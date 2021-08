Réfugié : l'histoire inspirante d'un ancien militaire angolais devenu star à Londres après avoir frôlé la mort dans son pays

Owen Amos

BBC News

il y a 22 minutes

Crédit photo, JEFF OVERS / BBC Légende image, Cesar Kimbirima

Une balle lui avait traversé la bouche et le cou. Cesar Kimbirima gisait dans l'herbe haute, pensant à sa famille en attendant la mort.

Il avait déjà été touché par balles auparavant, bien sûr. Trois fois en fait - à la jambe et au bras. Mais cette fois c'était bien pire.

Et ainsi, alors que le ciel commençait à tourner et qu'il perdait conscience, il pensa que c'était fini. Sa vie se terminerait dans les hautes herbes, tandis que son sang se déverserait dans la terre angolaise sèche.

Plus de 20 ans plus tard, ce soldat mourant verse des pintes dans le pub qu'il gère dans le sud de Londres. Alors qu'il discute avec des parieurs et fait signe a des bébés dans leurs poussettes, il n'y a aucune trace de l'ancienne vie de Cesar Kimbirima.

Aucun indice, à moins que vous ne regardiez attentivement son cou. Car là, juste au-dessus de son col, se trouve la cicatrice : un rappel de la balle, du coma et de la fuite.

Cesar Kimbirima est né en Angola, dans le sud-ouest de l'Afrique, et a grandi parmi 11 frères et sœurs. Sa mère était institutrice ; son père était infirmier et électricien.

Sa famille vivait à Huambo, la troisième plus grande ville, et d'autres répartis dans le pays. Et, malgré la longue guerre civile, il aimait l'école et était un enfant heureux. Mais en 1990, alors que César avait 17 ans, son enfance s'est terminée.

"L'armée m'a mis dans la rue", dit-il. "C'était comme ça avant. Si tu étais grand, tu te faisais prendre de force. Sans le consentement de ton père, sans rien."

Il n'a pas été autorisé à réunir ses affaires. Il n'a pas été autorisé à dire au revoir à sa famille - qu'il n'a ensuite pas vue pendant trois ans. Mais rien de tout cela n'était une surprise.

"En tant qu'enfant à l'époque, nous avions toujours l'habitude de dire "S'ils m'attrapent, c'est fini". Parce que nous savions comment cela se passait. Donc, quand vous vous faites prendre, vous n'avez pas le choix."

Aurait-il pu s'enfuir ? "Si vous essayiez, vous pouviez vous faire tuer. Alors il valait mieux rester là, vous asseoir par terre et attendre le camion."

L'armée angolaise ne s'occupait pas - ou ne pouvait pas s'occuper- de ses soldats. Pendant six mois d'entraînement, les conscrits recevaient un repas par jour. Après l'entraînement, lorsqu'ils étaient envoyés en mission, ils pouvaient recevoir deux paquets de biscuits, une boîte de lait concentré et un réservoir d'eau.

Ces rations devaient durer 30 jours.

"Nous avons appris à survivre", se souvient César. "Si vous avez un sac en plastique, enroulez-le autour des feuilles et scellez l'extrémité, l'arbre va transpirer. Et quand il commence à couler, c'est de l'eau."

Il a été touché pour la première fois à l'âge de 18 ans. "Dans la jambe", dit-il. "Nous avions l'habitude de camper [pour protéger les villages pendant la guerre civile]. Les forces de gauche sont descendues et nous ont attaqués. Nous étions des enfants, nous n'avions aucune expérience."

Cesar a été atteint par balles deux fois de plus, dans des incidents distincts, avant l'attaque qui l'a presque tué.

Crédit photo, JEFF OVERS / BBC

"Normalement, ils [les forces de l'opposition] venaient au milieu de la nuit", dit-il.

"Cette fois, ils sont arrivés vers 20 heures. Nous avons entendu un bruit. Un de mes collègues s'est mis à courir, alors ils ont commencé à tirer. Et nous avons riposté. Et puis j'ai eu très froid."

Bien qu'il ne s'en soit pas rendu compte au début, il avait reçu une balle dans la bouche.

Il a abandonné son arme - sachant qu'il serait tué si l'ennemi le trouvait avec - et a continué à courir. Après 15 ou 20 mètres, il s'allonge dans l'herbe et sent le sang couler dans son dos.

"J'ai pensé à ma famille - à qui je n'ai pas pu dire au revoir", dit-il. "Je pensais, ça y est - ma vie est finie. Comme ça - un autre jeune homme est parti. C'était ce que je me disais. C'est la dernière chose dont je me souviens."

César s'est réveillé dans un hôpital - "Je ne croyais pas que j'étais vivant" - et a été soigné pendant deux ou trois jours. Mais ensuite, il est tombé dans le coma, où il est resté cinq mois. Quand il s'est réveillé, le médecin lui a dit qu'il ne marcherait plus.

Il y avait de bonnes nouvelles. Après neuf ans dans l'armée, il a été démobilisé - ils ne voulaient pas d'un soldat qui ne pouvait pas marcher.

Mais il y avait aussi de mauvaises nouvelles. Il avait 26 ans, n'avait pas d'argent et ne savait pas comment retrouver sa famille - qui comprenait désormais la mère de son enfant et leur fille de trois ans. Il a quitté l'hôpital avec rien d'autre qu'une paire de béquilles en bois.

"C'était une situation de survie", dit-il. "Je mendiais pour de la nourriture et de l'argent, et un endroit où dormir."

Finalement, il a rencontré des soldats de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. "Je pense qu'ils étaient américains - ils parlaient anglais", dit-il.

"Ils connaissaient tous les jeunes enfants dans cette situation. Ils savaient que j'étais blessé. Ils m'ont interrogé, ont découvert ce qui s'était passé."

Les Américains lui ont trouvé un logement dans un centre pour soldats blessés : "Une centaine de personnes, des blessés graves, des personnes sans jambes".

Après avoir retrouvé sa famille, il leur a dit qu'il prévoyait de quitter l'Angola.

"Mentalement, je ne pouvais pas rester", dit-il. "Quoi que vous disiez contre eux [le gouvernement], ils vous auront.

Et c'est alors que les Américains le sauvèrent à nouveau.

"Ils ont dit, vous savez quoi, nous allons vous aider à quitter le pays", dit-il. "Ils ont tout organisé - je n'ai pas dépensé d'argent."

Il ne connaît pas les détails - ou s'il s'agissait d'un plan officiel. Il ne savait même pas où il allait - Afrique, Europe ou ailleurs. Mais cela n'avait pas d'importance. Six mois après sa sortie de l'hôpital, il quittait l'Angola et sa guerre civile. Même maintenant, César se souvient des paroles de l'Américain qui l'a aidé.

"Maintenant, je comprends ce qu'il disait", dit Cesar.

"Il a dit 'Les jeunes vies ne peuvent pas être gâchées comme ça.'"

Il s'est avéré que Cesar, son partenaire et sa jeune fille ont reçu des billets d'avion pour le Royaume-Uni, via Lubango en Angola et le Kenya.

Ils étaient en sécurité.

Mais alors qu'ils commençaient leur voyage vers l'Angleterre, trois problèmes majeurs subsistaient.

Ils n'avaient pas d'argent. Ils ne parlaient pas anglais. Et ils ne connaissaient personne là-bas.

Après son arrivée au Royaume-Uni, la jeune famille - aujourd'hui réfugiée - a été emmenée au centre de traitement des demandes d'asile de Croydon, au sud de Londres.

Ils ont été envoyés dans des hôtels et des auberges, avant que le Conseil de Croydon ne leur trouve un endroit où vivre.

Cesar ne parlait toujours pas anglais - "J'avais un petit dictionnaire dans ma poche", dit-il - et c'est ainsi qu'il a commencé un cours d'anglais de base à l'Ambassador House à Thornton Heath.

De là, il a suivi un autre cours d'anglais au Croydon College, avant de commencer des formations dans la restauration.

Il voulait un emploi - "Je ne peux pas dépendre du gouvernement, je ne travaille pas de cette façon" - et, via le centre pour l'emploi, a appris qu'il y avait

des postes vacants au pub Richmal Crompton, qui fait partie de la chaîne Wetherspoons, à Bromley, à proximité. Mais il est juste de dire qu'il n'était pas familier avec le style culinaire bon marché et joyeux de la chaîne.

"J'avais emporté mon set de chef dans une mallette - des couteaux et ainsi de suite", dit Cesar.

"La femme qui m'a interviewé a dit : 'Qu'est-ce que c'est ?' Je lui ai dit que c'était le service de mon chef et elle s'est mise à rire, je n'ai pas compris pourquoi.

"Elle m'a emmené dans la cuisine et m'a dit - 'Regarde, c'est notre cuisine'. C'était un micro-ondes, une friteuse. Au début, j'étais choqué ! Mais ensuite j'ai pensé - je vais bien, je vais le faire."

Il n'était pas un résident permanent du Royaume-Uni et avait donc besoin d'une dispense du ministère de l'Intérieur. Mais en janvier 2004, il a commencé à travailler dans la cuisine de Wetherspoons - son set de couteaux est resté à la maison. "Je me suis senti vraiment bienvenu", dit-il. "Bon pub, bonne ambiance, bonne compagnie."

Trois ans plus tard, il a déménagé, a gravi les échelons et, en janvier 2014, est devenu directeur des Brockley Barge Wetherspoons.

Son fils de 17 ans, Joe, travaille également au pub (quand il n'est pas à l'université), tout comme sa fille de 23 ans, Duanie. Elle vient d'ailleurs d'être diplômée en politique à l'Université d'Aberystwyth.

Fin 2020, le patron de Wetherspoons, Tim Martin, a visité le pub et a été tellement impressionné par l'histoire de Cesar qu'il a demandé au magazine de l'entreprise de raconter son histoire.

Pour la première fois, les clients de Barge ont réalisé le parcours de vie de l'homme derrière le bar. Certaines personnes sont même venues d'autres pubs pour lui rendre hommage.

"J'ai eu des gens qui n'étaient jamais venu auparavant", dit-il. "Ils ont vu le magazine, ils voulaient juste dire félicitations, sachant mon histoire."

Crédit photo, Wetherspoons News Légende image, L'histoire de Cesar présentée dans Wetherspoons News, le magazine de l'entreprise, plus tôt cette année

Depuis son arrivée au Royaume-Uni, Cesar est retourné une fois en Angola, en 2014, pour obtenir des documents. "C'était l'une des choses les plus effrayantes que j'ai vécues", dit-il. "Le vol s'est bien passé, mais l'aéroport était effrayant - des soldats partout, des armes partout. Quand je suis monté à bord de l'avion pour revenir, j'étais tellement soulagé."

Son avenir est donc au Royaume-Uni - et il a l'intention de continuer à travailler dur chez Wetherspoons pour sa famille et ses quatre enfants, dont le plus jeune a quatre ans.

"Quand vous êtes enfant, si vous avez une très bonne vie, vous ne le ressentez probablement pas", dit-il. "Mais si vous n'avez pas une bonne vie - ou s'il se passe quelque chose, comme lorsque j'ai été forcé à rejoindre l'armée - vous le savez. Je ne veux pas voir mes enfants faire face aux mêmes problèmes. Je veux leur offrir beaucoup mieux."