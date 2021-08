Wagner : Seif-al-Islam, fils de Kadhafi, risque d'être arrêté pour ses liens présumés avec des mercenaires russes

Le groupe Wagner a été identifié pour la première fois en 2014 lorsqu'il soutenait les séparatistes pro-russes dans le conflit dans l'est de l'Ukraine. Depuis lors, il a été impliqué dans des régions telles que la Syrie, le Mozambique, le Soudan et la République centrafricaine.

Parlant couramment l'anglais et ayant étudié à la prestigieuse London School of Economics, il a longtemps été considéré comme l'une des personnes les plus influentes du pays, et un successeur probable de son père.