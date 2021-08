Agnes Sithole : la femme qui a combattu les lois sexistes sur le mariage des Noirs en Afrique du Sud

"Je n'ai jamais douté de ma décision, je me suis dit que j'irai jusqu'au bout, que je gagne ou que je perde"

Agnes Sithole est devenue une héroïne improbable pour des centaines de milliers de femmes noires en Afrique du Sud. À 72 ans, elle a intenté un procès à son mari pour l'empêcher de vendre leur maison contre sa volonté et, ce faisant, elle s'est attaquée à des lois datant de plusieurs décennies, datant de l'époque de l'apartheid, pour conserver ce qui lui revenait de droit.

"Il était toujours dans et hors de différentes liaisons, mais cela ne m'a jamais affectée jusqu'à ce qu'entre 2016 et 2017, il veuille vendre tous nos biens", dit-elle.

"Sa réponse était toujours la même - que c'était sa maison, sa propriété, et que je n'avais rien".

"J'avais 72 ans à l'époque - où allais-je aller et par où allais-je commencer ? Mon seul choix était donc de me battre ou de me retrouver à la rue à mon âge.