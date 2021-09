Emigration : des étudiants nigérians accumulent les diplômes pour rester en Europe

Un taux de chômage élevé - un jeune sur trois est sans travail - et des conditions de vie relativement médiocres signifient que bon nombre des Nigérians les plus brillants préfèrent tenter leur chance à l'étranger plutôt que de rentrer chez eux.

"Les études sont [un] moyen d'atteindre mes objectifs, et si Dieu me donne la résidence permanente, pourquoi pas ?", dit-elle.

Les diplômés universitaires ont de plus en plus de mal à trouver du travail au Nigeria

Études sur Afrique - en Belgique

"Je suis une Africaine qui fait des études sur l'Afrique en Belgique et ça me rend folle", a déclaré une troisième étudiante, Ifeoma, (nom d'emprunt) qui poursuit actuellement son deuxième master depuis son arrivée dans le pays en 2019.

Des frais de scolarité aussi bas que 1 000 euros par an et le coût de la vie relativement bas pour les étudiants en Belgique, par rapport à certains autres pays européens, en ont fait une destination attrayante pour de nombreux Nigérians issus de milieux à revenu moyen.

Mais la destination préférée des étudiants issus de familles financièrement aisées reste les pays anglophones comme le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, où il y a plus de 13 000 étudiants nigérians.

On préfère le Canada au Royaume-Uni

Cela, ainsi que des frais de scolarité moins chers, des processus de visa moins stressants et des voies plus claires vers le travail de troisième cycle et la résidence, ont fait du Canada une destination plus attrayante pour de nombreux étudiants.