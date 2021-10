Crise au Mali : l’intervention de mercenaires russes pour remplacer les troupes françaises divise

Le groupe a été identifié pour la première fois en 2014 alors qu'il soutenait les séparatistes pro-russes dans le conflit dans l'est de l'Ukraine. Depuis lors, il a été impliqué dans des pays tels que la Syrie, le Mozambique, le Soudan, la Libye et la République centrafricaine.

Les Maliens manifestent régulièrement contre les militaires français et les accusent de ne rien faire dans la lutte contre les djihadistes. La présence de soldats français est considérée comme une occupation et leur départ vivement souhaité.

"La Russie est plus neutre"

Le ministère britannique des Affaires étrangères a qualifié le groupe Wagner de "moteur de conflit" et a déclaré qu'il "capitalise sur l'instabilité pour ses propres intérêts, comme nous l'avons vu dans d'autres pays touchés par des conflits comme la Libye et la République centrafricaine".

Si l'accord avec le Mali se concrétise, cela signifierait une expansion majeure des intérêts militaires de la Russie en Afrique et un revers stratégique pour l'Occident. Le déploiement d'entrepreneurs militaires russes marquerait une rupture profonde avec la France et l'Occident.

Des hélicoptères militaires en provenance de Russie

Que les Russes soient ou non envoyés au Mali, les groupes djihadistes, qui ont récemment célébré la sortie des États-Unis d'Afghanistan et établi des parallèles avec le retrait français en Afrique de l'Ouest, pourraient chercher à exploiter l'instabilité et à intensifier leurs attaques, provoquant une nouvelle crise au Mali et chez ses voisins.