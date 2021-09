Amazones : la légende des braves guerrières du Bénin

il y a une heure

La pièce est relativement grande : une table et des chaises pour les visiteurs et, dans un coin, une télévision à l'ancienne…

Après m'avoir indiqué que je devais me prosterner devant la reine et prendre une gorgée d'eau cérémoniale, Rubinelle et sa grand-mère m'ont raconté l'histoire de leurs ancêtres.

Le roi Ghezo, qui a régné sur le Dahomey de 1818 à 1858, a officiellement intégré les Amazones dans l'armée. Il s'agit en partie d'une décision pratique, la main-d'œuvre étant de plus en plus rare en raison de la traite européenne des esclaves.

Cependant, Leonard Wantchekon, né au Bénin, aujourd'hui professeur de politique à l'Université de Princeton et fondateur de l'African School of Economics à Cotonou, au Bénin, affirme que ce terme contemporain ne reflète pas exactement le rôle que les guerrières jouaient dans la société dahoméenne. "Mino signifie sorcière", dit-il.

Le parapluie de la reine Hangbe était relativement simple, mais aux 18e et 19e siècles, il était souvent orné d'ossements d'ennemis vaincus. Les parasols arboraient également des images d'oiseaux et d'animaux, ainsi que les massues à tête ronde que les amazones utilisaient au combat.

Elle défiait les hiérarchies du village et "pouvait le faire sans craindre les représailles du chef local parce qu'elle était une amazone". Son exemple, selon Wantchekon, a inspiré d'autres femmes, dont sa mère, à être ambitieuses et indépendantes.

Lorsque j'ai pris congé de la reine Hangbe, Rubinelle s'est levée pour me serrer la main, me surplombant et me regardant fermement dans les yeux.