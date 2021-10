Les Himba de Namibie : les étonnantes facultés de vision et de concentration de ce peuple nomade

Par David Robson

Crédit photo, Alamy Légende image, Jeunes femmes Himba de Namibie

Nichée dans une vallée herbeuse du nord-ouest de la Namibie, Opuwo peut sembler être une relique délabrée de l'histoire coloniale. Avec une population d'à peine 12 000 habitants, la ville est si petite qu'il faut moins d'une minute pour aller du panneau de signalisation d'un côté de la ville aux villages de bicoques de l'autre.

En chemin, vous verrez un ensemble hétéroclite de bureaux administratifs, quelques écoles, un hôpital et une poignée de supermarchés et de stations-service.

Cependant, pour de nombreux habitants de la vallée environnante, cette petite ville est aussi le premier contact avec la vie moderne. Capitale de la région de Kunene, Opuwo se trouve au cœur du peuple Himba, un peuple semi-nomade qui passe ses journées à garder le bétail.

Longtemps après que de nombreuses autres populations indigènes du monde ont commencé à migrer vers les villes, les Himba ont, pour la plupart, évité tout contact avec la culture moderne, poursuivant tranquillement leur vie traditionnelle.

Mais cela change lentement, les jeunes générations ressentant l'attrait d'Opuwo, où ils rencontreront pour la première fois des voitures, des bâtiments en briques et l'écriture.

Comment l'esprit humain fait-il face à toutes ces nouveautés et nouvelles sensations ? En étudiant des peuples comme les Himba, au début de leur voyage vers la modernité, les scientifiques espèrent maintenant comprendre comment la vie moderne a pu modifier notre esprit à tous.

Les résultats obtenus jusqu'à présent sont fascinants. Ils mettent en évidence un changement frappant dans notre attention et notre concentration visuelle. Le peuple Himba, semble-t-il, ne voit pas le monde comme le reste d'entre nous.

Crédit photo, Alamy Légende image, Opuwo est une sorte de carrefour entre les modes de vie traditionnels des Himba et la vie moderne et urbaine

C'est l'anthropologue victorien WHR Rivers qui, au début du XXe siècle, explore les îles du détroit de Torres, entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui donne les premiers indices que la modernisation peut modifier notre vision.

En rencontrant les habitants, il leur propose divers tests sensoriels, dont le phénomène suivant, connu sous le nom d'illusion de Muller-Lyer. Regardez les deux lignes ci-dessous à gauche, et essayez vous-même :

Crédit photo, Wikimedia Commons Légende image, Quelle flèche semble être la plus longue - celle du haut ou celle du bas ? Votre réponse peut dépendre des coins "charpentés" de votre maison.

En réalité, les lignes sont exactement les mêmes, mais si vous demandez aux gens d'estimer leur taille, la plupart des Occidentaux affirment que la deuxième ligne (avec les "plumes" pointant vers l'extérieur) est environ 20 % plus longue que la ligne supérieure.

Au cours de son expédition dans le détroit de Torres, Rivers constate que les habitants de la région sont beaucoup plus précis, mais qu'ils ne sont pas aussi sensibles à l'illusion.

L'anthropologue répète ensuite l'expérience sur le peuple Toda, dans le sud de l'Inde, et constate exactement le même effet. Le même résultat est depuis constaté dans de nombreuses autres sociétés pré-modernes, notamment chez les San du désert du Kalahari.

Il s'agit d'une découverte profonde, qui montre que même les aspects les plus fondamentaux de notre perception - que l'on pourrait croire câblés dans le cerveau - sont façonnés par notre culture et notre environnement. Une théorie veut que l'illusion résulte du fait que l'homme moderne passe plus de temps à l'intérieur, où les "angles droits" sont nombreux.

Si les angles le long du bord d'un objet sont orientés vers l'extérieur, l'objet est généralement plus éloigné de nous, comme le mur éloigné d'une pièce, alors que si les angles sont orientés vers l'intérieur, l'objet est généralement plus proche de nous, comme le côté proche d'une table (voir ci-dessus).

Le cerveau a appris à traiter rapidement cette perspective, ce qui nous aide à évaluer la taille à distance, mais dans le cas de l'illusion, ce traitement cérébral se retourne contre nous. Comme une lentille irrégulière, nos cerveaux modernes et urbains déforment les images qui frappent notre rétine, agrandissant certaines parties de la scène et en réduisant d'autres.

Crédit photo, Alamy Légende image, Lorsque Jules Davidoff a visité un "kraal" Himba, il n'a trouvé aucune trace d'influence occidentale dans leur mode de vie

De telles études, comparant différentes cultures, étaient cependant rares et espacées. Comme je l'ai déjà expliqué dans un autre article pour la série The Human Planet de BBC Future, la plupart des études psychologiques ont eu tendance à utiliser des participants bizarres (occidentaux, éduqués, industrialisés, riches, démocratiques), en utilisant des expériences sur des étudiants américains de premier cycle pour représenter l'ensemble de l'humanité.

Mais Jules Davidoff, de l'université Goldsmith de Londres (Royaume-Uni), a pris le contre-pied de cette tendance, et ses études sur les Himba apportent des preuves frappantes que de nombreux autres facteurs, au-delà de nos "angles carénés", peuvent influencer notre perception.

À bien des égards, les Himba sont le contrepoint absolu de nos modes de vie modernes et urbains. Les éleveurs vivent dans de petits groupes de huttes en bois autour d'un feu sacré - considéré comme le lien spirituel avec leurs ancêtres - et leur journée de travail est consacrée à l'élevage de bovins, de moutons et de chèvres, qu'ils gardent dans un enclos appelé "kraal".

Les villages sont semi-nomades et se déplacent au gré des saisons pour trouver de nouveaux pâturages pour le bétail. Pour de nombreux Occidentaux, les Himba sont surtout connus pour leur apparence frappante, grâce à la riche ocre rouge qu'ils répandent sur leur peau et leurs cheveux.

L'équipe de Davidoff a été scrupuleusement sensible au mode de vie des Himba. Ils devaient obtenir l'autorisation du chef du village pour chaque expérience, et réalisaient généralement les expériences à l'extérieur du kraal ; il dit n'avoir été invité qu'une seule fois à l'intérieur.

"La hutte ressemblait vraiment à cette chose de l'âge de pierre - c'était vraiment remarquable", dit-il.

"Il n'y avait aucun artefact occidental dans leur société", ajoute-t-il. Malgré ces conditions de base, ils sont généralement en bonne santé et bien nourris. "Ils ne semblent vraiment pas vouloir grand-chose - c'est une vie agréable à bien des égards".

Au départ, Davidoff s'était inquiété de la façon dont ces personnes réagiraient aux ordinateurs portables et aux équipements électroniques qui étaient essentiels à certaines parties de ses recherches ; un collègue lui a dit que les Himba ne seraient même pas familiers avec un stylo ou du papier, et encore moins avec un ordinateur. Mais il n'avait pas à s'inquiéter : ils semblaient s'adapter à la technologie sans aucun scrupule. C'est ainsi qu'avec la permission du chef et l'aide d'un traducteur, il a doucement sondé leur façon de voir le monde.

La plupart de ses premières expériences étaient centrées sur l'illusion d'Ebbinghaus :

Crédit photo, Wikimedia Commons Légende image, Quel cercle orange semble le plus grand ? Une fois encore, votre réaction à cette illusion d'optique dépendra de votre milieu culturel

Les Occidentaux ont tendance à considérer que le cercle central de la première image est plus petit que celui de la seconde - alors qu'ils sont en réalité de la même taille. Et tout comme Rivers l'avait constaté avec l'illusion de Muller-Lyer, l'équipe de Davidoff a constaté que les Himba traditionnels étaient beaucoup moins sensibles que ceux d'entre nous qui vivent dans des sociétés modernes.

Le phénomène semblait refléter un biais de base vers le "traitement local" - ils étaient plus concentrés sur les petits détails (les cercles centraux) tout en ignorant le contexte (l'anneau environnant) qui déforme votre perception.

Pour tester ce phénomène plus en profondeur, il leur a demandé de comparer des figures abstraites composées de figures plus petites - comme un carré composé de croix ou une croix composée de carrés.

Lorsqu'ils ont jugé de la similarité de ces images, les Himba ont été plus enclins à baser leurs jugements sur les éléments plus petits, plutôt que sur la forme globale - ce qui suggère à nouveau un biais "local" sur les détails fins.

De manière encore plus frappante, des expériences ultérieures ont montré que cette concentration accrue semblait également se refléter dans leur capacité à maintenir leur attention et à ignorer les distractions : lorsqu'on leur demandait de rechercher rapidement des formes dans une grille, par exemple, ils étaient moins facilement distraits par les mouvements d'autres objets sur l'écran. En fait, ils semblaient être les plus concentrés de tous les groupes étudiés précédemment.

Davidoff souligne que les Himba traditionnels sont flexibles : ils peuvent facilement avoir une vue d'ensemble lorsqu'ils sont encouragés à le faire. Malgré cela, leur forte préférence pour les détails précis est surprenante.

L'une des explications de cette étonnante focalisation peut venir de l'élevage du bétail lui-même. Identifier les marques de chaque vache était apparemment essentiel pour leur vie quotidienne - et cette pratique pouvait peut-être entraîner l'œil à une concentration et une attention qui faisaient défaut dans toutes les sociétés modernes. "Je pense que cela vient de leur vie traditionnelle - le pouvoir de se concentrer", déclare Davidoff.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les Himba, qui mènent leur vie traditionnelle, semblent avoir une remarquable concentration visuelle, c'est-à-dire une capacité à rester concentré sur les moindres détails

Mais il se pourrait aussi que la vie moderne elle-même nous rende plus facilement distraits par notre environnement. Et c'est pour cette raison qu'Opuwo est si intéressant, car les jeunes générations migrent lentement vers les villages de bidonvilles en bordure de la petite ville. Comme le dit l'anthropologue David P Crandall dans son livre The Place of Stunted Ironwood Trees : "la fascination et l'attraction exercées par les lumières de la ville, même celles d'Opuwo, tamisées et souvent brisées, offrent une allure et une mystique, une nouveauté cosmopolite que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans leur monde." C'est, dit-il, "l'avant-garde du changement pour toute la région... un carrefour de plusieurs mondes".

Pour découvrir comment ce déplacement pouvait influencer la psychologie des Himba, l'équipe de Davidoff a comparé les Himba ayant migré vers la petite ville avec ceux qui vivaient encore selon le mode de vie traditionnel. Comme ils s'y attendaient, les Himba qui avaient passé des années à vivre à Opuwo étaient moins concentrés sur les détails locaux (ce qui les rendait plus sensibles à l'illusion d'Ebbinghaus, par exemple) que ceux qui vivaient à la campagne.

Mais il n'était pas nécessaire d'avoir passé toute sa vie dans la ville pour que cela ait un effet ; l'équipe a constaté que même de très courtes excursions d'une journée à Opuwo semblaient avoir un impact durable sur leur perception, les rendant moins attentifs aux différences dans les détails locaux (et plus conscients de la forme globale) lorsqu'ils comparaient deux figures abstraites, par exemple.

Il va sans dire que l'influence était beaucoup plus grande pour ceux qui vivaient dans la ville - mais elle était encore présente même pour les Himba qui ne s'y étaient rendus que quelques fois. Il semble qu'il y ait un "effet de dose" : plus il y en a, plus l'effet est important", explique Davidoff.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Lüderitz, une petite Allemagne au cœur de l'Afrique

Comme le souligne Davidoff, les environnements urbains sont naturellement plus encombrés que la vallée de Kunene, avec plus d'objets qui se disputent notre attention. Il suffit de penser à la traversée de la route, où le regard passe des feux de signalisation aux voitures qui arrivent et aux autres piétons qui se dirigent vers vous. Notre attention doit être plus diffuse.

Ensuite, il y a le stress de la vie urbaine, comparé à la tranquillité relative de la vie dans le kraal. Comme Crandall le décrit dans The Place of Stunted Ironwood Trees :

"Bien qu'un étranger n'entende d'abord que le silence, le battement d'un tambour lointain, le bruissement des voix, le meulage des pierres, le bêlement et le mugissement du bétail, le souffle du vent, le gazouillis des oiseaux, le cliquetis des insectes, le piétinement et le claquement des mains forment un flux sonore constant et familier."

L'agitation d'une ville, en revanche, peut vous mettre en état d'alerte, et ce stress incite votre système visuel à élargir son filet, car il est à l'affût de toute menace.

Crédit photo, Alamy Légende image, Une femme Himba fait ses courses à Opuwo. L'exposition à cet environnement visuel animé peut modifier de façon permanente sa perception...

Il ne s'agit toutefois que d'hypothèses - et il est intéressant de les replacer dans le contexte d'autres recherches explorant les cultures non occidentales. Le psychologue Richard Nisbett, de l'université du Michigan, par exemple, a des preuves solides que notre vision peut être influencée par notre vie sociale : les personnes qui vivent dans des sociétés plus interdépendantes et collectivistes comme le Japon et la Chine ont tendance à se concentrer davantage sur le contexte d'une situation sociale - et elles ont également tendance à prêter plus d'attention aux arrière-plans des images ; elles sont plus "holistiques" et moins "analytiques".

"Si vous êtes attentif au monde social, vous êtes également attentif au monde physique, et vous finissez par remarquer des choses qui n'auraient pas été remarquées par une personne à l'esprit analytique", explique Nisbett.

Les Himba semblent vivre au sein d'une communauté soudée, riche de traditions qui lient l'ensemble du groupe - ils semblent donc constituer une exception à cette règle. Mais Nisbett a également montré que la profession des gens fait une différence, même au sein d'une même culture : en Turquie, les bergers ont tendance à être moins holistiques que les agriculteurs ou les pêcheurs, par exemple, peut-être parce qu'ils se concentrent davantage sur l'individu et que la coopération entre les membres du groupe est moindre. Un examen plus approfondi de la vie professionnelle et sociale des Himba, par rapport à celle d'autres peuples indigènes, permettra d'identifier les différents facteurs qui façonnent leur vision du monde.

Davidoff souligne également qu'il faut se méfier des rapports qui exagèrent les différences perceptives au sein des populations indigènes. Il a vu certains articles affirmant que les peuples pré-modernes sont déconcertés par les photographies, par exemple, et ne parviennent pas à comprendre les images plates et en 2D du monde qui les entoure. En fait, les Himba étaient tout le contraire : ils demandaient souvent à lui et à son équipe de rapporter des photos lors de leurs voyages de retour. "Ils reconnaissaient très vite les autres membres du groupe", dit-il. "Je suis certain qu'il n'y avait aucun souci de réalité photographique". L'amour d'un bon selfie, semble-t-il, peut traverser toutes les frontières culturelles.

