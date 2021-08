Drogue: comment lutter contre l'addiction chez les jeunes en Afrique ?

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un volontaire tient une pancarte lors d'un programme de sensibilisation contre l'abus et le trafic de drogues à Lagos au Nigéria

La consommation des drogues prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique, et les jeunes sont actuellement les plus touchés.

Pour les spécialistes, les causes de cette addiction aux produits prohibés et sévèrement punis sont multiples avec des conséquences désastreuses.

Selon Dr Moussa SARR, Co-investigateur principal de l'enquête sur les usagers de drogues injectables en Afrique de l'Ouest et chef du groupe de coopération à l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formations à Dakar, au Sénégal, les consommateurs de la drogue sont 2 à 4 fois plus exposés au VIH/SIDA, à l'Hépatite C et à la tuberculose.

En Côte d'Ivoire, par exemple, la toxicomanie prend des proportions inquiétantes chez la population juvénile.

Selon la Croix Bleue Ivoirienne, une organisation non-gouvernementale qui travaille pour arrêter la dépendance vis-à-vis des drogues chez certains jeunes, il y a plus d'un million de toxicomanes à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire.

Dans le quartier d'Adjamé, une zone localement considérée comme l'un des épicentres du trafic et de la consommation de drogue, des médecins, des psychologues et des assistants sociaux se battent pour désintoxiquer des patients dont les parents ont parfois, perdu tout espoir de retrouver à nouveau leurs enfants lucides.

''Tous les types de drogue sont consommés à Abidjan'' déclare M. Daniel Tuo, Assistant Social et Psychologue de l'Education.

Lire aussi

Souvent les personnes souffrantes de la toxicomanie sont marginalisées dans les différentes communautés. La dépendance face aux drogues les poussent à des larcins ou toute autre voie illégale pour acquérir de quoi soulager leur besoin, rapporte Ebrin Brou, notre correspondant à Abidjan.

La toxicomanie d'une personne peu considérablement affecter toute sa famille.

C'est le cas d'une mère qui a parcouru environ 400 km pour rejoindre Abidjan afin d'honorer un rendez-vous de désintoxication de son fils. Elle témoigne.

Crédit photo, Reuters

''Il insulte tout le monde. Moi-même qui suis sa maman, je suis victime de ses insultes. J'étais plus malade que lui car plus personne ne me respectait dans le quartier. Il était en classe de terminale quand il a commencé à consommer de la drogue. Ça me fait 10 ans de lutte aujourd'hui''

Son fils s'est confié à notre correspondant Ebrin Brou.

Il dit se sentir mieux et prodigue un conseille à d'autres jeunes.

''La drogue ce n'est pas une bonne chose, ça détruit. J'aimerais dire à mes amis d'éviter cela car la drogue détruit et ça met en retard''

Les autorités de la commune d'Adjame veulent en finir avec les drogues qui sévissent aussi bien dans certaines écoles que dans les rues.

Mais la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par le trafic international de drogue.

En mars 2021, une tonne et demi de cocaïne d'une valeur de 25 milliards de francs CFA avait été saisie par la gendarmerie nationale.

A Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, la «BOMBÉ » une drogue à base des produits extraits des tuyeaux d'échappement des véhicules mélangés à d'autres substances fait des ravages chez les jeunes.

Crédit photo, Gallo Images Légende image, Un adolescent en train de fumer

Ce produit crée plusieurs réactions chez les personnes qui le consomment tels que la paralysie momentanée des membres, la fatigue générale, l'inconscience et le ralentissement de l'activité cérébrale.

Le ministre congolais de la jeunesse, Yves Bonkulu, qui alerte sur le danger de ces stupéfiants, annonce la mise en place, en collaboration avec le ministère de la santé, d'une commission mixte qui devra travailler pour sortir les jeunes de cette dépendance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, un homme roulant un joint de marijuana chez lui.

Comment prevenir la consommation de la drogue chez les enfants?

Dr Samedi Dje Bi, addictologue, directeur des opérations du centre d'acceuil de la croix bleue de cote d'ivoire conseille

la mise en place d'un système qui permet d'informer la jeunesse

la création de centres de prise en charge qu'il faut ensuite doter de moyens

la formation du personnel à mettre à la disposition de ces centres.

Rôle des parents

''Les parents doivent être très présents dans la vie de leurs enfants'' insiste Dr Samedi Dje Bi.

Il demande aux parents d'être à l'écoute de leurs enfants.

'' Il ne faut pas les culpabliser. Il faut les écouter et surtout il faut être les premiers à leur parler de la drogue'' conseille-t-il.

Comment reconnaitre un adolescent qui s'adonne à la drogue?

Pour finir, Dr Samedi Dje Bi, addictologue, directeur des operations du centre d'acceuil de la Croix Bleue de Côte d'ivoire donne quelques pistes aux parents pour reconnaitre les adolescents qui s'adonnent à la consommation de la drogue

- Le spécialiste déclare que l'adolescent qui commence par consommer de la drogue est souvent dans le déni, il est aussi souvent sur la défensive.

- Il développe des comportements de cleptomanie et mytomanie

- L'enfant est très exigeant car il se définit comme quelqu'un qu'il n'a que des droits et pas de devoirs

- Un amaigrissement dû à la malnutrition

- Une chute rapide des résultats scolaires,

- L'adolecent devient bagarreur dans son environnement

- Il devient moins soigneux dans son style vestimentaire