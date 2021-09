Amobé Mévégué : une carrière dédiée au continent africain

Fondateur et PDG de la chaine panafricaine UBIZNEWS TV, Amobé Mévégué, était également présentateur depuis 2010 sur France 24 de l'émission culturelle « A l'Affiche ! » et chroniqueur musical.

Pionner dans les médias de la diaspora

En près de 20 ans, Amobé Mévégué a produit et présenté des émissions diffusées sur les plus grands réseaux, RFI, tv5monde, canal France international, Mcm africa, France 0 ou encore France 24 et de nombreuses chaînes publiques et privées d'Afrique francophone.