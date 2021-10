Ivermectine : comment une fausse science a créé un médicament "miracle" pour le covid

Par Rachel Schraer & Jack Goodman

BBC Reality Check

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au Brésil, lors d'un rassemblement pro-Bolsonaro, une femme tient une pancarte ressemblant à une boîte d'ivermectine

L'ivermectine est qualifiée de médicament "miracle" contre le covid, défendue par les opposants aux vaccins et recommandée par les autorités sanitaires de certains pays. Mais la BBC peut révéler que de graves erreurs sont présentes dans un certain nombre d'études clés sur lesquelles s'appuient les promoteurs du médicament.

Depuis quelques années, l'ivermectine est un médicament antiparasitaire essentiel utilisé pour traiter les humains et les animaux.

Mais au cours de la pandémie, certains partisans réclament que le médicament soit utilisé à d'autres fins, pour combattre le covid et prévenir les décès.

Les autorités sanitaires des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne estiment qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour utiliser le médicament contre le covid, mais des milliers de partisans, dont de nombreux militants anti-vaccins, continuent de faire vigoureusement campagne pour son utilisation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ivermectine a été approuvée pour le traitement du Covid au Pérou en mai 2020

Les membres des groupes de médias sociaux échangent des conseils pour se procurer le médicament, et préconisent même les versions utilisées pour les animaux.

Le tapage médiatique autour de l'ivermectine - fondé sur la force de la croyance dans la recherche - pousse un grand nombre de personnes dans le monde à l'utiliser.

Les défenseurs du médicament citent un certain nombre d'études scientifiques et affirment souvent que ces preuves sont ignorées ou dissimulées. Mais une étude menée par un groupe de scientifiques indépendants émet de sérieux doutes sur cet ensemble de recherches.

La BBC peut révéler que plus d'un tiers des 26 essais majeurs du médicament destiné à être utilisé pour soigner le covid présentent des erreurs graves ou des signes de fraude potentielle. Aucun des autres essais ne démontre de manière convaincante l'efficacité de l'ivermectine.

Le Dr Kyle Sheldrick, l'un des membres du groupe chargé d'enquêter sur les études, souligne qu'ils n'avaient pas trouvé "un seul essai clinique" prétendant démontrer que l'ivermectine prévient les décès dus au covid et ne contenant pas "des signes évidents de fabrication ou des erreurs si graves qu'elles invalident l'étude".

Les principaux problèmes sont les suivants :

Les données du même patient sont utilisées plusieurs fois pour des personnes supposées différentes

Preuve que la sélection des patients pour les groupes de test n'était pas aléatoire

Des nombres peu susceptibles de se produire naturellement

Des pourcentages calculés de manière incorrecte

Les organismes de santé locaux n'étaient pas au courant des études

Les scientifiques du groupe - le Dr Gideon Meyerowitz-Katz, le Dr James Heathers, le Dr Nick Brown et le Dr Sheldrick - ont tous un passé de dénonciation de la science douteuse. Ils ont travaillé ensemble à distance sur une base informelle et volontaire pendant la pandémie.

Ils ont formé un groupe chargé d'examiner plus en profondeur les études sur l'ivermectine après que Jack Lawrence, étudiant en biomédecine, ait repéré des problèmes dans une étude influente menée en Égypte. Entre autres, l'étude portait sur des patients qui étaient morts avant le début de l'essai. L'étude a été rétractée par la revue qui l'a publiée.

Le groupe de scientifiques indépendants a examiné pratiquement tous les essais contrôlés et aléatoires (ECRA) sur l'ivermectine et le Covid - en théorie les preuves de la plus haute qualité - y compris toutes les études clés régulièrement citées par les promoteurs du médicament.

Les essais contrôlés randomisés impliquent que des personnes soient choisies au hasard pour recevoir soit le médicament testé, soit un placebo - un médicament factice sans propriétés actives.

Dans le cadre d'un ECRA, des personnes sont choisies au hasard pour recevoir soit le médicament testé, soit un placebo - un médicament factice sans propriétés actives.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains Sud-Africains sont descendus dans la rue pour demander aux autorités d'autoriser l'utilisation de l'ivermectine

L'équipe a également examiné six essais observationnels particulièrement influents. Ce type d'essai s'intéresse à ce qui arrive aux personnes qui prennent le médicament de toute façon, et peut donc être biaisé par les types de personnes qui choisissent de prendre le traitement.

Sur un total de 26 études examinées, cinq d'entre elles présentaient des éléments indiquant que les données avaient pu être falsifiées - par exemple, elles contenaient des nombres virtuellement impossibles à obtenir ou des rangées de patients identiques copiées et collées.

Dans cinq autres études, des signaux d'alarme importants ont été émis, par exemple, des chiffres ne correspondaient pas, des pourcentages étaient mal calculés ou les organismes de santé locaux n'étaient pas au courant de la tenue de ces essais.

En plus de ces essais défectueux, 14 auteurs d'études n'ont pas renvoyé leurs données. Les scientifiques indépendants ont signalé ce fait comme un indicateur possible de fraude.

L'échantillon de documents de recherche examiné par le groupe indépendant contient également des études de grande qualité provenant du monde entier. Mais les problèmes les plus importants concernaient toutes les études faisant de grandes déclarations sur l'ivermectine - en fait, plus la déclaration était importante en termes de vies sauvées ou d'infections évitées, plus les inquiétudes étaient grandes quant à la possibilité qu'elle soit falsifiée ou invalide, ont découvert les chercheurs.

Bien qu'il soit extrêmement difficile d'exclure l'erreur humaine dans ces essais, le Dr Sheldrick, médecin et chercheur à l'Université de New South Wales à Sydney, estime qu'il est fort probable qu'au moins certains d'entre eux aient été sciemment manipulés.

Une étude récente menée au Liban révèle que des blocs de données concernant 11 patients ont été copiés et collés à plusieurs reprises, ce qui laisse penser que de nombreux patients apparents de l'essai n'existent pas vraiment.

Les auteurs de l'étude expliquent à la BBC que "l'ensemble original de données a été truqué, saboté ou entré par erreur dans le fichier final" et qu'ils ont soumis une rétractation à la revue scientifique qui l'a publiée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un patient atteint de la maladie de Creutzfeldt-Jakob quitte l'hôpital sur son fauteuil roulant au Pérou

Une autre étude réalisée en Iran semblait montrer que l'ivermectine empêchait les gens de mourir du covid.

Mais les scientifiques qui l'ont étudiée ont trouvé des problèmes. Les enregistrements de la quantité de fer dans le sang des patients contenaient des chiffres dans une séquence qui n'était pas susceptible d'apparaître naturellement.

Et il s'est avéré que les patients ayant reçu le placebo avaient, avant le début de l'essai, des taux d'oxygène dans le sang beaucoup plus faibles que ceux ayant reçu l'ivermectine. Ils étaient donc déjà plus malades et statistiquement plus susceptibles de mourir.

Mais ce schéma s'est répété pour un large éventail de mesures différentes. Les personnes ayant de "mauvaises" mesures se sont retrouvées dans le groupe placebo, celles ayant de "bonnes" mesures dans le groupe ivermectine.

La probabilité que cela se produise de manière aléatoire sur l'ensemble de ces mesures différentes était extrêmement faible, a déclaré le Dr Sheldrick.

Le Dr Morteza Niaee, qui a dirigé l'étude iranienne, a défendu les résultats et la méthodologie et a contesté les problèmes qui lui ont été signalés, ajoutant qu'il était "très normal de voir une telle randomisation" lorsque de nombreux facteurs différents étaient pris en compte et qu'ils n'avaient pas tous une incidence sur le risque de Covid des participants.

Toutefois, les essais menés au Liban et en Iran ont été exclus d'un article de Cochrane, l'organisme international chargé d'examiner les preuves scientifiques, parce qu'il s'agissait d'"études dont les rapports étaient si pauvres". L'étude a conclu que l'ivermectine ne présentait aucun avantage en ce qui concerne le covid.

L'étude sur l'ivermectine la plus importante et la plus qualitative publiée à ce jour est l'essai Together de l'Université McMaster au Canada. Elle n'a révélé aucun avantage pour le médicament en ce qui concerne le covid.

Légende image, Un membre d'un groupe Facebook pro-ivermectine demande des conseils sur la façon d'acheter de l'ivermectine en ligne depuis l'Inde

L'ivermectine est généralement considérée comme un médicament sûr, bien que des effets secondaires aient été signalés.

Les appels concernant des cas d'empoisonnement suspectés à l'ivermectine aux Etats-Unis ont beaucoup augmenté, mais à partir d'une base très faible (435 à 1 143 cette année) et la plupart de ces cas n'étaient pas graves. Les patients ont eu des vomissements, des diarrhées, des hallucinations, de la confusion, de la somnolence et des tremblements.

Mais un préjudice indirect peut résulter du fait de donner aux gens un faux sentiment de sécurité, notamment s'ils choisissent l'ivermectine au lieu de se faire soigner à l'hôpital pour le covid, ou de se faire vacciner en premier lieu.

Le Dr Patricia Garcia, experte en santé publique au Pérou, a déclaré qu'à un moment donné, elle estimait que 14 des 15 patients qu'elle voyait à l'hôpital avaient pris de l'ivermectine et qu'au moment où ils arrivaient, ils étaient "vraiment, vraiment malades".

Les grands groupes pro-ivermectine sur Facebook se sont transformés en forums où les gens peuvent trouver des conseils sur les lieux d'achat, y compris les préparations destinées aux animaux.

Certains groupes contiennent régulièrement des messages sur des théories de conspiration sur la dissimulation de l'ivermectine, ainsi que des messages sur des sentiments anti-vaccins ou encourageant les patients à quitter l'hôpital s'ils ne reçoivent pas le médicament.

Ces groupes constituent souvent une passerelle vers des communautés plus marginales sur l'application cryptée Telegram.

Légende image, Un message sur Facebook dénonce le refus d'un hôpital de traiter un patient très malade avec de l'ivermectine, alors que ce médicament est sûr et efficace et que le patient le réclame

Ces filières coordonnent le harcèlement des médecins qui ne prescrivent pas d'ivermectine et les abus ont visé les scientifiques. Le professeur Andrew Hill, de l'université de Liverpool, a rédigé une critique positive influente de l'ivermectine, affirmant à l'origine que le monde devait "se préparer, s'approvisionner, se préparer à approuver [le médicament]".

Aujourd'hui, il affirme que les études ne résistent pas à un examen approfondi - mais après avoir changé d'avis, sur la base de nouvelles preuves, il a été violemment critiqué.

Un petit nombre de médecins qualifiés ont eu une influence exagérée sur le débat sur l'ivermectine. Le Dr Pierre Kory, partisan notoire de l'ivermectine, n'a pas changé d'avis malgré les grandes interrogations suscitées par les essais. Il a critiqué les "interprétations superficielles des données émergentes des essais".

Le Dr Tess Lawrie, médecin spécialiste de la grossesse et de l'accouchement, a fondé le British Ivermectin Recommendation Development (Bird) Group.

Elle a appelé à une pause dans le programme de vaccination Covid-19 et a fait des déclarations non fondées impliquant que le vaccin Covid avait conduit à un grand nombre de décès sur la base d'une mauvaise interprétation commune des données de sécurité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Femme lors d'une manifestation antivax tenant une pancarte indiquant "liberté médicale pour tous"

Lorsqu'on lui demande, lors d'un panel en ligne, quelles preuves pourraient la persuader que l'ivermectine ne fonctionne pas, elle répond : "L'ivermectine fonctionne. Il n'y a rien qui puisse me persuader. Les seuls problèmes avec la base de preuves sont les efforts incessants pour la miner", dit-elle à la BBC.

Dans le monde entier, ce n'est pas l'opposition aux vaccins mais leur absence qui a conduit les gens vers l'ivermectine.

Ce médicament est approuvé, recommandé ou prescrit pour le covid à différents moments en Inde, en Afrique du Sud, au Pérou et dans une grande partie du reste de l'Amérique latine, ainsi qu'en Slovaquie.

Les autorités sanitaires du Pérou et de l'Inde ont cessé de recommander l'ivermectine dans les directives de traitement.

En février, Merck - l'une des sociétés qui fabriquent le médicament - souligne qu'il n'existe "aucune base scientifique pour un effet thérapeutique potentiel contre le Covid-19".

En Afrique du Sud, le médicament est devenu un champ de bataille : les médecins soulignent le manque de preuves, mais de nombreux patients souhaitent désespérément y avoir accès, car le déploiement du vaccin est inégal et problématique. Un médecin généraliste du pays décrit le cas d'une parente, infirmière diplômée, qui n'a pas réservé le vaccin contre le coronavirus auquel elle avait droit et qui a ensuite attrapé le virus.

"Quand son état commence à s'aggraver, au lieu d'obtenir une évaluation et un traitement appropriés, elle s'est traitée elle-même avec de l'ivermectine", dit-elle.

"Au lieu de consulter un médecin, elle continue avec l'ivermectine et reçoit de l'oxygène à domicile. Lorsque j'apprend à quel point son taux de saturation en oxygène est bas (66 %), j'ai supplié sa fille de l'emmener aux urgences".

"Au début, elles étaient réticentes, mais je les ai convaincues d'y aller. Elle est décédée quelques heures plus tard".