Covid : quelles sont les différentes variantes du virus à l'heure actuelle ?

il y a une heure

La variante appelée "Delta" a été découverte pour la première fois en Inde. Selon les spécialistes, elle est plus virulente et se transmet facilement d'un individu à un autre.

En Chine d'où seraientt partis les premiers cas de coronavirus au monde, plus de 300 cas ont été recensés en 10 jours, ce qui a entraîné une augmentation des tests et des restrictions de voyage.

Qu'est-ce que la variante Delta ?

Les virus mutent en permanence et la plupart des changements sont sans conséquence. Certains sont même néfastes pour le virus. Mais d'autres peuvent rendre la maladie plus infectieuse ou plus menaçante - et ces mutations ont tendance à dominer.