Guerre des gangs à Marseille : des enfants victimes innocentes

il y a 2 minutes

Depuis le début de l'année, plusieurs meurtres ont été commis par des membres de gangs, dans la deuxième plus grande ville de France.

Deux autres garçons, un de 14 ans et un de 8 ans, ont été blessés dans l'attaque.

Cette année ne semble pas être pire que les années précédentes. L'année dernière, 28 décès ont été enregistrés, et 23 autres en 2018.

En France, les règlements de comptes dans la Cité phocéenne, comme on appelle aussi Marseille, sont aussi réguliers que les saisons.

Le début d'une tendance

Ce qui fait parler et inquiète les gens, c'est le jeune âge de nombreuses victimes.

Policiers, magistrats, travailleurs sociaux et journalistes locaux s'accordent à dire que l'âge de ces toxicomanes est de plus en plus jeune.