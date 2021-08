La chute de Carlos Ghosn de Nissan : les révélations d'un avocat

Légende image, Carlos Ghosn, l'ancien patron de Nissan accusé de graves malversations financières

Ravinder Passi, ancien avocat, a été témoin privilégié lors de la chute de Carlos Ghosn ex patron de Nissan

La chute spectaculaire de l'ancien président de Nissan, Carlos Ghosn, fin 2018, a fait la une des journaux du monde entier, tout comme sa fuite audacieuse du Japon vers le Liban, plus d'une année plus tard.

"Les fous prennent le contrôle de l'asile".

Selon son avocat, "les fous ont pris le contrôle de l'asile". C'est un tissu d'intrigues qui a conduit à l'arrestation puis à la fuite spectaculaire de l'un des patrons d'entreprise les plus connus au monde.

Tout au long de l'affaire, en tant que principal avocat général de Nissan, il a été le témoin d'un effondrement de l'entreprise qu'il décrit comme "les fous prenant le contrôle de l'asile".

Au moment de l'arrestation de Carlos Ghosn, M. Passi, un britannique de 45 ans, travaillait comme avocat général de Nissan au niveau mondial, à la tête d'une équipe de 250 personnes. On lui a demandé de prendre part à l'enquête sur les "affaires" de M. Ghosn.

L'avocat, affirme aujourd'hui n'avoir aucune idée de la culpabilité ou non de l'ancien président du conseil d'administration dans les accusations auxquelles il a été confronté au Japon.

Mais il brosse un tableau saisissant des désaccords et des dysfonctionnements au sein même de Nissan.

Ravinder Passi, affirme que ses propres efforts pour dénoncer ce qu'il considérait comme des malversations plus larges au sein de l'entreprise ont eu de graves conséquences personnelles, entraînant sa rétrogradation et finalement son licenciement de Nissan, ainsi qu'une descente à son domicile par des procureurs japonais et la fin d'un séjour de huit ans dans le pays.

En novembre 2018, des cadres supérieurs de Nissan ont tendu un piège. Ils ont attiré leur président et son plus proche associé Greg Kelly à Tokyo pour une réunion urgente de haut niveau.

Mais lorsque M. Ghosn est arrivé à l'aéroport Haneda de Tokyo, il s'est rapidement retrouvé en état d'arrestation. Il a été accusé de crimes financiers, notamment d'avoir omis de déclarer ses véritables revenus.

Les procureurs selon l'avocat, ont agi sur la base d'informations fournies par Nissan elle-même, dont la plupart ont été rassemblées par le propre chef de cabinet de M. Ghosn, Hari Nada.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ravinder Passi, sa femme Sonia et leurs quatre enfants ont reçu l'ordre de quitter le Japon en quelques jours.

Les révélations de l'avocat de Ghosn

Ravinder Passi faisait partie de la poignée de personnes au sein de Nissan qui étaient au courant des arrestations prévues. Mais même à ce stade précoce, il dit avoir eu de profonds doutes sur le processus.

"J'ai été convoqué dans le bureau de Hari Nada... et on m'a dit qu'il allait y avoir une arrestation spectaculaire. Arrangée pour une publicité maximale", explique-t-il.

"Quand on ment à quelqu'un, pour le faire revenir dans une juridiction particulière, afin de pouvoir le faire arrêter de manière très publique, cela en dit long sur ce qui se passe." a t-il indiqué.

Le chef de cabinet Hari Nada, dit-il, avait déjà conclu un accord avec les procureurs, leur fournissant des informations à utiliser contre M. Ghosn, en échange de l'immunité sur sa propre implication.

Cet accord était nécessaire parce que M. Nada avait lui-même participé à l'élaboration des arrangements financiers qui, selon les procureurs, étaient illégaux et avaient justifié l'arrestation de M. Ghosn.

Pour M. Passi, il s'agissait d'un problème grave : "La sonnette d'alarme a été tirée immédiatement. Quiconque est impliqué dans l'activité sous-jacente est censé être exclu de l'enquête - et non en être chargé."

Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, des choses plus inhabituelles ont commencé à se produire. D'importantes fuites ont eu lieu dans les médias, qui, selon lui, "présentaient Ghosn sous un jour particulier et étaient favorables à Nissan". Ces informations, affirme-t-il, provenaient directement du bureau du PDG, dont M. Nada était responsable, et certaines étaient "hautement confidentielles".

D'autres préoccupations ont émergé de l'enquête elle-même, qui a impliqué non seulement M. Nada, mais aussi le PDG lui-même dans de graves conflits d'intérêts. Il s'agissait notamment du fait que M. Saikawa avait lui-même signé des documents relatifs aux accords salariaux jugés illégaux par la suite, ce que M. Saikawa a admis par la suite devant le tribunal.

En découvrant ces problèmes, Ravinder Passi s'est inquiété pour sa propre sécurité. Ayant été témoin de la manière dont - selon lui - deux cadres étrangers avaient été attirés au Japon, arrêtés de manière publique et incarcérés, il s'inquiétait du traitement qu'il subirait lui-même s'il parlait.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le PDG de Nissan, Hiroto Saikawa, a été évincé en 2019 - après avoir admis qu'il avait été indûment surpayé.

Plusieurs cadres étrangers ont quitté brusquement l'entreprise, notamment le directeur de la performance Jose Munoz, un allié clé de Ghosn. Puis, en septembre 2019, le PDG Hiroto Saikawa lui-même a été évincé - après avoir admis qu'il avait été indûment surpayé.

Mais les changements au sommet n'ont pas réduit la pression sur le dénonciateur en puissance. En mai 2020, Nissan a ordonné à Ravinder Passi de quitter le Japon en quelques jours. Et alors qu'il se préparait à partir, une descente a eu lieu à son domicile, menée par des employés de Nissan et des fonctionnaires du tribunal, avec la police en appui.

Néanmoins, incapable de "défendre l'indéfendable", M. Passi dit avoir d'abord écrit au responsable du comité d'audit de Nissan, puis contacté les administrateurs indépendants de la société.

Aucune mesure n'a été prise et il s'en est suivi une période de ce que M. Passi décrit comme un "éclairage par le gaz" de la part de la société. Il a été retiré de l'enquête sur Ghosn et relevé de la plupart de ses fonctions.

Les querelles et les règlements de compte dans la salle du conseil d'administration de Nissan n'ont pas pris fin avec l'arrestation de Carlos Ghosn.

La descente, effectuée devant sa femme Sonia et leurs quatre jeunes filles, avait pour but de récupérer un ordinateur portable et un téléphone appartenant à l'entreprise. Selon lui, l'ordinateur contenait des preuves de comportements "inappropriés et flagrants" de la part de cadres de Nissan.

Ravinder Passi n'est plus employé par Nissan. Il a été démis de ses fonctions de haut niveau au Japon l'année dernière et envoyé travailler au Royaume-Uni. Après avoir dirigé une équipe de 250 personnes, il s'est retrouvé à travailler avec seulement deux autres personnes. Il a été licencié peu de temps après et a, depuis, porté plainte contre Nissan devant un tribunal du travail pour licenciement abusif.

Crédit photo, Getty Images Légende image, M. Ghosn a affirmé que son arrestation avait pour but de faire échouer une fusion entre Nissan et son partenaire Renault.

Le constructeur automobile a également souligné qu'il a "renforcé sa structure de gouvernance en la rendant plus indépendante et plus transparente", et a également renforcé ses procédures d'audit interne.

Rétrospectivement, Ravinder Passi décrit son expérience chez Nissan comme "un peu surréaliste". Et il dit que toute cette affaire le laisse encore perplexe.

Nissan, qui emploie toujours Hari Nada, a refusé de répondre à une liste de questions de la BBC concernant les allégations de M. Passi, au motif qu'elle ne commente pas les litiges en cours.

L'entreprise a toutefois souligné que son enquête interne sur Carlos Ghosn était "solide et approfondie". Elle affirme avoir trouvé des preuves "substantielles et convaincantes" établissant que M. Ghosn a "intentionnellement commis des fautes graves et des violations importantes de l'éthique d'entreprise".

Après tout, fait-il remarquer, les entreprises se débarrassent régulièrement de leurs cadres supérieurs. Mais cela se produit rarement de la manière "artificielle et théâtrale" dont l'entreprise s'est débarrassée de Carlos Ghosn, la superstar de son conseil d'administration.

M. Ghosn a ensuite affirmé qu'il avait été victime d'un complot orchestré par M. Nada et le directeur général Hiroto Saikawa, aux côtés de hauts fonctionnaires du gouvernement.

Ce complot visait, selon lui, à faire échouer un projet de fusion entre Nissan et son partenaire français Renault, dont ils craignaient qu'il ne donne aux actionnaires français une trop grande influence sur le constructeur automobile japonais.