L'Éthiopie : le pays où une année dure 13 mois

Les Éthiopiens marquent le début d'une nouvelle année, avec des festins dans de nombreux foyers malgré les difficultés causées par la hausse des prix et la crise de la guerre et de la faim qui fait rage dans le nord.

1) L'année dure 13 mois

En Éthiopie, c'est simple : 12 mois comptent chacun 30 jours et le 13e - le dernier de l'année - compte cinq ou six jours, selon qu'il s'agit d'une année bissextile ou non.

Le temps est également compté différemment : la journée est divisée en deux tranches de 12 heures à partir de 6 heures, ce qui signifie que midi et minuit sont tous deux à six heures à l'heure éthiopienne.

2) Seul pays africain jamais colonisé

Mais quelques années plus tard, lorsque l'Italie a tenté de pousser plus avant en Éthiopie, elle a été vaincue à la bataille d'Adwa.

3) Les rastafaris vénèrent l'empereur Haile Selassie.

Dix ans plus tard, lorsque Ras Tafari (ou Chef Tafari), âgé de 38 ans, a été couronné en Éthiopie par Hailé Sélassié I, de nombreux Jamaïcains ont vu la prophétie se réaliser et le mouvement rastafari est né.

La légende du reggae Bob Marley a contribué à diffuser le message rasta - et les paroles de sa chanson, War, citent le discours de l'empereur à l'Assemblée générale des Nations unies en 1963, appelant à la paix dans le monde : "Tant que la philosophie qui tient une race supérieure et une autre inférieure ne sera pas finalement et définitivement discréditée et abandonnée... jusqu'à ce jour, le continent africain ne connaîtra pas la paix."