Boire de l'eau est-il toujours le meilleur choix par une journée chaude ?

Crédit photo, PA Media Légende image, Il est de plus en plus évident que notre comportement peut subir une transformation collective pendant les périodes de chaleur.

L'eau représente plus de la moitié du poids de notre corps. Pour maintenir cette quantité d'eau, il est conseillé de boire six à huit verres de liquide par jour.

L'eau est la boisson la plus saine qui soit - pas de sucre, pas de calories - mais est-elle toujours le meilleur moyen de se réhydrater par temps chaud ?

La réponse est : cela dépend. Il semble que l'eau soit suffisante pour la plupart d'entre nous la plupart du temps, mais la meilleure façon de se réhydrater dépend de qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous faites.

"Les besoins d'une personne physiquement active exerçant un travail à l'extérieur par une journée chaude peuvent être différents de ceux de la personne qui vit dans une maison climatisée, qui conduit une voiture climatisée pour se rendre à un bureau climatisé", explique Ron Maughan, professeur à la faculté de médecine de l'université de St Andrews.

La réponse évidente est que la personne active devra boire plus de liquide que la personne sédentaire, mais il y a plus que cela.

Lorsque nous transpirons, nous perdons de l'eau et du sel, et nous devons donc les remplacer. Si nous consommons trop d'eau ou de sel, le corps prend des mesures pour équilibrer la situation en utilisant l'osmose, qui est le processus de passage de l'eau à travers les membranes cellulaires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En plusieurs endroits de par le monde, la température peut excéder les 48 degrés Celsius

Le lait peut-il remplacer l'eau ?

"Remplacer les liquides perdus par de l'eau pure signifie que le corps a trop d'eau et pas assez de sel, alors pour équilibrer les choses, il va se débarrasser de l'eau en produisant de l'urine", explique Maughan.

Le lait peut parfois être plus hydratant que l'eau car ses micronutriments aident le corps à absorber plus d'eau.

Pour cette raison, le lait peut en fait être plus efficace que l'eau. Le lait contient naturellement du sel et du lactose, un sucre, dont nous avons besoin en petites quantités pour stimuler l'absorption d'eau dans l'intestin, signale Ron Maughan.

Le lait contient également des électrolytes et des macronutriments, qui sont absorbés par l'organisme. Cela ralentit le temps que met l'eau liée à ces molécules à traverser l'estomac et l'intestin grêle, ce qui permet au corps de mieux absorber et retenir les liquides.

Le lait contient suffisamment de sucre pour que ce processus se produise, mais le lait est très différent des boissons sucrées. En fait, les boissons sucrées peuvent nous déshydrater à court terme, explique Maughan, en raison de leur forte concentration en solutés, qui sont des substances pouvant être dissoutes pour former une solution.

Les membranes cellulaires, que l'eau traverse pour se déplacer dans le corps, ne laissent passer que l'eau et les très petites molécules. L'eau se déplace du côté de la cellule où la concentration de solutés est la plus faible vers le côté où la concentration est la plus élevée, ce qui maintient l'équilibre.

Les boissons pour sportifs plus efficaces que l'eau ?

Les boissons pour sportifs contiennent des glucides, c'est-à-dire essentiellement du sucre - inutile si vous êtes assis à un bureau toute la journée car vous n'avez pas besoin de ce supplément d'énergie.

Cela dit, il est prouvé que ces boissons pour sportifs contenant des électrolytes - dont le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium - peuvent être plus efficaces que l'eau pour nous hydrater.

"Les breuvages pour sportifs conçues pour cibler ces mécanismes physiologiques ralentissent le passage du liquide dans l'intestin grêle, où il est réabsorbé par le corps", explique Owen Jeffries, maître de conférences en physiologie du sport et de l'exercice à l'université de Newcastle.

Les athlètes perdent de grandes quantités de sueur sur des périodes prolongées, il est donc important pour eux de remplacer les électrolytes qu'ils perdent. Mais il n'est pas nécessaire pour le reste d'entre nous de boire des boissons pour sportifs pour rester hydraté.

Selon Sophie Killer, consultante en nutrition de performance pour les sportifs d'élite et professionnels, une alimentation équilibrée, parallèlement aux boissons normales que nous consommons, contiendra suffisamment de liquides pour qu'une personne ait tout ce dont elle a besoin.

Il en va de même pour le sel, que beaucoup de gens consomment déjà en trop grande quantité.

"Le sodium joue un rôle important dans des centaines de réactions biochimiques dans le corps, et c'est l'électrolyte que nous perdons en plus grande quantité dans notre sueur lorsque nous faisons de l'exercice", explique Killer.

Selon David Nieman, professeur de biologie à l'Appalachian State University et directeur du Human Performance Laboratory du North Carolina Research Campus, la personne moyenne, avec un régime d'exercice moyen, ne perd pas tellement d'eau pour avoir besoin de boissons pour sportifs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En période de forte chaleur, la déshydratation est importante chez les athlètes

La consommation de glucides, en fait, contribue à ralentir l'absorption de l'eau dans le corps et nous aide à retenir ce que nous buvons.

Un verre d'eau et un fruit avant d'aller courir feront l'affaire, selon Mme Neiman, qui a constaté que manger un fruit pendant l'exercice favorisait la récupération.

"La moitié d'une banane contient des sucres et 24 types de polyphénols. Cela permet de garder l'eau dans le corps et contient des nutriments qui favorisent l'exercice", explique-t-il.

Ce conseil s'applique également aux enfants, affirme Gabriella Montenegro, chercheuse en nutrition au Centre d'études sur les troubles sensoriels, les déficiences, le vieillissement et le métabolisme, au Guatemala.

Dans ses recherches, elle a constaté que les enfants qui consomment régulièrement des fruits et des légumes sont mieux hydratés. Elle recommande aux enfants et aux personnes âgées en particulier, qui présentent un risque plus élevé de déshydratation, de manger davantage de fruits et de légumes.

"La chose la plus simple à faire est de boire de l'eau avec un repas, car cela permettra au corps d'absorber lentement le liquide et de le retenir, ce qui lui permettra de traverser les membranes et d'arriver là où il doit être pour vous hydrater, plutôt que d'aller directement dans la vessie, ce qui entraîne une augmentation de la production d'urine", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'eau de coco contient des minéraux et des oligo-éléments essentiels que le corps peut perdre en transpirant

Un autre moyen de rester au top de notre hydratation est de boire du thé et du café. Certaines personnes craignent que les boissons caféinées nous déshydratent, seulement lorsque nous consommons de fortes doses de caféine et pas assez d'eau.

Les boissons caféinées font effectivement produire plus d'urine à l'organisme, mais elles contiennent aussi de l'eau, ce qui compense largement la perte de liquide due à la caféine, explique M. Maughan.

En fait, dit-il, le thé et le café sont un bon moyen de s'hydrater, car nous sommes susceptibles de boire davantage d'une boisson que nous apprécions.

Parfois, même des doses élevées de caféine n'entraînent pas de déshydratation - si le buveur y est bien habitué. Les buveurs réguliers de caféine sont moins sensibles à l'effet diurétique de la caféine. Dans une étude de 2014 portant sur 50 hommes buveurs de café, Killer a constaté que la consommation de quatre tasses de café par jour pendant trois jours permettait d'atteindre les mêmes niveaux d'hydratation qu'une quantité équivalente d'eau.

"Le café contribue aux besoins quotidiens en liquide, et chez les buveurs de café réguliers, les reins s'adaptent pour retenir le liquide du café", explique-t-elle. "Il n'y a aucune raison pour que des quantités modérées de café ou de thé déshydratent ceux qui sont habitués à consommer régulièrement de la caféine".

Rester hydraté ne dépend pas seulement de ce que nous buvons, mais aussi de la manière dont nous le buvons. Au quotidien, le corps passe d'une légère déshydratation à une surhydratation, et il ne perçoit la déshydratation qu'à partir d'un certain niveau, explique Owen Jeffries.

"Si le corps vous dit que vous avez soif, il faut qu'il y ait eu des changements relativement importants pour éveiller notre conscience perceptive", explique-t-il.

Pour lutter contre ce phénomène, il conseille de boire de l'eau tout au long de la journée pour maintenir notre niveau d'hydratation. Boire beaucoup de liquide en une seule fois peut faire passer plus d'eau dans le corps et la faire sortir sous forme d'urine sans nous hydrater au préalable.

"Boire un litre d'eau surcharge rapidement la vessie, cela ne vous hydrate pas vraiment. Votre urine peut bien être claire, mais ce n'est pas une représentation de votre état d'hydratation", explique Killer.

