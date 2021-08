La présidente de la Tanzanie, Samia : nous sommes ici pour montrer que les femmes peuvent diriger

il y a 14 minutes

Certains "ne croient pas que les femmes peuvent être de meilleures présidentes et nous sommes là pour leur montrer", confie Mme Samia Suluhu Hassan à la BBC.

Mme Samia, qui a été promue de la vice-présidence, conseille de se concentrer sur la mise en œuvre des plans de développement et de donner la priorité aux besoins de la population, ce qui est la meilleure façon de faire face aux critiques.

Elle ajoute que, malgré les difficultés, d'autres pays pourraient s'inspirer du Liberia et de la République centrafricaine, qui ont eu des femmes à leur tête.

M. Magufuli était accusé de réprimer la dissidence et de restreindre certaines libertés. Son remplaçant était considéré comme quelqu'un qui apporterait un ton différent au leadership.

La présidente Samia indique qu'elle "laissera aux tribunaux le soin de décider s'il est coupable ou non coupable.

La dirigeante tanzanienne soutient également qu'elle est prête à rencontrer les membres de l'opposition et d'autres parties prenantes pour discuter des changements à apporter à la constitution "lorsque le moment sera venu", mais elle ne s'est pas engagée sur le moment où cela se produira.

"Nous avons reçu des dons des États-Unis et en avons acquis certains auprès des installations de Covax, mais ils seront bientôt épuisés", fait remarquer Mme Samia à la BBC.

Ce changement de politique a été largement salué, car son prédécesseur avait semé le doute sur l'existence de la pandémie et rejeté des mesures telles que la distanciation sociale et le port de masques. Au lieu de cela, il a demandé aux gens de prier et d'utiliser l'inhalation de vapeur.