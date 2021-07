Sunday Igboho : qu'est-ce qui empêche le Bénin d'extrader le leader séparatiste nigérian ?

il y a 15 minutes

Sunday Adeyemo, également connu sous le nom de Sunday Igboho, est accusé d'être entré illégalement dans le pays et d'avoir planifié des troubles, mais il a nié ces accusations.

Mais les autorités nigérianes sont restées silencieuses depuis son arrestation et n'ont pas fait de demande officielle d'extradition.

Au lieu de cela, il fait l'objet d'une enquête au Bénin pour association de malfaiteurs et a comparu une seconde fois devant le tribunal de Cotonou lundi.

Pourquoi a-t-il été arrêté au Bénin ?

Il a été arrêté au Bénin il y a un peu plus d'une semaine en même temps que sa femme. Celle-ci a été libérée.

Le Nigeria accuse M. Adeyemo de stocker des armes, d'appeler à l'éclatement du pays et d'inciter aux massacres ethniques.

Pourquoi a-t-il quitté le Nigeria ?

Il a été arrêté dans un pays étranger non identifié et ramené au Nigeria.

Sunday Igboho peut-il être extradé du Bénin ?

Les avocats de M. Adeyemo affirment que le Nigeria espérait une répétition de l'extradition rapide de leur client lorsqu'il a été arrêté à Cotonou. Ils affirment qu'un jet privé avait fait le plein et était prêt à lui faire passer la frontière.

Un traité d'extradition de 1984 entre les voisins ouest-africains : Nigeria, Togo, Bénin et Ghana, exclut les personnes recherchées pour des raisons politiques.

En outre, le Nigeria et le Bénin font partie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), un organisme régional composé de 15 pays et dont les lois ont une grande portée sur le commerce et les questions juridiques.