Afrique Avenir : Afriqu’enjeux, Orthografrique - Des jeux de société pour connaître l’Afrique

il y a 35 minutes

Orthografrique et Afriqu’enjeux sont des jeux de sociétés modernes qui permettent la connaissance du continent africain, de son histoire et de sa géographie d’une façon ludique.

Qu’est ce qui a été à l’origine de la conception de ces jeux? Précisions et anecdotes dans Afrique Avenir.

-Olivier Kayomo, opérateur culturel, initiateur du jeu Orthografrique, un jeu de société qui consiste à découvrir l’Afrique avec des questions sur l’histoire, la géographie et la culture générale d’un pays africain.

-Paulette Mpouma, créatrice des jeux Afriqu'Enjeux avec The Africa Memory Game une entreprise qui a innové en créant des jeux et du matériel éducatif aidant les jeunes et les familles à découvrir l'Afrique.