Covid : la réglementation britannique sur le vaccin suscite des hésitations, selon un responsable de la santé en Afrique

il y a 13 minutes

Le Dr John Nkengasong souligne que la position du Royaume-Uni est déroutante et qu'elle a des conséquences importantes sur les campagnes de vaccination.

De nombreux Africains sont furieux et qualifient cette politique de discriminatoire.

Un tollé s'est également élevé en Inde, qui produit la plupart des vaccins d'AstraZeneca distribués en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

"Nous ne comprenons pas pourquoi le Royaume-Uni adopte cette position", indique le Dr Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

Il affirme lors d'un point de presse qu'il s'agit d'un "message qui crée de la confusion au sein de notre population... créant plus de réticence, de réticence pour les gens à recevoir des vaccins".

"Ce message ne parle pas vraiment de la solidarité et de la coopération qui, selon nous, sont la pierre angulaire et les ingrédients qui nous permettront de sortir ensemble de cette pandémie", dit-il.

Il précise toutefois que les personnes ayant été vaccinées dans la plupart des pays hors du Royaume-Uni, de l'Union européenne et des États-Unis devront rester en quarantaine, car le Royaume-Uni n'acceptera pas les certificats. Les autres nations du Royaume-Uni - l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord - définissent leurs propres politiques de santé.

Moins de 4 % des personnes en Afrique sont entièrement vaccinées contre le Covid-19, contre environ 54 % aux États-Unis et 65 % au Royaume-Uni.La pénurie de vaccins est un problème dans la plupart des pays africains, mais dans certains d'entre eux, comme la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, l'hésitation à se faire vacciner est un problème majeur et le gouvernement tente de persuader davantage de personnes de se faire vacciner.