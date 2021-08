Rebecca Enonchong : L'influente entrepreneure tech détenue au Cameroun, voici ce que nous savons

Une femme d'affaires influente

Son activisme

Plus recemment, elle est l'une des 20 femmes qui ont écrit au Fonds Monétaire Internationale pour demander des comptes suite au détournement présumé de plus de 335 millions de dollars de fonds COVID par le gouvernement camerounais. Le gouvernement a lancé un audit et a déclaré que la justice suivrait son cours.

Une situation qui reste confuse autour de sa détention

''On nous a dit que Rebecca a un dossier là bas contre son ex belle mère, et que là dedans il y a un autre mandat d'amener qui date de l'année dernière, et que c'est ce mandat d'amener qu'on est en train d'exécuter or cela n'est pas possible car le mandat d'arrêt ne justifie pas l'arrestation, mais il précède l'arrestation de quelqu'un'', nous dit Me Nkom.