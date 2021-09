Un policier kenyan se réveille du coma pour découvrir qu'il a été licencié.

Mais il s'avère qu'il a été victime d'un accident de la route et qu'il se trouvait depuis le début dans l'un des plus grands hôpitaux du pays.Il n'a repris conscience que la semaine dernière.

"Nous pensions qu'il était mort parce que son téléphone était éteint. Au début de cette année, nous sommes allés chercher un corps dont on nous a dits qu'il lui ressemblait, mais les empreintes digitales ne correspondaient pas ", a-t-elle déclaré.

Le policier a été admis le 21 décembre 2020 en tant qu'inconnu au principal hôpital de référence de la capitale, Nairobi. Il n'avait aucun document d'identité sur lui.Entre-temps, il a été licencié, accusé par contumace de désertion et un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Ce mandat a été abandonné par la suite, la police n'ayant pas réussi à le retrouver.

Il a repris connaissance la semaine dernière, et bien qu'il n'ait pas encore retrouvé toute sa mémoire, il a pu s'identifier par son nom et dire qu'il était officier de police - et c'est ainsi que les recherches de ses proches ont commencé.