Religion : l'État de Kano au Nigeria, interdit les têtes de mannequins pour "des raisons islamiques"

il y a 58 minutes

"Nous avons reçu beaucoup d'appels et de messages de ceux qui disent ne pas être d'accord avec l'ordonnance", explique Moses Ajebo, un animateur de radio dans la ville de Kano, la deuxième plus grande ville du Nigeria.

Le propriétaire d'un magasin, Chinedu Anya, souligne que l'exposition de vêtements sur un mannequin sans tête réduirait leur attrait pour les passants et affecterait son activité.

Coiffure mohawk rasée

M. Ibn-Sina et ses agents - qui se comptent par milliers et sont composés d'hommes et de femmes - ne sont pas encore allés de magasin en magasin pour faire respecter l'interdiction.