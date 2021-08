Comment la proximité de l'homme a changé le comportement des animaux

Ce n'est pas seulement la domestication qui a changé les animaux - le simple fait de partager leur environnement avec les humains a radicalement modifié le comportement de certaines espèces.

Il y a environ 8 000 ans, les nomades d'Asie du Sud-Est ont commencé à élever des oiseaux rouges de la jungle, un oiseau tropical au plumage éclatant qui habite toujours les forêts et les mangroves d'Asie du Sud-Est. Les descendants de ces oiseaux, les poulets, se retrouvent dans les fermes - et les assiettes - du monde entier.

Dans son laboratoire de l'université de Linköping, en Suède, Per Jensen, professeur d'éthologie, tente de recréer ce processus de domestication en un temps record. En élevant des oiseaux rouges de la jungle qui craignent le moins l'homme, il a pu constater une différence notable en 11 générations seulement.

Ses expériences nous montrent également à quel point la proximité de l'homme peut avoir un effet dramatique sur le comportement des animaux.

"Si vous entrez dans un enclos d'oiseaux de la jungle sauvages, ils tentent de s'échapper et se dirigent vers l'extrémité de l'enclos, en battant des ailes en signe de détresse", explique Jensen.

"Les oiseaux plus dociles que nous avons élevés viennent vers vous et picorent vos chaussures - ils veulent interagir avec les humains".

Les oiseaux de la jungle ont également changé à d'autres égards. Ils sont plus sociables avec leurs congénères et ont tendance à vouloir explorer leur environnement.

Ils sont également plus grands, pondent des œufs plus gros et ont un cerveau plus petit que leurs cousins sauvages - des différences que l'on retrouve également chez les poulets.

L'homme a une longue histoire de domestication des animaux, un processus qui s'étend sur des milliers d'années. Charles Darwin a été le premier à remarquer que les animaux domestiqués, comme les chats, les chiens et les lapins de compagnie, partagent certains traits en plus de la "docilité".

Les animaux domestiques ont tendance à avoir des oreilles plus tombantes et des queues plus enroulées que leurs ancêtres sauvages.

Ils ont également des mâchoires et des dents plus petites, des taches blanches sur leur fourrure et se reproduisent plus fréquemment. Ce phénomène est connu sous le nom de "syndrome de domestication".

L'exemple le plus célèbre du syndrome de domestication provient d'une expérience menée en 1959, au cours de laquelle les biologistes soviétiques Dmitri Belyaev et Lyudmila Trut ont prélevé quelques dizaines de renards argentés sauvages dans un élevage de fourrures en Sibérie et ont commencé à élever sélectivement les animaux les plus dociles.

De façon remarquable, en quelques générations seulement, les scientifiques ont élevé des renards dociles et amicaux. Ce n'est pas seulement leur comportement qui a changé, les renards avaient aussi une apparence différente.

Ils avaient des museaux plus courts, des oreilles tombantes, des taches pie et des queues frisées et frétillantes.

Bien que la raison de ce phénomène soit inconnue, une théorie populaire veut que lorsque les humains élèvent des animaux pour les rendre plus dociles, ils sélectionnent par inadvertance des individus dont les glandes surrénales sont sous-développées.

Les glandes surrénales sont responsables de la réaction "combat ou fuite", de sorte que les animaux dont les glandes surrénales sont plus petites sont moins craintifs.

Les cellules souches de l'embryon qui forment les glandes surrénales se développent également en cellules pigmentaires et en parties du crâne, des mâchoires, des dents et des oreilles.

Le syndrome de domestication pourrait donc être en fait un effet secondaire accidentel de l'élevage d'animaux plus dociles.

Chez les oiseaux de la jungle de Jenson, l'une des plus grandes différences entre les oiseaux sauvages et les oiseaux apprivoisés est la taille du tronc cérébral, une ancienne partie du cerveau impliquée dans les réactions au stress.

Crédit photo, Jef Wodniack/Getty Images Légende image, Les renards domestiqués, comme ce renard noir, peuvent présenter des caractéristiques physiques telles que des oreilles tombantes et un museau plus court.

"Le cerveau est un organe énergivore, qui consomme 25 à 30% de l'énergie chez les mammifères", explique Jenson.

"Si vous sélectionnez des animaux qui grandissent plus vite et ont un taux de reproduction plus élevé, vous imposez des exigences à la façon dont ces animaux utilisent l'énergie.

Les poulets n'ont pas besoin de faire face à un grand nombre de choses complexes que les animaux sauvages font, ils peuvent donc utiliser cette énergie pour augmenter la croissance et la reproduction à la place."

Le syndrome de domestication ne se limite peut-être pas non plus aux seuls animaux que les humains ont délibérément élevés. La souris domestique s'est probablement glissée dans son premier garde-manger il y a 15 000 ans, selon une étude de Lior Weissbrod, zooarchéologue à l'université de Haïfa en Israël.

Weissbrod a découvert des dents de souris dans des établissements laissés par la culture Natufian des chasseurs-cueilleurs de la Méditerranée orientale à peu près à cette époque.

Depuis lors, la souris a voyagé aux quatre coins du globe, s'installant partout où vivent les humains. Et il semble que la cohabitation avec les humains pendant si longtemps ait modifié l'ADN même des souris.

La chercheuse Anja Guenther, de l'Institut Max Planck en Allemagne, a rassemblé 150 spécimens de trois sous-espèces différentes de souris domestiques.

Chacune de ces sous-espèces a commencé à cohabiter avec les humains à des moments différents de notre histoire évolutive. Mus musculus domesticus a commencé à vivre aux côtés des humains il y a 12 000 à 15 000 ans, M. musculus musculus vit avec nous depuis 8 000 ans et M. musculus castaneus n'a établi une relation avec nous que récemment, il y a environ 3 000 à 5 000 ans.

Guenther a élevé les souris pendant plusieurs générations en laboratoire. Elle a ensuite pris les descendants des souris d'origine et les a testés avec sept puzzles alimentaires différents. Chaque puzzle contenait un ver de farine, que la souris ne pouvait obtenir qu'en poussant ou en tirant un couvercle, en extrayant une boule de papier d'un tube ou en ouvrant la fenêtre d'une maison Lego.

Étonnamment, les souris dont les ancêtres avaient vécu le plus longtemps aux côtés des humains étaient les plus aptes à résoudre les puzzles alimentaires.

Crédit photo, Wilfried Martin/Getty Images Légende image, Nos tentatives pour cacher de la nourriture aux souris les ont rendues plus aptes à résoudre des énigmes, selon une étude.

La première cohabitation de D. melanogaster avec l'homme remonte probablement à au moins 12 000 ans. Attirée par l'odeur des fruits, elle s'est réfugiée dans les grottes des anciens peuples d'Afrique australe. Les mouches se sont ensuite mises à nous suivre, nous et nos déchets, partout dans le monde.

Il y a plus d'un siècle, ces insectes ont été choisis comme modèles génétiques pour exploiter à la fois leur courte durée de vie et leur facilité de reproduction. Depuis lors, D. melanogaster est devenu un modèle de laboratoire indispensable, utilisé pour répondre à un large éventail de questions biologiques.

Les généticiens travaillant avec des mouches des fruits savent bien que les souches de laboratoire sont beaucoup moins actives que leurs cousines sauvages. Attraper une mouche échappée qui a été élevée en laboratoire demande relativement peu d'habileté par rapport à la capture de mouches bourdonnant autour d'un verre de Cabernet Sauvignon.

"Quiconque a travaillé avec des mouches de laboratoire sait que si l'une d'elles s'échappe du flacon, il est très facile de l'attraper, il suffit de lui taper sur la tête et elle tombe", explique Rob Kulathinal, généticien de l'évolution à l'université Temple de Philadelphie.

Pour savoir s'il y avait autre chose, Rob Kulathinal a comparé les génomes de drosophiles sauvages et de mouches de laboratoire. Il a non seulement confirmé que les souches de laboratoire sont nettement moins actives et moins interactives avec les autres mouches que leurs cousines sauvages, mais il a également trouvé des preuves qu'au cours des 50 à 100 dernières années, les mouches vivant en laboratoire ont subi des changements évolutifs rapides.

Plutôt que de constater des changements dans un ou deux gènes seulement, Kulathinal a trouvé des changements dans tout un ensemble de gènes, en particulier ceux impliqués dans la formation de nouveaux neurones dans le cerveau. Ces changements pourraient expliquer en partie le comportement différent des mouches de laboratoire.

Nous ne savons pas pourquoi cela s'est produit, mais Kulathinal a une théorie intéressante.

"Dans les laboratoires de recherche, vous devez transférer vos mouches dans un récipient différent toutes les deux semaines. Lorsque vous retournez les mouches, les plus rapides s'échappent et les plus stupides restent. Ainsi, au fil des générations, vous finissez par sélectionner des mouches lentes et stupides par opposition aux plus rapides qui peuvent s'échapper."

Qu'est-ce qui unit donc le chien, le poulet, le renard, la souris et la mouche ? Qu'ils l'aient choisi ou non, tous sont devenus inextricablement liés à l'homme. En partageant nos vies et en récupérant nos restes, chacune de ces espèces a dû surmonter une peur de l'homme pour survivre.

"Quand on pense aux phases initiales de la domestication qui remontent à des milliers d'années, la première étape absolue a dû être la réduction de la peur de l'homme, car les animaux craintifs ne peuvent pas prospérer et se reproduire", explique Per Jenson.