucune émission n'est libérée dans le processus.

L'élément le plus attrayant du concept est peut-être qu'une fois l'appareil installé, les gens produisent de l'énergie sans même s'en rendre compte. Contrairement à d'autres formes d'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire ou éolienne, l'appareil ne dépend pas de certaines conditions météorologiques pour produire de l'électricité.

"Le soleil ne brille pas toujours, l'eau s'assèche, les combustibles fossiles ne seront pas toujours utilisés, mais les gens bougent toujours", explique Thoronka.

Ses superviseurs à l'université disent que Thoronka était particulièrement motivé par son désir de trouver une solution qui aiderait les gens de sa communauté locale, mais elle pourrait être utilisée presque partout dans le monde où la circulation est dense. "L'appareil donnera aux enfants plus de temps pour étudier et être inclus numériquement dans ce qui se passe dans le monde, ainsi que le soutien d'autres activités économiques qui sont désespérément nécessaires pour faire avancer le pays", a déclaré Winnie Muchina, responsable du programme par intérim de la Global Challenges Faculty de l'African Leadership University au Rwanda.

"Les plus grands avantages des dispositifs piézoélectriques sont qu'aucune batterie ni aucune connexion électrique à une source d'alimentation externe n'est nécessaire", explique Rohrer de SEforALL.

Programme pilote

Crédit photo, Crédit : Brian Sankoh Légende image, Thoronka a commencé à développer le dispositif piézoélectrique alors qu'il était à l'université de Kigali, au Rwanda

Optim Energy a mené avec succès un programme pilote dans la région de Thoronka, Kuntoluh. À l'aide de deux appareils, la start-up a pu alimenter gratuitement 150 foyers, soit 1 500 personnes, et 15 écoles, avec plus de 9 000 élèves. La communauté était incroyablement réceptive à la solution de Thoronka et était heureuse de changer son alimentation électrique sale pour une option plus propre et plus efficace.

"Les gens acceptent les solutions locales. Ils ouvriront leurs portes s'ils peuvent s'y retrouver", dit Thoronka, ajoutant que les avantages de l'adoption d'une énergie propre sont clairement visibles.

Les résultats scolaires et la santé des enfants se sont améliorés une fois qu'ils ont eu accès à l'éclairage et que leurs maisons n'étaient plus enfumées, dit-il. L'éclairage public a amélioré la sécurité dans la région et les entreprises peuvent désormais rester ouvertes plus tard dans la soirée.

La déforestation a également diminué dans la région depuis que les gens n'ont plus besoin de bois de chauffage pour chauffer leurs maisons, selon Thoronka, qui étudie maintenant à l'Université de Kigali, au Rwanda.

En plus d'améliorer l'accès à l'énergie, Thoronka a pour mission d'éduquer les habitants de la Sierra Leone sur les impacts environnementaux de leur utilisation de l'énergie et de les encourager à utiliser l'énergie de manière efficace.

Optim Energy a lancé un calculateur d'efficacité énergétique, qui suit les habitudes de consommation des gens en fonction de l'utilisation de leurs appareils. L'outil en ligne aide les gens à déterminer l'efficacité de leur maison et de leur entreprise et vise à réduire la demande et l'intensité énergétiques globales sur le réseau.

La start-up travaille également avec des élèves des écoles locales. "Nous leur expliquons pourquoi ils devraient assumer la responsabilité de l'environnement et changer leur comportement de consommation", dit-il.

Le travail de Thoronka a également attiré des éloges au niveau international. En mars, il a reçu le Commonwealth Youth Award, qui est décerné chaque année à cinq jeunes qui transforment la vie de leurs communautés et contribuent à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

"L'utilisation par la start-up de la technologie piézoélectrique pour générer une énergie propre et abordable et une communication numérique intelligente démontre une impressionnante démonstration d'innovation, de créativité et de leadership éclairé", a déclaré Snober Abbasi, porte-parole du Commonwealth. "Optim Energy offre une opportunité sans précédent pour à la fois s'attaquer aux problèmes environnementaux et économiques croissants et faire passer le secteur de l'énergie à une ère d'efficacité et de fiabilité s'il continue à évoluer. "

Fournir de l'électricité à 100 000 personnes

Thoronka prévoit d'investir les 2 800 $ du prix dans Optim Energy et de commencer à déployer des appareils dans les villes et les régions côtières. D'ici 2030, Optim Energy entend fournir de l'électricité à 100 000 personnes.

"Le prix du Commonwealth va au-delà de la reconnaissance", dit Thoronka. "Cela a donné à Optim Energy un sceau d'approbation et a ouvert de nouvelles portes." L'entreprise vient de commencer un partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement sur un projet énergétique sur la côte.

Thoronka espère également fournir de l'électricité aux cliniques de santé en Sierra Leone. "Le secteur de la santé est aux prises avec la précarité énergétique. À long terme, nous prévoyons d'utiliser Optim Energy pour les hôpitaux dans les zones très fréquentées", dit-il.

La pandémie de coronavirus a exacerbé les défis existants en matière de pauvreté énergétique. Les établissements de santé sans électricité ne peuvent pas garder les médicaments et les vaccins au frais, fournir de la lumière la nuit pour traiter les patients ou communiquer avec les médecins à d'autres endroits, explique Rohrer.

"La pandémie de Covid-19 a montré qu'il y a un besoin urgent de solutions innovantes et d'entrepreneuriat social pour alimenter en électricité les établissements de santé et assurer des chaînes de refroidissement appropriées pour pouvoir distribuer efficacement les vaccins", dit-elle.

Pendant le confinement en Sierra Leone, la demande d'énergie a grimpé en flèche alors que les gens rentraient chez eux, surchargeant le réseau national, ajoute Thoronka. Il espère qu'au fur et à mesure que le pays se remet de la pandémie, il privilégiera les solutions vertes et investira dans l'énergie propre.

Il pense qu'à mesure que les villes continueront de croître, il y aura un énorme potentiel pour exploiter l'énergie générée par le mouvement. La population urbaine de l'Afrique augmente rapidement alors que de plus en plus de personnes se déplacent vers les villes à la recherche d'emplois.

"Le mouvement est une énorme ressource énergétique qui est actuellement gaspillée", déclare Thoronka. "Nous devrions l'utiliser comme une source d'énergie."

