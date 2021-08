WhatsApp : comment s'échapper des groupes de famille ?

Ils permettent aux tantes et oncles, dont c'est la spécialité, de faire cotiser les uns et les autres régulièrement pour les mariages, deuils, crémaillères ou tout autre événement assez important à leur goût.

Toutefois, ces groupes Whatsapp, avec leur flux continu de mèmes, de vidéos et d'audio peuvent aussi être chronophage et disons le, irritants. Mais alors comment quitter le groupe Whatsapp de la famille sans que les autres ne s'en rendent compte ?

Et pourtant l'option serait bien appréciée si WhatsApp la rendait disponible, si j'en crois le nombre de messages privés que j'ai reçu de personnes me demandant si j'avais trouvé un moyen d'opérer le miracle, sortir d'un groupe ni vu ni connu.

La famille est sacrée

Murielle Alapini, formatrice en hygiène numérique estime que sortir d'un groupe ne devrait pas poser de problèmes à un utilisateur. ''Vous êtes libre et responsable de vos actes. Si vous ne vous sentez plus bien dans un environnement, vous le quittez'' argue-t-elle.

La réponse est simple, pour ce kinois: ''Quand on m'a intégré au groupe de la famille, on ne m'a pas prévenu avant. Je m'y suis retrouvé juste comme ça un jour. Mais je n'ai pas quitté. Je reste. Certes, je n'écris pas. Je ne réagi pas mais je ne peux pas partir car la famille est sacrée.''

Des astuces pour une évasion réussie

Mettre en sourdine ou désactiver les notifications du groupe

Archiver le groupe et désactiver les notification

L'option d'archiver et de désactiver les notifications est possible. Voici comment il faut procéder: vous ouvrez WhatsApp, allez sur le nom du groupe, vous faites un appui long et tirez à gauche, ce qui vous montrera les options parmi lesquelles ''Archiver''. vous n'aurez plus qu'à appuyer dessus et c'est fait.