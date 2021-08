Talibans: pourquoi y a-t-il une guerre en Afghanistan ?

Alors que les forces étrangères se retirent après 20 ans de conflit, quels sont les résultats obtenus et que se passera-t-il ensuite ?

Après 20 ans de guerre, les forces étrangères se retirent d'Afghanistan à la suite d'un accord entre les États-Unis et les militants talibans qu'ils ont chassés du pouvoir en 2001.

Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes et en a déplacé des millions.

Les talibans se sont également engagés à participer à des pourparlers de paix nationaux, mais beaucoup craignent qu'une aggravation de la guerre civile ne laisse une issue bien plus probable.

Néanmoins, Joe Biden, le quatrième président américain à superviser ce qui est devenu la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis - une guerre qui a coûté des centaines de milliards de dollars - a fixé la date symbolique du 11 septembre 2021 pour le retrait total.

Pourquoi les États-Unis ont-ils mené une guerre en Afghanistan et pourquoi a-t-elle duré si longtemps ?

En 2001, les États-Unis ont réagi aux attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington, qui ont fait près de 3 000 victimes.

Les autorités ont désigné le groupe militant islamiste Al-Qaïda et son chef, Oussama Ben Laden, comme responsables.

Lorsqu'ils ont refusé de le livrer, les États-Unis sont intervenus militairement, ont rapidement chassé les talibans et se sont engagés à soutenir la démocratie et à éliminer la menace terroriste.

Les alliés de l'OTAN ont rejoint les États-Unis et un nouveau gouvernement afghan a pris le pouvoir en 2004, mais les attaques meurtrières des talibans se sont poursuivies.

En 2014, à la fin de l'année la plus sanglante depuis 2001, les forces internationales de l'OTAN ont mis fin à leur mission de combat, laissant la responsabilité de la sécurité à l'armée afghane.

Cela a donné aux talibans un élan et ils ont saisi davantage de territoires.

Les pourparlers de paix entre les États-Unis et les talibans ont commencé timidement, le gouvernement afghan n'étant pratiquement pas impliqué, et l'accord sur un retrait a été conclu en février 2020 au Qatar.

L'accord entre les États-Unis et les talibans n'a pas mis un terme aux attaques des talibans.

Ils se sont plutôt attaqués aux forces de sécurité et aux civils afghans, et ont commis des assassinats ciblés. Leurs zones de contrôle se sont étendues.

Qui sont les Talibans ?

Ils sont apparus lors de la guerre civile qui a suivi le retrait des troupes soviétiques en 1989, principalement dans le sud-ouest et les zones frontalières du Pakistan.

Ils ont juré de lutter contre la corruption et d'améliorer la sécurité, mais suivent également une forme austère d'islam.

Ils ont appliqué leur propre version intransigeante de la charia, ou loi islamique, et ont introduit des châtiments brutaux.

Les hommes sont obligés de se laisser pousser la barbe et les femmes doivent porter la burka qui recouvre tout.

La télévision, la musique et le cinéma étaient interdits.

Comptant jusqu'à 85 000 combattants à plein temps, on pense qu'ils sont plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été depuis 2001.

Des centaines de milliers de morts et de déplacées, cette guerre qui perdure en Afghanistan a systématiquement détruit le tissu économique

Quel a été le coût de la guerre ?

Le nombre de victimes de la coalition est bien mieux enregistré que celui des talibans et des civils afghans.

Elle évalue le nombre de civils et de militants tués à environ 51 000 chacun.

Plus de 3 500 soldats de la coalition sont morts depuis 2001, dont environ deux tiers d'Américains. Plus de 20 000 soldats américains ont été blessés.

Selon l'ONU, l'Afghanistan compte la troisième plus grande population déplacée au monde.

Depuis 2012, quelque cinq millions de personnes ont fui et n'ont pas pu rentrer chez elles, déplacées en Afghanistan ou réfugiées dans les pays voisins.

Les recherches de l'université de Brown évaluent également les dépenses américaines liées au conflit - y compris les fonds militaires et de reconstruction en Afghanistan et au Pakistan - à 978 milliards de dollars (706 milliards de livres) jusqu'en 2020.

Que pourrait-il se passer ensuite ?

Mais selon une évaluation des services de renseignement américains réalisée en juin, le gouvernement pourrait tomber dans les six mois suivant le départ des militaires.

Au début du mois d'août, les talibans contrôlaient environ la moitié du pays, selon des recherches effectuées par la BBC et d'autres organismes.

Le gouvernement afghan a contesté certaines des revendications territoriales des militants. De violents combats se déroulaient dans un certain nombre de villes clés, dont plusieurs étaient aux mains des militants.

Les États-Unis ont déclaré qu'ils conserveraient 650 à 1 000 soldats pour garder l'ambassade des États-Unis, l'aéroport de Kaboul et d'autres installations gouvernementales clés. Les talibans ont déclaré que les troupes restantes pourraient être prises pour cible.

L'autre crainte majeure est que le pays redevienne un terrain d'entraînement pour le terrorisme

Les responsables talibans insistent sur le fait qu'ils adhéreront pleinement à l'accord et empêcheront tout groupe d'utiliser le sol afghan comme base pour des attaques contre les États-Unis et leurs alliés.

Ils affirment que leur objectif est uniquement de mettre en place un "gouvernement islamique" et qu'ils ne constitueront une menace pour aucun autre pays.

Mais de nombreux analystes affirment que les talibans et Al-Qaïda sont inséparables, les combattants de ce dernier étant fortement intégrés et engagés dans des activités d'entraînement.

Il est également important de se rappeler que les talibans ne constituent pas une force centralisée et unifiée. Certains dirigeants peuvent vouloir garder l'Occident en sourdine en évitant de provoquer des troubles, mais les partisans de la ligne dure peuvent être réticents à rompre les liens avec Al-Qaïda.

La puissance d'Al-Qaïda et sa capacité à reconstruire son réseau mondial ne sont pas claires non plus.