Prix Nobel de littérature 2021 : qui est l'écrivain Abdulrazak Gurnah

il y a 50 minutes

Légende image, Le lauréat 2021 du prix Nobel de Littérature, le Tanzanien Abdulrazak Gurnah

Le romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah s'est dit "surpris et humble" de recevoir le prix Nobel de littérature 2021.

L'Académie suédoise a loué Gurnah pour sa "pénétration sans compromis et pleine de compassion des effets du colonialisme".

Le prix est décerné par l'Académie suédoise et est doté de 10 millions de couronnes suédoises (1,14 million de dollars / 840 000 livres sterling).

Gurnah, 73 ans, est l'auteur de 10 romans, dont Paradis et Désertion.

Il a dit combien il était reconnaissant à l'académie, ajoutant : "C'est tout simplement génial - c'est un prix énorme, et une liste si longue d'écrivains merveilleux - je n'en reviens pas.

"C'était une surprise si totale que j'ai dû attendre de l'entendre annoncer pour y croire."

'Dévouement à la vérité'

Paradise, publié en 1994, raconte l'histoire d'un garçon qui grandit en Tanzanie au début du XXe siècle et est nominé pour le Booker Prize, marquant ainsi sa percée en tant que romancier.

"L'attachement d'Abdulrazak Gurnah à la vérité et son aversion pour la simplification sont frappants", souligne le comité Nobel de littérature dans un communiqué.

"Ses romans reculent devant les descriptions stéréotypées et ouvrent notre regard sur une Afrique de l'Est culturellement diversifiée et peu familière pour beaucoup dans d'autres parties du monde."

"[Ses] personnages se trouvent dans un hiatus entre les cultures et les continents, entre une vie qui fut et une vie qui émerge ; c'est un état d'insécurité qui ne peut jamais être résolu."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les livres écrits par Gurnah sont exposés lors de l'annonce du lauréat par l'Académie à Stockholm

Né à Zanzibar en 1948, Gurnah est arrivé en Angleterre en tant que réfugié à la fin des années 1960.

Il a été professeur d'anglais et de littérature postcoloniale à l'université du Kent, à Canterbury, jusqu'à sa récente retraite.

Gurnah est le premier auteur noir africain à avoir remporté le prix depuis Wole Soyinka en 1986.

Il estime que son prix signifie que des questions telles que la crise des réfugiés et le colonialisme, dont il a fait l'expérience, seront "discutées".

"Ce sont des choses qui sont avec nous tous les jours. Des gens meurent, des gens sont blessés dans le monde entier - nous devons traiter ces questions de la manière la plus aimable qui soit", dit-il.

'Beaucoup plus violent'

"Je suis arrivé en Angleterre à une époque où ces mots, comme demandeur d'asile, n'étaient pas tout à fait les mêmes - plus de gens se débattent et fuient les états terroristes".

"Le monde est beaucoup plus violent qu'il ne l'était dans les années 1960, donc il y a maintenant une plus grande pression sur les pays qui sont sûrs, ils attirent inévitablement plus de gens."

Lors d'une interview en 2016, lorsqu'on lui a demandé s'il se qualifierait d'"auteur de littérature postcoloniale et/ou mondiale", Gurnah a répondu : "Je n'utiliserais aucun de ces mots. Je ne me qualifierais pas d'écrivain de quelque nature que ce soit.

"En fait, je ne suis pas sûr que je me qualifierais de quoi que ce soit en dehors de mon nom. Je suppose que si quelqu'un me mettait au défi, ce serait une autre façon de dire : " Êtes-vous un... un de ces... ? ". Je répondrais probablement "non". Précisément, je ne veux pas que cette partie de moi porte un nom réducteur."

Les prix Nobel, qui sont décernés depuis 1901, récompensent des réalisations dans les domaines de la littérature, de la science, de la paix et, plus récemment, de l'économie.

Parmi les anciens lauréats figurent des romanciers comme Ernest Hemingway, Gabriel Garcia Marquez et Toni Morrison, des poètes comme Pablo Neruda, Joseph Brodsky et Rabindranath Tagore, et des dramaturges comme Harold Pinter et Eugene O'Neill.

Le prix de l'année dernière a été remporté par la poétesse américaine Louise Gluck.

