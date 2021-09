Au cœur de l’actu : pourquoi les sports féminins n'attirent pas les foules ?

il y a 33 minutes

Dans ce numéro présenté par Armand Mouko Boudombo, nous abordons les problèmes qui bloquent le rayonnement du sport féminin en Afrique et comment le relever. Vous y trouverez les interventions de Magloire Diop Journaliste sportif Ivoirien, Rosine Tchouako, Capitaine de l’équipe du Cameroun et vice-championne d’Afrique de Karaté et Yves Tsala, le porte-parole de la Fecabasket.