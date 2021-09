Ibrahim Mbombo Njoya : qui était le roi du peuple Bamoun du Cameroun décédé en France?

il y a 22 minutes

Pour toute sa communauté et pour le Cameroun tout entier ce décès est une grosse perte en raison du parcours et de l'importance du «défunt roi».

Son enfance

Carrière administrative

Trois ans plus tard, le 25 mai 1965 précisément, il fera son entrée au Gouvernement en qualité de Ministre adjoint de l'Education, de la Jeunesse et de la Culture. Sorti du gouvernement en 1970, il est nommé Ambassadeur du Cameroun en Guinée Equatoriale, puis Ambassadeur du Cameroun en Egypte jusqu'en 1981.

34 jours plus tard, le 7 janvier 1982, il devient Ministre de la Jeunesse et des Sports. Commence alors une carrière ministérielle ininterrompue, qui le portera, sous la Présidence de Paul BIYA, aux fonctions de Ministre de l'Information et de la Culture du 21 novembre 1986 au 16 mai 1988, ministre de l'Administration Territoriale du 16 mai 1988 au 7 septembre 1990, de nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports dès le 7 septembre 1990 et enfin ministre Délégué à la Présidence chargé des Relations avec les Assemblées à partir du 9 avril 1992.