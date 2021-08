La tyroïde, cette hormone dont le dérèglement impacte tout le corps

Les femmes sont plus exposées aux maladies thyroïdiennes pour des raisons qui ne sont pas clairement définies

La tyroïde est une glande de quelques centimètres à peine qui se trouve à la base du cou et qui sécrète des hormones thyroïdiennes. Celles ci agissent sur toutes les cellules et permettent le bon fonctionnement du corps.

Les hormones thyroïdiennes agissent entre autre sur le cœur et l'appareil digestif, d'où l'importance de la tyroïde pour le corps.

Quelles sont les maladies de la tyroïde?

Pour des raisons non élucidées les femmes sont les plus touchées par les maladies de la tyroïde.

Selon Dr Etoua Martine, endocrinologue à l'hôpital central de Yaoundé au Cameroun certaines thèses laissent croire que les œstrogènes, cette hormone naturelle sécrétée par l'ovaire, seraient en cause.

- Le goitre généralement reconnu comme la maladie de la tyroïde la plus répandue.

C'est une augmentation du volume de la tyroïde. L'une des cause connue du goitre est une carence en iode. Le goitre peut également être héréditaire.

- L'hypothyroïdie, par contre est le manque d'hormones. Ce qui entraine une baisse de la température et un ralentissement des fonctions.

Quels symptômes?

Le Goitre est souvent asymptomatique et c'est l'augmentation de la taille du cou qui alerte.

Parfois on observe une modification de la voix et des sensations de gènes et des problèmes respiratoires, surtout au coucher.