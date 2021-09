Hushpuppi: influenceur Instagram et escroc international

Ramon Abbas - connu par ses 2,5 millions de followers sur Instagram sous le nom de Hushpuppi - est considéré par le FBI comme l'un des fraudeurs les plus actifs au monde et risque une peine de prison allant jusqu'à 20 ans aux États-Unis après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent.

"Nous avons reçu des appels de nos membres nous disant qu'ils envoyaient de l'argent via la plate-forme de Bank of Valletta à leurs fournisseurs étrangers", explique Mme Mamo.

Entre décembre 2019 et février 2020, Abbas et un gang d'intermédiaires présumés au Kenya, au Nigeria et aux États-Unis ont escroqué la victime de plus d'un million de dollars.