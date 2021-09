Crise Anglophone : comment les groupes armés étrangers changent la donne au Cameroun?

il y a 18 minutes

Les autorités camerounaises affirment pour la première fois que les séparatistes anglophones bénéficient de l'appui des terroristes venus de l'extérieur. La BBC vous en dit plus sur cette nouvelle donne qui peut fait prendre une tournure différente à cette crise qui secoue le Cameroun depuis 2016.

Dans un communiqué publié lundi dernier, le colonel Cyrille Atonfack Nguemo, porte-parole de l'armée camerounaise, annonce officiellement, une nouvelle étape dans la guerre que l'armée camerounaise mène contre les séparatistes des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest.

Rendant compte de l'attaque survenu le 16 septembre dans le département du Ngo-Ketundja, l'un des départements du nord-ouest anglophone du pays, le colonel Cyrille Atonfack Nguemo annonce que les séparatistes ont attaqué « à l'aide d'un engin explosif improvisé (Eei) et d'un lance-roquettes antichar (Lrac), les insurgés ont immobilisé les véhicules de l'armée », puis ils ont ouvert le feu sur les forces de défense, « sérieusement incapacités par la déflagration des charges explosives ».

Que s'est-il passé ?

Quatre jours plus tôt, une autre patrouille de l'armée est tombée sur des engins improvisés dans le département du Bui, dans la même région du nord-ouest anglophone, en crise depuis 2016, tout comme celle du sud-ouest.

Le bilan des deux attaques est d'une quinzaine de morts côté soldats, et a coûté la vie plusieurs civils, trois voitures de l'armée ont également été endommagées » précise le communiqué du porte-parole, qui dénonce « une innommable barbarie, au mépris du droit international humanitaire ».

C'est le bilan le plus lourd que l'armée camerounaise essuie dans ce conflit qui dure depuis cinq ans maintenant.

L'armée attribue cela à l'usage de « nouveaux armements, qui consacre indubitablement un changement de paradigme dans les opérations en cours », d'autant plus que « la montée en puissance de ces groupes terroristes… découle en grande partie de leur jonction avec d'autres entités terroristes opérant hors du pays » précise le communiqué de l'armée.

Aide extérieure

Joint par la BBC, le porte-parole des forces de défense camerounaise n'a pas voulu apporter de plus amples informations sur les groupes qui collaboreraient avec les séparatistes anglophones.

Mais dans une vidéo publiée le 9 avril dernier sur la page facebook Ambazonia Defense Forces, on peut voir Cho Ayaba, le leader du Conseil de gouvernement d'Ambazonia, l'un des deux principaux groupes séparatistes anglophones, et le célèbre leader biafrais Nnamdi Kanu, annonçant une alliance « stratégique et militaire ».