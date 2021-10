Emploi : "ne licenciez pas vos employés pour avoir commis des erreurs"

il y a une heure

Depuis que Jeff Lawson a fondé Twilio en 2008, l'entreprise s'est développée pour servir 240 000 entreprises dans le monde entier et réalise désormais un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,5 milliards de dollars. Parmi les plus gros clients de la société figurent Deliveroo et Uber.