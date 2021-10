Touaregs : les hommes bleus du Sahara

Par Juan Martinez

Crédit photo, Juan Martinez Légende image, Les styles de mode symbolisent la culture et les traditions nomades des Touaregs.

La daraa ou boubou du sahara, une robe longue et ample, et le tagelmusts, un voile de tissu utilisé comme un turban, sont deux vêtements essentiels pour les hommes traditionnellement nomades du Sahara.

Crédit photo, Juan Martinez Légende image, Le daraa et les tagelmusts sont deux vêtements essentiels pour les hommes traditionnellement nomades du Sahara

Habillés pour les conditions difficiles

Les origines nord-africaines de ce vêtement remontent à des centaines d'années, jusqu'aux 7e et 8e siècles, aux débuts du commerce transsaharien entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Et si certains locaux affirment que ce vêtement symbolise la timidité et la modestie des gens, la plupart s'accordent à dire que sa fonction première est de protéger du soleil, ainsi que des fréquentes tempêtes de sable de la région.

"Le style et la forme de notre daraa permettent non seulement une bonne circulation de l'air dans ces environnements difficiles, mais aident également les hommes sahariens à conserver l'eau du corps au milieu du désert", explique le guide mauritanien local Dahid Jdeidou (photo).

Aujourd'hui, alors que de plus en plus de personnes s'installent dans les grandes villes et que la mode s'oriente vers l'Occident, les vêtements que les hommes sahariens portaient autrefois pour traverser le désert chaud sont devenus une relique du passé. Pourtant, en Mauritanie, où la plupart des hommes portent le daraa et le tagelmusts dans des nuances de bleu captivantes, cette tenue est toujours vivante - et il semblerait qu'elle soit là pour un bon moment.

Crédit photo, Juan Martinez Légende image, L'ère du commerce transsaharien a amené de nombreux groupes ethniques différents en Mauritanie

La mode est née du commerce

À l'époque du commerce transsaharien, de nouveaux centres commerciaux ont vu le jour à la périphérie du désert, et divers groupes ethniques échangent des articles très demandés en Afrique du Nord, tels que des épices, des minéraux, des animaux et des textiles. Au fil des siècles, le commerce attire de nombreux groupes différents en Mauritanie, notamment les Touaregs nomades du nord-est, les Haratins du sud-est et les Haalpulaars du sud. Lorsque ces différents groupes se sont installés aux côtés des Berbères (connus localement sous le nom d'Amazighs), qui vivent en Mauritanie depuis le IIIe siècle, la foi musulmane et la langue arabe prévalent, mais de nouvelles traditions culturelles apparaissent.

Les conceptions architecturales évoluent, les livres du Sahara font leur entrée dans les bibliothèques locales, et les tendances de la mode de toute l'Afrique du Nord fusionnent pour créer un nouveau style sous la forme d'une tunique longue, fluide et à manches larges.

Crédit photo, Juan Martinez Légende image, Les livres du Sahara font leur chemin dans les bibliothèques à l'époque du commerce transsaharien

Un melting-pot du Sahara

Comme d'autres vêtements de style tunique, tels que le kimono du Japon ou le caftan de l'ancienne Mésopotamie, le daraa trouve sa place dans l'histoire de la mode. Les premières versions de ce vêtement proviendraient des Haalpulaar, qui vivaient le long du fleuve Sénégal, entre les actuels Sénégal et Mauritanie.

Par la suite, les populations de tous les statuts sociaux ont porté des daraas, mais les couleurs dépendaient de la position sociale de chacun. Les marchands riches portaient des daraas et des tagelmusts blancs comme la craie, car ils pouvaient se permettre de nettoyer leurs vêtements tous les jours, tandis que les esclaves portaient généralement du noir, car ils travaillaient souvent dans des environnements sales et devaient porter les mêmes vêtements à plusieurs reprises.

En raison de l'absence de teintures naturelles colorées dans le Sahara, les daraas colorés ne sont apparus qu'après que les Haalpulaar ont commencé à faire le commerce de la teinture indigo naturelle et que les techniques de teinture à l'indigo se sont popularisées. Ces daraas de couleur bleu foncé étaient parfaits pour les personnes qui ne pouvaient pas s'offrir des daraas blancs, mais qui ne voulaient pas non plus porter des daraas noirs.

Crédit photo, Juan Martinez Légende image, Les Touaregs sont considérés comme les "hommes bleus du Sahara"

Les "hommes bleus" du Sahara

Si les Haalpulaar sont à l'origine des daraas indigo, ce sont les Touaregs qui ont adopté et popularisé cette mode. Ils sont considérés comme les "hommes bleus du Sahara", un nom qui leur a été donné parce que la couleur de leurs vêtements déteignait sur leur peau lorsqu'ils étaient sous le soleil brûlant.

Selon le Dr Anja Fischer, chercheuse en études sahariennes à l'université de Vienne, l'influence des Haalpulaar pourrait avoir entraîné de grands changements dans la mode touarègue. "Les Touaregs portaient autrefois des vêtements en cuir, et à un moment donné, ils sont passés aux tissus bleus pour lesquels ils sont surtout connus aujourd'hui."

Les Touaregs, qui habitent aujourd'hui une vaste région s'étendant de la Libye à l'Algérie, au Niger, au Mali et au Burkina Faso, étaient traditionnellement l'une des plus grandes populations de nomades du Sahara et ont joué un rôle important dans la diffusion de l'islam en Afrique. Ils étaient connus dans tout le Sahara, et le style de mode qu'ils ont adopté en Mauritanie a été reconnu dans toute l'Afrique du Nord, puis dans le monde entier. Aujourd'hui encore, leurs styles de mode expriment leur culture et leurs traditions nomades.

Crédit photo, Juan Martinez Légende image, Aujourd'hui, les gens portent des daraas bleu clair pour leur ressemblance avec les daraas blanches traditionnelles

Une nouvelle norme en matière de bleu

Au cours des dernières décennies, l'arrivée de colorants chimiques en provenance d'Asie et d'Europe et de techniques de teinture peu coûteuses telles que la teinture en balles (un procédé facile qui consiste à faire passer les tissus dans un bain d'eau froide) a permis de créer une grande variété de nuances de bleu. Et avec la montée de la classe moyenne dans les villes mauritaniennes, les gens ont de plus en plus choisi des daraas bleu clair pour leur ressemblance avec les daraas blanches traditionnelles et le statut social qu'elles symbolisent.

"Une daraa bleu clair ressemble à la daraa blanche, mais elle ne doit être nettoyée que tous les trois ou quatre jours", explique Jdeidou.

Crédit photo, Juan Martinez Légende image, De nombreux articles bleus sont en vente sur le marché central de Nouakchott

Un monde coloré en bleu

Le marché central de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, est un véritable monde bleu. De nombreux vendeurs ne proposent que des vêtements bleus, et au moins un homme sur quatre porte une daraa bleue. En Mauritanie, la couleur bleue s'étend au-delà des vêtements et se retrouve dans les couvertures et les parasols des étals, mais aussi dans les éléments architecturaux tels que les portes, les plafonds et les clôtures.

Bien que la couleur bleue représente le ciel et la divinité dans le Coran, les Mauritaniens locaux ont une raison plus pratique de l'utiliser : c'est la couleur parfaite pour se protéger du soleil.

Crédit photo, Juan Martinez Légende image, De nombreux daraas en Mauritanie sont ornés de broderies blanches et dorées

S'habiller pour impressionner

Les touts premiers daraas étaient en soie, mais sont ensuite considérés comme haram, un terme arabe signifiant "interdit" en droit musulman. Aujourd'hui, dans les boutiques de Nouakchott, il est courant de voir des daraas en polyester, en mousseline et en laine de chameau et de chèvre, en plus des versions en soie pour les non-musulmans. De nombreux daraas en Mauritanie sont également ornés de broderies dorées et blanches, et certains ont même plusieurs poches intérieures et extérieures - des détails qui auraient été rares il y a des siècles mais qui sont utiles dans le monde moderne et urbain d'aujourd'hui.

Il y a eu des tentatives pour introduire des vêtements plus occidentaux en Mauritanie, mais la plupart ont échoué. Selon Hademine Ahmedou, un guide local de la ville de Zouérat, il a été dit aux enseignants du pays d'éviter de porter une daraa lorsqu'ils travaillaient et de commencer à adopter la culture vestimentaire chic de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Néanmoins, de nombreux Mauritaniens n'ont pas supporté de laisser derrière eux leur daraa traditionnelle et son importance culturelle.

Crédit photo, Juan Martinez Légende image, Les hommes portent fièrement des daraas bleus à Nouakchott

Fiers de leur héritage nomade

Alors que des éléments de la tenue traditionnelle se sont perdus dans la plupart des villes du Sahara, les hommes portent fièrement leurs daraas bleus à Nouakchott. Ils sont devenus une telle partie intégrante de la culture mauritanienne que même les hommes d'affaires habillés en costume chic portent une daraa personnalisée à la place d'un blazer.

"C'est confortable, facile à nettoyer et c'est beau", dit Jdeidou (photo) en souriant.

Crédit photo, Juan Martinez Légende image, En Mauritanie, les jeunes générations portent régulièrement des daraas bleus

Une tendance pour les générations à venir

Alors que la plupart des pays sahariens se tournent désormais vers l'Occident pour trouver des tendances en matière de mode, en Mauritanie, le changement semble bien loin. Les jeunes générations sont également fières de leurs traditions et portent régulièrement des daraas.

Il y a également des indices de l'apparition de ces vêtements dans le monde de la mode moderne. Récemment, des versions des tagelmusts sahariens ont inspiré des foulards à la mode en Europe. Et cette année, la maison de mode italienne de luxe Valentino s'est inspirée de le daraa traditionnel saharien pour concevoir sa collection printemps/été 2021.

Alors que de plus en plus de traditions culturelles sont en voie de disparition dans le monde actuel, en constante évolution, la daraa bleue et les tagelmusts - et les traditions de longue date qu'ils représentent - continuent de rayonner du Sahara vers le reste du monde.

