Le mauvais traitement infligé à un diplomate nigérian en Indonésie suscite la colère

il y a une heure

L'un des fonctionnaires, qui porte un masque, a mis sa main sur la tête du diplomate et l'a repoussé contre un siège.

Plus tard, dans la séquence d'une minute et 30 secondes, on entend M. Ibrahim dire : "Mon cou, mon cou".