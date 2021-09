Covid : 4 facteurs qui augmentent le risque de contracter le covid-19 après la vaccination

Vassilios Vassiliou, Ciaran Grafton-Clarke et Ranu Baral

The Conversation*

il y a 35 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Affiche d'une personne qui se mouche

Deux semaines après la deuxième dose de vaccin covid-19, les effets protecteurs du vaccin sont à leur maximum.

C'est à ce moment-là qu'une personne peut dire qu'elle est complètement vaccinée. S'il contracte le covid-19 par la suite, il est alors victime d'une infection post-vaccinale.

D'une manière générale, elle est similaire aux infections survenant chez les personnes non vaccinées, mais il existe quelques différences.

C'est ce à quoi vous devez faire attention si vous êtes déjà complètement vacciné (une ou deux doses, selon la formule reçue).

Les symptômes sont différents

Selon l'étude Covid-19 Symptom Study, les cinq plaintes les plus courantes liées à l'infection chez les personnes vaccinées sont les suivantes : maux de tête, écoulement nasal, éternuements, maux de gorge et perte d'odorat.

Certains de ces symptômes sont les mêmes que ceux que présentent les personnes infectées qui n'ont pas été vaccinées. Trois symptômes en particulier : maux de tête, maux de gorge et écoulement nasal.

Cependant, les deux autres symptômes les plus courants chez les personnes non vaccinées sont la fièvre et la toux persistante.

Ces deux symptômes sont "typiques" du covid-19, mais deviennent beaucoup moins fréquents une fois que le vaccin est reçu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les personnes vaccinées présentent des symptômes plus légers que les personnes non vaccinées en cas d'infection par le coronavirus

Une étude conclut que les personnes atteintes d'une infection chez les vaccinées sont 58 % moins susceptibles d'avoir de la fièvre, par rapport aux non vaccinées. Pour beaucoup, le covid-19 ressemble à un rhume après une vaccination.

Ces personnes sont également moins susceptibles d'être hospitalisées si elles développent la maladie. Ils sont également susceptibles de présenter moins de symptômes pendant les premiers stades de l'infection et de souffrir d'une maladie à long terme.

Si la maladie est moins grave chez les personnes vaccinées, c'est peut-être parce que les vaccins, sans bloquer complètement l'infection, permettent à la personne infectée d'avoir moins de particules virales dans son organisme.

Toutefois, cela n'est pas encore confirmé.

Qu'est-ce qui augmente le risque ?

Au Royaume-Uni, les recherches ont conclu que 0,2 % de la population, soit une personne sur 500, subit une infection après avoir été entièrement vaccinée.

Mais tout le monde ne court pas le même risque.

Quatre facteurs semblent contribuer au degré de protection d'une personne après avoir été vaccinée :

1. Type de vaccin

La première concerne le type spécifique de vaccin que reçoit une personne et la réduction relative du risque qu'il offre.

La réduction du risque relatif est une mesure de la réduction du risque de développer le covid-19 par rapport à une personne qui n'a pas été vaccinée.

Les essais cliniques ont montré que le vaccin Moderna réduisait le risque symptomatique de 94 %, tandis que le vaccin Pfizer le réduisait de 95 %.

Les vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca présentent des pourcentages plus faibles, réduisant ce risque d'environ 66 % et 70 %, respectivement (la protection offerte par AstraZeneca semble passer à 81 % si l'on laisse un intervalle plus long entre les doses).

2. Temps écoulé depuis la vaccination

Les chiffres du risque relatif ne sont pas le seul facteur.

Il est de plus en plus évident que le temps écoulé depuis la vaccination est également important. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le débat sur une dose supplémentaire, une dose de rappel, prend de l'ampleur dans le monde entier.

Les premières recherches, qui doivent encore être examinées par d'autres scientifiques, suggèrent que la protection conférée par le vaccin Pfizer s'estompe au cours des six mois suivant la vaccination.

Il est trop tôt pour savoir ce qu'il advient de l'efficacité du vaccin au-delà de six mois, mais il est probable qu'elle diminue encore.

3. Les variants

Un autre facteur important est la variante du virus à laquelle on est exposé.

Les réductions de risque mentionnées ci-dessus ont été calculées en grande partie en testant les vaccins contre le premier type de virus SRAS-CoV-2.

Mais face au variant alpha, les données de Public Health England suggèrent que l'administration de deux doses du vaccin Pfizer réduit son efficacité à 93 %. Et contre delta, il tombe à 88%.

Le vaccin d'AstraZeneca est également touché de la même manière.

L'étude sur les symptômes du Covid-19 confirme tout ce qui précède.

Ses données suggèrent que deux à quatre semaines après qu'une personne a reçu une deuxième dose de Pfizer, elle a environ 87% moins de chances de présenter des symptômes de covid-19 lorsqu'elle est exposée à la variante delta.

Après quatre à cinq mois, ce chiffre tombe à 77 %.

4. Votre système immunitaire

Il est important de se rappeler que les chiffres ci-dessus font référence à la réduction moyenne du risque dans une population.

Le risque individuel d'une personne dépend de son propre niveau d'immunité et d'autres facteurs spécifiques (tels que son degré d'exposition au virus, qui peut être déterminé par des éléments tels que son lieu de travail).

Le bon état immunitaire diminue généralement avec l'âge.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un homme se faisant vacciner au Sénégal

Des conditions médicales à long terme peuvent également affecter notre réponse à la vaccination.

Par conséquent, les personnes âgées ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent présenter des niveaux plus faibles de protection induite par le vaccin, ou voir leur protection diminuer plus rapidement.

Il convient également de rappeler que les personnes les plus vulnérables sur le plan clinique ont reçu leurs vaccins en premier, il y a peut-être plus de six mois, ce qui peut augmenter leur risque de contracter une infection en raison d'une protection moindre.

Y a-t-il lieu de s'inquiéter ?

Même en tenant compte de ce qui précède, les vaccins réduisent considérablement les chances de contracter le covid-19. Ils protègent également dans une plus large mesure contre l'hospitalisation et le décès.

Cependant, il est inquiétant de voir des infections chez les personnes vaccinées, et l'on craint qu'elles n'augmentent si la protection du vaccin, comme on le soupçonne, diminue avec le temps.

Les gouvernements envisagent donc d'offrir une dose de rappel aux plus vulnérables et se demandent également s'il convient de les étendre à d'autres personnes.

La France et l'Allemagne prévoient déjà d'offrir des doses supplémentaires aux groupes considérés comme présentant un risque plus élevé.

Mais même s'ils ne sont pas proposés, il ne faut pas en déduire que les vaccins ne fonctionnent pas.

Et en attendant, il est essentiel de promouvoir la vaccination auprès de tous ceux qui n'ont pas encore reçu leurs doses.

*Cet article est publié dans The Conversation et reproduit ici sous licence Creative Common.