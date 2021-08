Covid : la Guinée se prépare à affronter une troisième vague

Crédit photo, CELLOU BINANI Légende image, Un membre du personnel médical portant un équipement de protection individuelle (EPI) soigne un patient atteint du coronavirus COVID-19 dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Donka à Conakry,

La Guinée réactualise ses mesures d'urgences sanitaires. Le couvre feu par exemple passe de 22h à 4h du matin alors qu'il était de 00h à 4h.

Le pays fait face à une augmentation du taux de contamination. Près de 200 cas par jour ont été enregistrés dans le pays en 24h. Ce qui est une première. Une situation qui inquiète les autorités sanitaires du pays.

Au centre de traitement de Gbéssia dans la banlieue de Conakry la capitale guinéenne, une dizaine de familles attendent dehors soit les corps de leur proche, soit la permission de pourvoir déposer le repas d'un des leurs, malade. Ce qui crée des attroupements et des disputes autour du centre de traitement.

''Là où je demanderais une amélioration, c'est au niveau de l'accueil, il faut que ça communique. Quand ca communique pas, ça sert à rien. On vient, on s'arrête, si on a pas quelqu' un à qui s' adresser pour avoir une information, les gens vont se regrouper pour rien'' confie un homme devant le centre de traitement.

Un autre appelle l'État à bien s'organiser pour aider les malades. '''Et ceux qui sont morts, ils n'ont qu'à aider leurs familles pour bien les enterrer quand même'' ajoute-t-il.

Crédit photo, CELLOU BINANI Légende image, Des femmes passent devant un graffiti sur un mur illustrant les mesures d'hygiène visant à freiner la propagation du coronavirus COVID-19 à Conakry, en Guinée.

Ces derniers temps, les décès liés au coronavirus sont passés de 10 au mois de juin à 60 au mois de juillet et le taux de contamination de moins de 2% à 11%.

L'inquiétude monte

L'administrateur du centre de traitement de Gbéssia, un des plus grands centres du pays, se dit inquiet. Le docteur Mohamed Condé affirme que jamais le taux d'admissions à l'hôpital n'avait atteint le niveau actuel.

''Nous enregistrons beaucoup plus de jeunes symptomatiques qui viennent à la réanimation par rapport aux personnes âgées. Nous avons enregistré aujourd' hui dans une seule journée 25 à 27 patients tandis qu'avant on pouvait compter entre 7 et 10 personnes'' dit le médecin.

''Avant on pouvait enregistrer un décès par semaine ou par mois, mais actuellement on a un à deux décès par jour! Chose qui est très inquiétante'' conclut-il.

Mesures renforcées

Les autorités sanitaires ont durci les mesures restrictives pour lutter contre lla résurgence du Covid-19. En plus du port obligatoire du masque, le couvre-feu est ramené de 22h à 4h du matin, le regroupement pour les cérémonies ne doit pas dépasser 50 personnes, alors que le transfert de corps testés positifs est interdit.

Crédit photo, ekavector Légende image, Illustration de la vaccination contre le coronavirus avec bouteille de vaccin et injection de seringues sur la carte de la Guinée.

Appel au respect des mesures barrières

Le docteur Sakoba Kéita, directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire met l'accent sur la sensibilisation et invite la population au respect des mesures barrières.

''Aujourd'hui on est en train de débourser de l'argent pour acheter le vaccin. On peut ne pas attrapper le virus en se lavant les mains, en respectant la distanciation et en portant les masques, ça ne coûte pas cher. En attendant que tout le monde ait le vaccin, respectons les consignes de barrières sanitaires. Si tout le monde fait ça, si chacun de nous veille à l'application de ces mesures dans sa famille, on peut diminuer la transmission de plus de 80%'' plaide le docteur Kéita.