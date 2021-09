Archéologie : dix choses que les pyramides nous apprennent sur les anciens Égyptiens

il y a 48 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vue aérienne d'une pyramide en Egypte

Il y a plus de 4500 ans que les premières pyramides ont été construites, et il y en a plus de 100 en Egypte.

Chacune est une merveille architecturale, mais la plus grande est la Grande Pyramide de Gizeh, construite pour le roi Khufu. Elle mesure 139 mètres de haut et est composée de plus de 2,3 millions de blocs de pierre, chacun pesant plusieurs tonnes.

À l'origine, elle devait être recouverte d'une pierre calcaire d'un blanc éclatant, éblouissant littéralement les badauds par la façon dont elle reflétait l'intense soleil du Sahara.

A surtout lire sur BBC Afrique :

C'est impressionnant. Il n'est pas étonnant que nous ayons du mal à croire que les gens aient réussi à construire ces monuments anciens sans l'aide de machines modernes. Mais ils y sont parvenus !

Dans You're Dead to Me, Greg Jenner est rejoint par l'"archéologue de l'espace" et experte en égyptologie, le professeur Sarah Parcak, et la comédienne Maria Shehata, pour discuter de ces merveilles architecturales. Voici ce qu'ils ont trouvé.

1. Ils étaient d'incroyables mathématiciens

La construction d'une pyramide n'était pas qu'une affaire de gros bras. Dans l'Égypte ancienne, le travail des scribes consistait à planifier le nombre de blocs de pierre à extraire et à transporter sur le site, et à s'assurer que les côtés des pyramides avaient une pente régulière. Les côtés de la Grande Pyramide, par exemple, ont tous une inclinaison constante de 52 degrés. La précision avec laquelle les pyramides ont été construites montre que ces scribes étaient des mathématiciens très compétents pour résoudre les problèmes.

2. Les bâtisseurs de pyramides étaient une sorte de grosse affaire

Si quelqu'un impliqué dans la construction de pyramides est devenu immortel, c'est Imhotep, le concepteur de la première pyramide à degrés de Saqqara. En plus d'être un architecte hors pair, il était également un fonctionnaire royal de haut rang, un prêtre et un médecin. Les Égyptiens de l'Antiquité le vénéraient tellement qu'il fut plus tard déifié comme un dieu. Les cinéastes des années 1990 l'ont vénéré à leur manière, en le ressuscitant sous la forme du méchant mangeur de chair qui terrorisait Brendan Fraser et Rachel Weisz dans La momie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Imhotep, concepteur de la première pyramide à étages de Saqqara

3. Ils étaient déchiquetés

Les bâtisseurs de pyramides ont développé une musculature importante en soulevant toutes ces pierres, mais ils ne s'enfilaient pas de shakes protéinés. Les restes de canards, de moutons, de porcs et de bovins abattus dans le village des ouvriers révèlent que les titans de la construction des pyramides se nourrissaient régulièrement de viande, de pain et de bière. Les cimetières des ouvriers montrent également que, même si de vilains accidents se produisaient souvent, toutes les blessures n'étaient pas fatales et beaucoup de personnes se remettaient de fractures grâce à des soins médicaux impressionnants.

4. Ils avaient l'esprit d'équipe

Les fouilles du village ouvrier bien équipé ont prouvé que les pyramides n'ont pas été construites par des travailleurs asservis, comme on le prétend souvent, mais par des ouvriers qualifiés qui avaient tout à gagner de leur travail. Avec des noms d'équipe comme les "Ivrognes de Menkaure", les équipes d'ouvriers des sites de pyramides semblent avoir bénéficié d'un environnement de travail plutôt agréable. Les graffitis laissés par certains de ces groupes suggèrent qu'ils avaient un fort sentiment d'identité et de fierté, ainsi qu'une saine compétition avec leurs rivaux constructeurs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'entrée des tombes des bâtisseurs de pyramides, Nécropole de Gizeh

5. Elles étaient heureuses sur l'eau

Aujourd'hui, les pyramides de Gizeh semblent à l'aise dans leur environnement sablonneux, mais, lorsqu'elles ont été achevées, elles se seraient reflétées dans les eaux du Nil, qui était alors beaucoup plus proche du site. En effet, les Égyptiens ont construit des canaux pour que les lourdes pierres extraites ailleurs puissent être facilement transportées vers les sites de construction des pyramides.

6. Pour les rois de l'Égypte ancienne, une pyramide n'était parfois pas suffisante

Les pyramides pouvaient faire partie d'un complexe pyramidal comprenant des pyramides plus petites (appelées pyramides satellites), des chaussées et des temples, où les prêtres servaient le culte du roi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un complexe de pyramides principales et satellites

7. Ils étaient obsédés par la mort

Faire en sorte que des milliers de personnes passent des décennies à construire la tombe d'une seule personne peut sembler une perte de temps et de ressources. Mais les rois n'étaient pas les seuls à investir dans leur vie après la mort. Les pyramides de Gizeh font partie d'une immense nécropole et sont entourées de centaines de tombes appartenant à d'autres Égyptiens antiques importants. Pendant ce temps, les ouvriers ne profitaient pas de funérailles aussi somptueuses, mais ils s'attendaient à entrer directement dans l'au-delà en récompense de la construction de la tombe sacrée de leur pharaon.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trésors trouvés dans les pyramides d'Egypte

8. Ils aimaient les trésors

Les anciens rois égyptiens étaient déterminés à ne pas arriver dans l'au-delà les mains vides. Mais une pyramide est un endroit assez voyant pour enterrer un trésor et, dans certains cas, les tombes étaient pillées plus ou moins dès qu'elles étaient achevées. Lorsque les archéologues modernes arrivent sur les lieux, les chambres des pyramides sont généralement presque vides. Heureusement, certains pilleurs de l'Antiquité ont consigné les descriptions des richesses qu'ils ont dérobées dans des confessions écrites. Voici ce que vous auriez pu gagner, Lara Croft !

9. Leur réputation de sécurité élaborée est déplacée

Les anciens Égyptiens pourraient apprendre une ou deux choses d'Hollywood sur les pièges. Les archéologues n'ont pas rencontré de haches, de fosses à serpents ou même de simples trappes. Les mesures de protection contre les pilleurs de tombes, comme la dissimulation des entrées ou le blocage des passages avec des rochers (fixes) (Indiana Jones pousse un soupir de soulagement), n'allaient pas plus loin et étaient souvent inefficaces.

Quant aux fameuses malédictions égyptiennes des tombes, elles sont en réalité très rares et s'apparentent davantage à un panneau indiquant "Entrée interdite", ou même simplement "Je ne ferais pas ça si j'étais vous".

10. Ils laissent les archéologues perplexes

Les archéologues ignorent encore beaucoup de choses sur les pyramides et les personnes qui les ont construites. Par exemple, il y a des chambres et des puits à l'intérieur de ces méga-tombes qui laissent les archéologues perplexes, et la façon dont elles ont été construites fait toujours débat.

Vous pourriez être intéressés par :