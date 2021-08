Emoji : les histoires humaines peu connues qui se cachent derrière les designs

Par Sarah Treanor et Vivienne Nunis

Journalistes économiques, BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, La famille du musicien reggae Peter Tosh ne savait pas qu'il avait inspiré un emoji

Vous ne pensez peut-être pas beaucoup aux emoji que vous utilisez pour envoyer des textos tous les jours, mais il y a des histoires humaines fascinantes derrière eux.

"La musique de mon père est une musique à message, destinée à sortir le monde de sa mentalité endormie", déclare le musicien reggae Andrew Tosh, depuis sa maison de Kingston, en Jamaïque.

Son père, Peter Tosh, était l'un des trois membres fondateurs du groupe des années 1960 The Wailers, avec Bob Marley et Bunny Wailer.

A surtout lire sur BBC Afrique :

L'histoire de Peter Tosh ne se termine pas de manière heureuse ; il a été assassiné dans un attentat horrible dans les années 1980, mais il a laissé un héritage musical et politique.

Et si vous ouvrez votre clavier emoji et que vous recherchez " lévitation", vous trouverez l'image minuscule d'un homme vêtu d'un élégant costume noir, d'un chapeau et de lunettes de soleil.

C'est Peter Tosh.

Niambe McIntosh, la fille de Peter Tosh, s'occupe de ses biens. Elle dit que l'héritage de son père concerne la justice et les droits de l'homme, et qu'elle est fière de poursuivre son travail.

"Il ne voulait pas seulement que les gens dansent ; il voulait qu'ils dansent sur leur propre éveil (politique)".

Elle rit de surprise lorsqu'elle apprend que son père est immortalisé dans un emoji.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Andrew Tosh, en photo, ne savait pas qu'il existait un emoji inspiré de son père

"Je ne le savais pas... mais je connais la photo sur laquelle il est basé, de Bob, Bunny et mon père en costume, et mon père est très grand."

Ce fut une surprise pour son frère Andrew aussi. "Oh cool !" dit-il. "En fait, je connais cette photo. La version jeune de Peter Tosh."

Alors comment une légende du reggae s'est-elle retrouvée en emoji ?

Histoire des Web(dings)

C'est une histoire qui nous mène de Kingston, en Jamaïque, à la ville pluvieuse de Seattle, aux États-Unis, et plus précisément au siège de Microsoft, au milieu des années 1990.

À l'époque, la révolution des ordinateurs personnels ne faisait que commencer, et le typographe Vincent Connaire travaillait sur de nouvelles polices de caractères.

Parmi les polices qu'il a conçues figure les Webdings, une police à base d'images destinée à être utilisée sur les premières pages Web.

M. Connaire est un vrai fan de musique, en particulier de ska. L'un de ses groupes préférés est le groupe anglais de renouveau du ska, The Specials. Leur label, 2 Tone Records, avait un logo basé sur une image ancienne de The Wailers.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'incarnation originale des Wailers, vers 1964 - (de gauche à droite) Bunny Wailer, Bob Marley et Peter Tosh

Sur la photo, Peter Tosh se tient dos à dos avec Bob Marley, regardant hors du cadre dans un costume sombre, un nœud papillon et des lunettes de soleil. Le designer de 2 Tone Records s'est inspiré de cette image.

Et c'est ce logo qui a été adapté par M. Connaire deux décennies plus tard pour les Webdings.

Dans sa version, l'homme en costume est en train de sauter, ou plus précisément de faire du pogo - ce qui est populaire chez les fans des Specials - et il était censé représenter le "saut" d'une page à l'autre.

Des années plus tard, de nombreux symboles Webdings ont été codés en tant qu'emoji et diffusés sur tous les smartphones et toutes les plateformes technologiques du monde.

Crédit photo, 2 Tone Records Légende image, Le logo de 2 Tone Records était basé sur Peter Tosh - et il est devenu l'emoji en lévitation.

M. Connaire a dessiné bon nombre de nos autres symboles.

"Nous avons simplement regardé autour de nous et dessiné ce que nous avons vu", explique-t-il, apparemment surpris par l'héritage durable que ses dessins ont laissé.

"La boîte à musique était la mienne. Le symbole de la montagne était le mont Rainier (près de Seattle). Cela me rend fier de réaliser que nous avons fait partie de quelque chose de spécial."

Souvenirs d'Emoji

Les Emoji sont approuvés et ajoutés au jeu officiel par Unicode, un groupe basé dans la Silicon-Valley.

Pour Yiying Lu et d'autres comme elle, il y a quelque chose de spécial à être inclus.

Cette créatrice originaire de Shanghai a fait ajouter plusieurs propositions au clavier officiel. La boulette, les baguettes, le biscuit chinois, la boîte à emporter et le thé à bulles ou boba sont les siens et reflètent une partie de son identité de Chinoise vivant aux États-Unis.

Crédit photo, Yiying Lu Légende image, Yiying Lu a conçu plusieurs emoji qui ont été ajoutés à la liste officielle

Elle est passionnée par l'exploration de la signification des symboles et par l'élargissement des horizons culturels des gens, et elle nous parle avec fierté de son lien avec la communauté du quartier chinois de San Francisco.

Mais l'emoji le plus significatif sur lequel Yiying a travaillé n'est pas une référence à la nourriture de sa culture.

C'est le paon.

Il y a quelques années, lors d'une conférence sur les emoji, elle a rencontré Irene Cho, une responsable marketing coréenne-américaine et animatrice de podcasts à San Francisco.

Irene travaillait à Hollywood et pour une chaîne de restaurants branchés, Burma Love. Les deux femmes ont immédiatement sympathisé.

Le restaurant Burma Love était décoré de motifs de paons et Yiying s'est demandé pourquoi.

Légende image, La boîte à emporter n'est qu'un des emoji créés par la designer Yiying Lu

Après avoir découvert que le paon est hautement symbolique dans la culture birmane, elles ont décidé de proposer un jour un emoji paon. Mais la conférence, et la fenêtre de proposition de cette année, se terminait le jour suivant.

Les deux femmes décident de faire une nuit blanche. Yiying a travaillé sur la conception artistique et Irene sur la proposition écrite. Elles ont soumis l'emoji paon quelques minutes avant la fermeture de la fenêtre de candidature.

Crédit photo, Yiying Lu Légende image, Irene Cho (photo) et Yiying Lu sont à l'origine de l'emoji paon

Quelques mois plus tard, Unicode a annoncé que l'emoji paon avait fait partie de la liste des candidats sélectionnés. Lorsque Yiying a contacté Irène pour lui annoncer la bonne nouvelle, elle n'a reçu aucune réponse.

"Je lui envoyais des textos pour lui dire : "hey, wow ! Ça y est, c'est arrivé !", mais je n'ai rien entendu de sa part."

Environ un an plus tard, Yiying a vu un stand de la chaîne de restaurants lors d'un événement à San Francisco, et elle a demandé des nouvelles d'Irène.

Tragiquement, Irène était décédée subitement d'un accident vasculaire cérébral causé par la maladie de Moyamoya, dont elle souffrait depuis un certain temps. Sa mort a été un choc pour sa famille et ses amis, alors qu'elle s'apprêtait à se rendre en Birmanie.

Cela s'est produit le même mois que la sélection de l'emoji. De nombreux amis d'Irène ne savaient pas qu'elle avait proposé un emoji.

Crédit photo, Yiying Lu Légende image, Yiying Lu et Irene Cho se sont rencontrées à Emojicon, une conférence sur les emoji à San Francisco

"C'est un petit clin d'œil du ciel", dit Brook Lee, ancienne Miss Univers et amie proche d'Irène, lorsque nous lui disons que le petit paon dans son téléphone est l'œuvre de son amie.

"C'est comme si elle disait : 'salut ! Je suis toujours là, et même la mort ne peut pas m'arrêter'."

Les Emoji peuvent sembler être de simples symboles ou un moyen amusant d'égayer les messages, mais pour Brook, Yiying et bien d'autres, ils sont bien plus que cela.

"Irène serait certainement fière", dit Brook. "La représentation est importante. Les choses qui vous aident à voir que l'on vous voit sont importantes."

Crédit photo, Yiying Lu Légende image, Le design original de l'emoji paon approuvé par Unicode