Le calvaire de mères battues : "Tu peux partir si ton mari te frappe, mais pas quand celui qui te frappe est ton fils"

Sarah McDermott

BBC News

il y a une heure

La plupart des parents ne s'imaginent pas être attaqués par un de leurs enfants.

Mais lorsque cela se produit, ils sont confrontés à un dilemme : s'en aller ou demander de l'aide, au risque que cela ait des répercussions sur l'enfant.

Les recherches montrent que le problème reste souvent dans l'ombre et qu'il est bien plus fréquent que nous ne l'imaginons.

L'été dernier, Aidan*, 10 ans, a décidé qu'il allait tuer le chien de la famille.

Il l'a attirée derrière le canapé avec une saucisse avant de lui serrer le museau et le cou avec ses mains.

"Ce qui est fou, c'est qu'il aime vraiment le chien et moi plus que quiconque", déclare Hazel, la mère d'Aidan. "Mais nous sommes sa cible et parfois il fait mal [au chien] pour me faire réagir.

Aidan donne des coups de pied et frappe, et avait l'habitude de mordre. Il dit à Hazel qu'il la déteste et qu'il veut qu'elle meure, qu'il va prendre une arme et la tuer.

Il a essayé de la pousser dans les escaliers et maintenant qu'il s'est rendu compte de ses angles morts - elle a une déficience visuelle - il lui lance des objets qu'elle ne voit pas venir.

Récemment, c'était une bouilloire électrique, qui heureusement ne bouillait pas, mais Aidan ne savait pas qu'elle était froide quand il l'a prise pour la lancer.

"On a l'impression que c'est un comportement abusif et intimidant", commente Hazel.

"J'ai l'impression d'être dans une relation violente. On dit que si votre mari vous frappe, vous pouvez partir, mais vous n'allez pas faire ça si c'est votre enfant qui vous frappe, n'est-ce pas ? Parce que vous êtes à la fois le protecteur de votre enfant et la victime".

Tous les couteaux de la maison sont enfermés hors de sa portée depuis qu'Aidan s'est armé de couverts et a attaqué un autre membre de la famille. Mais il utilise tout ce qui est pointu, des ciseaux aux coupe-ongles.

"Tout mène à la violence", dit Hazel. "Il est attiré par la violence et voit la violence dans n'importe quelle situation. Nous ne pouvons même pas regarder un simple programme pour enfants, parce que s'il y a juste un peu de violence, il veut rejouer, rejouer, rejouer.

Aidan avait quatre ans lorsque Hazel et son mari l'ont adopté et il leur est apparu immédiatement qu'il avait des besoins beaucoup plus complexes que ce qu'ils avaient pu comprendre.

"Dès le premier jour, nous avons su qu'il y avait de sérieux problèmes", dit Hazel.

"Mais on s'est dit : 'Il est dans un environnement très étrange, le foyer d'accueil où il était était était malsain..... Voyons comment nous nous en sortons.

Mais les choses ne se sont pas bien passées. Dès le début, Aidan frappait, tirait les cheveux et crachait.

Hazel et son mari espéraient que la violence diminuerait avec le temps, mais elle n'a fait qu'empirer.

À l'âge de 5 ans, Aidan a envoyé deux fois à l'hôpital l'enseignante adjointe de l'unité spéciale où il allait à l'école, la première fois avec des coups de pied qui l'ont frappé en plein visage lorsqu'elle s'est penchée pour ramasser quelque chose qu'il avait jeté par terre dans une crise de colère.

Le personnel de l'école avait reçu une formation spéciale sur la façon de maîtriser Aidan en toute sécurité lorsqu'il devenait violent.

Hazel se souvient de la première fois où elle a vu Aidan après une "contention prolongée", qui a duré jusqu'à 50 minutes.

"Il était assis sur un petit canapé dans sa salle de classe, torse nu parce qu'il transpirait, avec un aide-enseignant à côté de lui, et il tremblait et frissonnait... c'était horrible", dit-elle. C'était horrifiant", dit-elle. "Je me suis assise et il s'est recroquevillé sur mon genou, en position fœtale. C'était vraiment pénible.

Rétrospectivement, Hazel se demande si elle aurait dû permettre au personnel de l'école de retenir Aidan de cette façon, mais elle ne savait pas comment ils auraient pu le retenir autrement.

"Cela a dû le traumatiser, mais je sais à quel point il était violent", dit-elle. "J'ai vu les bleus sur tous les enseignants assistants, et je ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre pour se protéger.

L'école a donc construit une salle capitonnée, un espace doux et sûr où Aidan pouvait aller lorsqu'il devenait un danger pour lui-même et pour les autres.

"Il y allait tous les jours", raconte Hazel, "et il se mettait tellement en colère qu'il cassait trois fois le verre renforcé de la porte.

C'est alors que l'école a dit à Hazel qu'elle ne pouvait plus s'occuper de son fils.

En 2010, des chercheurs de l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni, ont effectué la première analyse des données de la police sur la violence entre enfants et parents et ont découvert 1 900 cas enregistrés à Londres sur une période de 12 mois.

Rachel Condry, professeur de criminologie, qui a dirigé le projet, estime qu'à l'échelle nationale, il y a des dizaines de milliers de cas par an, dont beaucoup ne sont pas détectés.

"C'est un problème très caché - il y a simplement beaucoup de parents qui ne se sentent pas capables de le signaler à la police ou qui ne reçoivent pas d'aide ou ne trouvent pas de services", dit-elle.

Souvent, les parents lui ont dit qu'ils endurent des années de violence avant de dénoncer leurs enfants et qu'ils ne passent l'appel que lorsqu'ils ont vraiment peur.

"Ils ont raison de s'inquiéter de la criminalisation de leur enfant et des conséquences que cela peut entraîner", dit-elle.

Avant l'étude de Condry, très peu de recherches avaient été menées sur la violence entre enfants et parents et, en fait, on y était très peu sensibilisé.

"Cela ne figurait sur aucun site web officiel, cela ne faisait partie d'aucune politique gouvernementale - cela n'était mentionné nulle part", dit-il. "Cependant, lorsque j'ai parlé à des personnes qui avaient travaillé avec des enfants et des familles dans toutes sortes de domaines, elles m'ont dit qu'elles rencontraient ce genre de cas en permanence, d'où ce silence très intrigant.

Les familles ne disent même pas à leurs amis ce qui se passe.

"Cela entraîne une énorme honte", déclare Helen Bonnick, une ancienne assistante sociale qui a écrit un livre sur la violence entre enfants et parents.

"Si vous êtes parent, votre rôle est d'élever votre enfant pour en faire un membre responsable de la société et un être humain aimant et attentionné. Si tout se passe mal, les gens pensent qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas vraiment envie d'en parler. Et comme personne n'en parle, vous pouvez penser que vous êtes la seule personne à traverser cette épreuve.

À l'instar de la violence domestique et de la violence fondée sur le sexe, la violence entre enfants et parents touche des personnes de tous horizons, riches ou pauvres, et il serait erroné de penser qu'elle ne se produit que lorsque les enfants ont été placés en famille d'accueil.

En fait, Michelle John, de l'association Parental Education Growth Support, qui lutte contre la violence entre enfants et parents, affirme que son groupe aide davantage les familles biologiques que les familles adoptives.

Comme dans le cas de la famille d'Hazel, les mères sont les cibles les plus probables.

"Les femmes sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes de violences domestiques de toutes sortes, et c'est également le cas ici", déclare Rachel Condry. "Bien que cela puisse arriver aux pères, la violence de l'enfant envers la mère est la manifestation la plus courante.

Aujourd'hui, aucune école locale n'accepte Aidan - toutes les unités spécialisées l'ont rejeté ou expulsé. L'établissement le plus proche qui l'accepte est à une demi-heure de route et n'a pas la capacité de répondre à ses besoins complexes.

"Ils le contiennent, mais ils ne résolvent rien", dit Hazel. "Le garçon a toujours des problèmes.

Sur le plan scolaire, il a déjà trois ou quatre ans de retard sur les autres enfants de son âge, bien que son écriture soit magnifique.

Hazel a payé des séances de formation pour apprendre des techniques permettant de réduire l'intensité du comportement violent d'Aidan, afin de l'empêcher de la blesser.

Une tactique consiste à tenir un grand coussin de canapé devant elle pour empêcher Aidan de la blesser.

"La première fois, il l'a sorti et m'a frappé avec", raconte Hazel. "Alors j'ai pensé, 'Je dois le tenir plus fermement'. La deuxième fois, ça a plutôt bien marché, j'ai réussi à l'avoir entre nous deux et il lançait des poings et des coups de pied, essayant de passer sur le côté, sans y parvenir."

Hazel insiste sur le fait que son fils n'est pas mauvais, qu'il est dans cet état à cause des traumatismes qu'il a subis dans le passé, et que ce n'est pas sa faute.

"Même s'il a l'air d'être une brute, il ne l'est pas vraiment, il ne peut pas s'en empêcher", dit-elle. "C'est en fait un enfant au caractère doux, il est adorable et drôle et on s'aime vraiment."

Mais le stress de tout cela l'a obligée à quitter son emploi. Sa santé s'est détériorée. Elle a eu de fréquentes poussées de zona (qui sont souvent provoquées par le stress) et une pneumonie plus d'une fois au cours de l'année dernière et prend maintenant des antidépresseurs. Sa relation avec son mari a également souffert.

"Lorsque nous avons réalisé qu'il y avait des problèmes et que les choses étaient si difficiles, nous avons tous deux eu le sentiment d'avoir fait une erreur et de ne pas pouvoir nous en sortir", dit-elle. "Mais le dire à voix haute signifiait que nous devions faire quelque chose et aucun de nous ne l'a dit à voix haute. On ne s'est pas parlé pendant environ six mois."

Quand y a-t-il un problème ?

Who's in Charge, un programme qui s'attaque à la violence entre enfants et parents et fournit des formations, des conseils et des informations sur les endroits où trouver de l'aide au Royaume-Uni, affirme que lorsque le comportement d'un enfant devient contrôlant, menaçant, intimidant ou dangereux, il n'est plus normal. Voici quelques-uns des signes auxquels elle suggère de faire attention :

- Vous modifiez votre comportement pour éviter une confrontation avec votre enfant.

- Vous craignez pour votre sécurité et celle des autres membres de votre famille.

- Votre enfant vole ou endommage les biens d'autres membres de la famille.

- Votre enfant vous menace ou menace les autres.

- Votre enfant menace de se faire du mal ou d'adopter un comportement à risque - prenez toujours au sérieux la menace d'automutilation.

- Votre enfant est cruel envers les animaux domestiques.

Il y a quelques années, après une longue introspection, Hazel était sur le point de prendre des mesures radicales.

"L'effet que cela avait sur la famille était très pénible, alors j'ai pris la décision de prendre Aidan et de partir", dit-elle.

Le mari d'Hazel l'a convaincue de ne pas le faire, et si elle reconnaît aujourd'hui que c'était probablement la bonne décision, cela n'atténue pas la culpabilité qu'elle ressent pour les autres enfants de sa famille.

"C'est leur enfance que nous avons mise en danger", dit-elle.

La famille d'Hazel avait cessé de se rendre chez les autres bien avant la pandémie. Ils ne font pas la fête et ne vont pas aux grandes réunions de famille ; Hazel ne voit ses propres parents que lorsqu'Aidan est à l'école, car ils ne supportent pas d'être près de lui.

Et Hazel ne rencontre pas ses propres amis avec Aidan en remorque si d'autres enfants sont là aussi. Elle et son mari ne sortent jamais le soir ou le week-end - ils ne peuvent laisser Aidan à personne qui puisse s'en occuper.

"C'est incroyablement isolant", admet Hazel.

Mais elle a trouvé un grand réconfort dans une communauté en ligne de parents comme elle, dans des forums où les gens partagent leurs histoires et leurs mécanismes d'adaptation, tout en offrant un soutien moral.

La découverte de tant de personnes dans une situation similaire m'a ouvert les yeux.

"Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles comme celle-ci", dit-elle.

Hazel tient des feuilles de calcul et poursuit constamment les différentes agences impliquées avec Aidan pour savoir quelles décisions ont été prises ou non.

Elle essaie toujours de maintenir l'élan pour trouver l'aide dont Aidan a besoin.

"La violence entre enfants et parents n'est l'affaire de personne, c'est l'affaire de tous, en ce sens qu'elle n'est pas la responsabilité première d'un seul service ou d'une seule organisation ; je pense que c'est un vrai problème", déclare Rachel Condry.

Le grand espoir de la famille est qu'Aidan entre dans un pensionnat qui vise à réhabiliter complètement les enfants comme lui en trois ans, leur permettant ainsi de rentrer chez eux, de vivre avec leur famille et de fréquenter les écoles ordinaires.

"Je veux vraiment qu'il aille dans une école thérapeutique, une école qui l'aidera vraiment", dit Hazel.

Mais les critères d'admission sont stricts et compliqués, alors il y a peu de chances que ce soit le cas.

Si Aidan n'est pas accepté, Hazel s'inquiète de la façon dont les choses pourraient se terminer pour lui. "Il va être un partenaire violent et avoir des problèmes avec la police", prédit-elle. "Il va se bagarrer. Je le vois en prison.

Pour l'instant, Hazel essaie toujours de reprendre les choses en main, promène le chien et fait de la pleine conscience pour se préparer au retour à la maison.

Là, Aidan peut décider de saccager l'endroit, de lui jeter le contenu de la coupe de fruits et de sauter de la balustrade.

Ou, si c'est une nuit calme, Aidan écoutera ses livres audio, les mêmes histoires, encore et encore, en suivant les mots sur la page. Et quand ce sera l'heure de se coucher, les portes du rez-de-chaussée seront verrouillées pour que, s'il se lève la nuit, il ne puisse pas déranger le petit chien.

*Cette histoire utilise des noms d'emprunt pour protéger la vie privée d'Aidan.