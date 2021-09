Avortement médicalisé : près de 20 ans après le protocole de Maputo, où en est-t-on?

il y a une heure

Le Protocole de Maputo, adopté en 2003, constitue l'un des premiers cadres juridiques pour la protection des droits et des libertés des femmes et des jeunes filles en Afrique.

Combien de pays ont signé le Protocole de Maputo ?

L'UA autorise l'interruption volontaire de grossesse lorsque la vie ou la santé physique ou mentale de la femme est menacée et dans les cas de viol, d'inceste et de grave anomalie fœtale selon un rapport de 2020 de l'institut Guttmacher intitulé 'From Unsafe to Safe Abortion in Sub-Saharan Africa: Slow but Steady Progress'.