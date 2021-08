Changement climatique : les pays à faible revenu dépassés par l'impact des variations de température

il y a une heure

Des organisations représentant 90 pays affirment que leurs plans de prévention des dommages ont déjà été dépassés par les catastrophes d'origine climatique, qui s'intensifient et se produisent plus régulièrement.

Le rapport, compilé par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, fournira une évaluation scientifique du changement climatique actuel et futur et constituera une référence essentielle pour les décideurs politiques lors du sommet des Nations unies sur le climat qui se tiendra à Glasgow en novembre prochain.

Le chaos dans les Caraïbes

Chute des digues dans les îles du Pacifique

Les pays insulaires du Pacifique affirment que leurs défenses contre la montée des eaux et les cyclones s'avèrent de plus en plus faibles

La menace des montagnes en Ouganda

Certains des pays africains aux revenus les plus faibles affirment que l'intensification des glissements de terrain et des inondations a fait échouer leurs efforts d'adaptation

En Ouganda, les communautés de la région de Rwenzori ont essayé de se protéger des glissements de terrain et des inondations en creusant des tranchées et en plantant des arbres, contribuant ainsi à prévenir l'érosion des sols.

"Les pluies sont devenues si intenses que nous avons vu des inondations énormes et soudaines balayer ces défenses", explique Jackson Muhindo, un coordinateur local du changement climatique et de la résilience pour Oxfam.

"En conséquence, on a assisté à de multiples glissements de terrain sur les versants des montagnes qui ont enseveli des habitations et des fermes", ajoute-t-il. "Les travaux d'adaptation basés sur la conservation des sols s'avèrent de plus en plus inutiles face à ces phénomènes météorologiques extrêmes."