Talibans en Afghanistan : les dernières heures frénétiques du régime d'Ashraf Ghani

il y a 19 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des combattants talibans assis sur un véhicule dans la province de Jalalabad, le 15 août 2021.

Grâce à des entretiens avec des personnes restées sur place, BBC News a reconstitué un récit de la façon dont le gouvernement afghan s'est effondré.Les Talibans ont annoncé la formation d'un nouveau gouvernement depuis Kaboul, 20 ans après avoir été chassés du pouvoir.

Pour une génération qui a grandi avec l'éducation, l'investissement international et l'espoir d'un avenir démocratique, lire cette ligne doit sembler à peine croyable.

Alors comment l'administration précédente a-t-elle pu tomber si rapidement ? Les talibans sont passés de la prise de contrôle de leur première grande ville à l'arrivée aux portes de Kaboul en seulement 10 jours.

Mais la prise de la capitale, on le supposait, serait différente. La plupart des observateurs pensaient que Kaboul tiendrait jusqu'à ce qu'un accord négocié puisse avoir lieu.

Le dimanche 15 août, tout a changé. En quelques heures, le président et ses hauts fonctionnaires ont fui. Ce qui restait de l'armée et des forces de police afghanes a quitté ses uniformes et s'est caché.

Le gouvernement afghan soutenu par l'Occident, qui avait bénéficié d'un soutien militaire et d'une formation à hauteur de plusieurs milliers de milliards de dollars pendant deux décennies, s'est tout simplement volatilisé.

Grâce à des entretiens avec des personnes basées dans le pays, BBC News a reconstitué un récit de la façon dont le gouvernement afghan s'est effondré au cours de ces dernières heures chaotiques et frénétiques.

Samedi 14 août

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ashraf Ghani et le ministre de la Défense par intérim, Bismillah Khan Mohammadi, visitent des corps militaires à Kaboul, le 14 août 2021.

Dans le cercle restreint d'Ashraf Ghani, le président afghan, l'humeur est à l'inquiétude, mais pas à la panique, indiquent des sources de haut niveau à la BBC.

Un plan de sécurisation de la capitale a été élaboré et fait l'objet de discussions avec le général Haibatullah Alizai, chef d'état-major de l'armée, et l'amiral Peter Vasely, principal officier militaire américain en Afghanistan.

Les négociations visant à stopper l'avancée des talibans devant les portes de la ville étaient au cœur du plan.

Sami Sadat, ancien commandant de l'armée afghane dans le Helmand, la plus grande province du pays, a été recruté pour diriger une nouvelle équipe de sécurité à Kaboul.

Le plan était de combattre si nécessaire, mais idéalement d'essayer d'obtenir un règlement pacifique avec les Talibans.

Si cela n'était pas possible, l'administration de Kaboul voulait à tout le moins gagner du temps pour les évacuations.

Mais alors même que le général de corps d'armée Sadat rencontrait son équipe dirigeante, les talibans s'emparaient de la plus grande ville du nord du pays, Mazar-e-Sharif, et commençaient à se déverser dans la ville orientale de Jalalabad.

Les deux villes tombaient sans combattre.

Kaboul était la dernière ville "debout"

Ashraf Ghani, un ancien universitaire et fonctionnaire du FMI, était président de l'Afghanistan depuis septembre 2014.

Des sources au sein du gouvernement afghan nous ont dit qu'il avait constamment échoué à évaluer avec précision la menace des Talibans au cours des dernières semaines de leur avancée.

Mais, il ne fait aucun doute que le sort de l'ancien président Mohammed Najibullah était au premier plan de ses préoccupations.

En fait, M. Ghani a fait référence à ce moment de l'histoire lorsqu'il a expliqué les raisons de son départ.

M. Najibullah a été capturé par les Talibans lorsque le groupe a pris le contrôle de Kaboul en 1996.

Les combattants talibans l'ont traîné hors du complexe des Nations unies où il était hébergé et l'ont torturé.

Après l'avoir tué, ils ont suspendu son corps à un feu de signalisation devant le palais présidentiel.

Dimanche15 août, matin

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des Afghans font la queue devant la banque Azizi à Kaboul, le 15 août 2021.

À l'aube, l'inquiétude grandissait au sein des populations, alors que des informations faisaient état de l'arrivée de combattants talibans aux portes de la ville et que des files d'attente commençaient à se former dans les banques et à l'aéroport.

Mais le cercle restreint du président Ghani reste convaincu que l'attaque des Talibans n'est pas imminente.

Le personnel de l'Arg, l'imposant palais présidentiel de Kaboul datant du XIXe siècle, est arrivé au travail comme d'habitude.

La confiance aurait été renforcée par un accord négocié la veille par l'un des principaux assistants du président, Salam Rahimi.

Selon une source proche de M. Ghani, M. Rahimi s'était engagé dans des communications indirectes avec les talibans et avait réussi à obtenir un accord selon lequel le groupe s'abstiendrait de prendre la ville par la force, en échange d'un accord provisoire de partage du pouvoir.

L'évacuation des ressortissants étrangers et des personnes menacées pourrait ainsi se poursuivre à l'aéroport.

Cela permettrait également de gagner du temps pour les négociations déjà en cours au Qatar en vue de la formation d'un gouvernement d'unité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ashraf Ghani apparaît dans une vidéo Facebook, le 15 août 2021.

Afin de rassurer les habitants de Kaboul, l'équipe de M. Ghani a publié dimanche une vidéo sur la page Facebook officielle du président, dans laquelle on le voit discuter de la protection de la ville avec son ministre de l'intérieur et d'autres responsables de la sécurité.

On le voit assis derrière un bureau en bois orné, en train de parler à son ministre par haut-parleur.

Le clip semblait suggérer qu'un accord avec les Talibans était imminent et que tout combat à Kaboul serait évité.

Mais il semblerait que cela n'ait pas suffi à rassurer tous ses principaux ministres.

Selon des sources de la BBC, le président a eu des difficultés à communiquer avec les autres membres de son équipe dirigeante.

Son vice-président, Amrullah Saleh, s'était déjà enfui dans la vallée du Panjshir, à une trentaine de kilomètres de Kaboul, tandis que le ministre de la défense, Bismillah Khan, était injoignable. Le plan a commencé à s'effilocher.

Pendant ce temps, un groupe d'une douzaine de politiciens afghans de haut niveau se dirigeait vers l'aéroport pour prendre un vol commercial à destination d'Islamabad.

Le groupe comprenait le président de la Chambre du peuple, Mir Rahman Rahmani, et l'ancien vice-président Karim Khalili.

L'un des membres de la délégation, Shakib Sharifi, un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, a démenti les informations parues plus tard dans les médias selon lesquelles leur voyage était une évacuation.

"Notre objectif était de convaincre le gouvernement pakistanais de jouer un rôle de médiateur et d'éviter une effusion de sang en Afghanistan", révèle-t-il.

Mais le président Ghani ne voulait pas qu'ils partent.

"Il craignait que nous ne négociions un accord avec l'aide du Pakistan qui l'écarterait du pouvoir. Il était totalement opposé à notre départ", a déclaré M. Sharifi.

Des observateurs ont suggéré que le président était peut-être aussi soucieux d'éviter de déclencher une nouvelle panique en autorisant le président du Parlement à quitter le pays.

M. Sharifi a décrit avoir assisté à une scène de panique généralisée dans la ville alors que lui et les autres membres de la délégation se dirigeaient vers l'aéroport.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Embouteillages alors que les talibans commencent à entrer dans la banlieue de Kaboul, 15 août 2021.

"Nous avions entendu dire que les talibans étaient aux portes, mais nous ne pensions pas qu'ils seraient si prompts à entrer dans la ville.

La nuit précédente, nous étions extrêmement nerveux, et nous avons dormi avec nos armes à côté de nous.

"Il y avait des files d'attente devant les banques, les gens se précipitant pour retirer des dollars ; il y avait des files d'attente à l'aéroport, les gens essayant d'y entrer ; et une circulation énorme."

La circulation était si mauvaise que l'ancien vice-président Khalili, qui voyageait séparément des autres, a dû sortir et marcher les 15 dernières minutes jusqu'à l'aéroport pour arriver à temps.

Une fois à l'aéroport, le groupe recevait des mises à jour régulières faisant état des avancées des Talibans.

"Chaque minute, nous recevions des rapports indiquant que les Talibans avaient capturé des endroits clés de la ville. C'était effrayant."

À l'intérieur de l'aéroport, tout semblant d'ordre s'était effondré.

Légende image, Le 15 aout dejà c'est la débandade à Kaboul, les gens se pressent à l'aéroport

Un journaliste de la BBC a vu des gens se précipiter pour obtenir des billets pour les derniers vols commerciaux.

Certains de ceux qui les avaient déjà obtenus ont été relégués au bas de la liste, alors que des députés, des chanteurs et d'autres personnalités arrivaient et prenaient leur place.

Bientôt, les agents des frontières et le personnel de sécurité des aéroports ont commencé à disparaître, laissant leurs postes sans personnel et les passagers sans contrôle. Les gens ont commencé à affluer sur le tarmac.

Finalement, la délégation a pu prendre son vol de la Pakistan International Airlines. Mais le contrôle du trafic aérien a ordonné à l'avion de ne pas décoller et d'attendre de nouvelles instructions.

"Nous pensions qu'à tout moment, des militants talibans pouvaient prendre l'aéroport", a déclaré M. Sharifi. "Nous avons réfléchi aux moyens de nous défendre s'ils montaient dans l'avion, en utilisant ce que nous avions. La seule chose que je pouvais utiliser et qui était assez lourde était une batterie d'ordinateur portable."

Dimanche midi

De retour au palais présidentiel, la situation se détériorait également. M. Ghani essayait toujours frénétiquement de joindre ses hauts fonctionnaires des ministères de la Défense et de l'Intérieur, sans grand succès.

Un haut fonctionnaire du gouvernement affirme à la BBC : "il semblait que toute la machine gouvernementale s'était effondrée et que les gens, y compris les hauts fonctionnaires, avaient été divisés en groupes. Aucun de ces groupes ne savait rien des autres.

"Nous attendions une sorte d'orientation de la part du palais. Mais rien n'est venu."

Le cercle autour de M. Ghani lui-même devenait de plus en plus petit et isolé. Les seules autres personnes prenant des décisions importantes avec M. Ghani étaient son conseiller en matière de sécurité nationale, Hamdullah Mohib, et son chef de cabinet, Fazel Fazly, expliquent plusieurs sources à la BBC.

M. Mohib, 38 ans, ancien ambassadeur d'Afghanistan aux Etats-Unis et formé en Occident, était peut-être l'assistant le plus fiable de M. Ghani.

Bien qu'il n'ait pas de formation militaire ou de sécurité, M. Ghani en a fait son conseiller à la sécurité nationale en 2018, le mettant en charge des décisions militaires cruciales.

Des sources à l'intérieur du palais disent à la BBC que vers midi, M. Mohib a commencé à pousser avec force à une évacuation.

Une heure auparavant, des coups de feu avaient été entendus à l'extérieur du palais.

Selon les personnes présentes, M. Ghani lui-même était réticent à partir. M. Mohib a dit au président que sa vie était menacée de manière imminente.

"Mohib a dit à Ghani que les Talibans étaient en route et qu'ils allaient le capturer et le tuer. Il était extrêmement inquiet", rapporte un initié du palais.

Pendant ce temps, un sentiment de profonde incertitude commençait à s'installer dans tout Kaboul.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Combattants talibans dans la province de Laghman, près de Kaboul, le 15 août 2021.

"J'étais au bureau, [et] vers 14 heures, les réseaux sociaux étaient pleins d'images de combattants talibans à l'intérieur de la ville. Mes collègues ont commencé à rassembler leurs affaires pour partir. Nous ne nous parlions pas. Quand j'ai quitté le bureau, les rues étaient bondées. Les magasins étaient fermés. J'ai entendu des coups de feu. Je doutais de tout le monde", dit un habitant à la BBC.

De multiples sources suggèrent que les gardes de sécurité personnels du président étaient contre le plan de son départ.

Lorsque trois hélicoptères sont arrivés au palais pour emmener le président Ghani, sa femme et ses assistants, il y a eu des bousculades et des cris entre ceux qui montaient à bord et les gardes qui restaient.

Des témoins rapportent que des sacs ont été jetés au sol alors que des personnes montaient dans l'hélicoptère. Certains rapports suggèrent que ces sacs contenaient de l'argent liquide utilisé pour payer les gardes, bien qu'il ait été impossible de vérifier ces récits.

M. Ghani lui-même, dans un message ultérieur depuis les Émirats arabes unis, a nié les allégations selon lesquelles il aurait quitté le pays avec d'importantes sommes d'argent.

Vers 15 h 30, le président Ghani et ses proches collaborateurs, dont M. Mohib et M. Fazly, ont quitté le palais à bord des hélicoptères.

Ils se sont envolés pour Termez, en Ouzbékistan, puis pour les Émirats arabes unis. Quelques heures plus tard, sur des images diffusées dans le monde entier, des combattants talibans triomphants mais manifestement surpris ont été photographiés au même bureau du palais présidentiel que celui où le président Ghani était assis quelques heures plus tôt.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des combattants talibans prennent le contrôle du palais présidentiel afghan, à Kaboul - le livre de M. Ghani est toujours en place

À l'aéroport, d'autres membres haut placés du gouvernement attendaient. La nouvelle de l'évasion de M. Ghani n'avait pas encore filtré.

"Je pouvais littéralement compter deux douzaines de fonctionnaires de très haut rang, dont des ministres, assis et attendant près du tarmac", indique un haut fonctionnaire du gouvernement.

"Tout le monde s'interrogeait sur l'endroit où se trouvait le président Ghani. Mais il semblait que personne ne savait où il était".

Dans le hall, le vol PK6250 de Pakistan Airlines transportant M. Sharifi et le reste de sa délégation était toujours bloqué, quatre heures et demie après l'embarquement de ses passagers. Le contrôle du trafic aérien civil était devenu silencieux.

Le pilote doit prendre une décision.

De l'autre côté de l'aéroport, du côté militaire, des hélicoptères Chinook et d'autres avions militaires américains décollent continuellement.

Le pilote Maqsood Bajrani a alors décidé sur un coup de tête de décoller sans autorisation, une action qui lui vaudra plus tard d'être salué comme un héros au Pakistan.

Il a déclaré aux médias locaux qu'il avait simplement suivi deux avions militaires sur la piste.

M. Sharifi a décrit le soulagement de la délégation afghane.

"Nous étions si heureux d'avoir enfin décollé, mais en même temps, nous étions tristes parce que nous ne savions pas avec certitude quand nous pourrions revenir."

Ils ne savaient pas à ce moment-là que le président avait déjà fui.

Quelques jours plus tard, le président Ghani est apparu en direct sur Facebook depuis les Émirats arabes unis, où il avait été autorisé à rester pour des "raisons humanitaires".

Visiblement blessé par les critiques selon lesquelles il aurait fui son pays au moment où il en avait besoin, il a cherché à rectifier le tir.

"Ce n'était pas ma décision de quitter Kaboul. C'était la décision de mon équipe de sécurité rapprochée. Si j'étais resté, il y aurait eu un bain de sang", déclare-t-il.

"Et ce qui s'était passé il y a 25 ans en Afghanistan allait se reproduire. J'aurais été pendu sous les yeux du peuple afghan et cela aurait été un désastre épouvantable dans notre histoire."

Si la rapidité avec laquelle les talibans ont pris Kaboul en ce dimanche après-midi a surpris certains, des indices avaient été relevés ailleurs dans le pays.

BBC News a obtenu un aperçu des négociations locales qui ont conduit à la reddition d'une province du sud aux talibans.

Une source talibane dans la province de Zabul, à la frontière avec le Pakistan, rapporte que le retrait américain de la province en 2014 avait laissé l'armée afghane sans soutien matériel.

"Lorsque les forces américaines sont venues à Zabul, elles ont occupé des postes de contrôle et des bases professionnelles. Mais lorsqu'elles sont parties, l'armée afghane n'a pas été en mesure de les tenir et de les approvisionner. Les talibans ont coupé leurs lignes d'approvisionnement et les ont empêchées de fonctionner", dit à la BBC un membre d'une équipe de négociation talibane dans le district de Shinkai, à Zabul.

Les combattants talibans, qui contrôlaient déjà une grande partie du territoire rural, ont progressivement pris le contrôle des points de contrôle, obligeant les forces de l'armée afghane à retourner dans leurs casernes.

À la mi-juin 2021, la situation à Zabul avait clairement basculé en faveur des talibans.

"Nous avons décidé de négocier avec une Jirga (réunion tribale), conformément à nos traditions locales", ajoute la source.

Les négociations se sont déroulées sur deux jours, à partir du 15 juin, et ont impliqué des dizaines de représentants de chaque camp, dirigés par un commandant taliban local appelé Mukhlis et le gouverneur adjoint de Zabul, Inayatullah Hotak.

Deux sujets principaux étaient sur la table : comment garantir la sécurité des forces de l'armée afghane et comment répartir les armes entre les talibans et les locaux.

Un accord a été conclu le lendemain, les anciens acceptant de remettre les forces de l'armée afghane et les armes aux talibans, qui leur avaient garanti un passage sûr vers la capitale provinciale, Qalat.

Les soldats ont également reçu un paiement de 5 000 afghanis (environ 55 dollars) chacun, une arme légère chacun pour leur protection personnelle, et suffisamment de véhicules pour évacuer la ville.

Ensemble, des centaines de membres de l'armée afghane ont quitté Shinkai le 16 juin pour se rendre à Qalat, sous la surveillance des talibans.

Notre source affirme qu'une à une, plusieurs autres casernes locales de Zabul ont conclu des accords similaires garantissant un passage en toute sécurité.

Quelques jours plus tard, Kaboul aussi va tomber.

Pour beaucoup d'Afghans, le dimanche 15 août a marqué le passage d'une vie pleine de promesses à une vie sans promesses.

Un résident nous a raconté qu'à la tombée de la nuit, il s'est rendu compte que les choses avaient changé pour toujours.